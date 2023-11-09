Гран-при Китая. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Хокке и Кункель представят короткие программы

Теги результаты Гран-при Гран-при Канады сборная США сборная Китая сборная Германии сборная Италии пары Гран-при Китая Ван Лэй Пэн Чэн Максим Дешам Филиппо Амброзини Ян Юнчао Ребекка Гиларди Деанна Стеллато-Дудек Анника Хокке Роберт Кункель Ван Юйчэнь Мария Мохова Иван Мохов Анна Валези Мануэль Пьяцца Фигурное катание

10 ноября на Гран-при Китая пары покажут короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Пары

Короткая программа

Начало – 15:50 по московскому времени

Первая разминка

1. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)

2. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)

3. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

4. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

Вторая разминка

5. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)

6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)

8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

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1 комментарий

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Лемур
Ну и на что тут смотреть кроме Пеночки?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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