Гран-при Китая. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Хокке и Кункель представят короткие программы
10 ноября на Гран-при Китая пары покажут короткие программы.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Пары
Короткая программа
Начало – 15:50 по московскому времени
Первая разминка
1. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)
2. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)
3. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)
4. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
Вторая разминка
5. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
6. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
7. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
8. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье
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