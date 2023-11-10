Гран-при Китая. Уно, Сяо Хим Фа, Цзинь Боян и Шайдоров покажут произвольные программы

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11 ноября на Гран-при Китая мужчины покажут произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:40 по московскому времени

Первая разминка

1. Лукас Бруссард (США) 

2. Дай Дайвэй (Китай) 

3. Сюй Цзюйвэнь (Китай)

4. Ли Си Хен (Южная Корея) 

5. Сота Ямамото (Япония)

6. Джимми Ма (США)

Вторая разминка

7. Казуки Томоно (Япония) 

8. Габриэле Франджипани (Италия)

9. Цзинь Боян (Китай) 

10. Михаил Шайдоров (Казахстан)

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

12. Шома Уно (Япония)

После короткой программы

1. Шома Уно (Япония) – 105,25

2. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 91,21

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 89,94

4. Цзинь Боян (Китай) – 87,44

5. Габриэле Франджипани (Италия) – 85,19

6. Казуки Томоно (Япония) – 80,50

7. Джимми Ма (США) – 77,29

8. Сота Ямамото (Япония) – 75,48

9. Ли Си Хен (Южная Корея) – 74,43

10. Сюй Цзюйвэнь (Китай) – 65,57

11. Дай Дайвэй (Китай) – 64,25

12. Лукас Бруссард (США) – 61,05

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

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5 комментариев

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Olga Krayz
Адаму собраться и чисто откатать!
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Katerina Sunny
Бояше на домашнем этапе всё прыгнуть, чтобы сам был доволен прокатом. Шоме откатать чисто ПП.
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Аленка_76
Шомику и Адаму удачи!
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Кэп
Шайдорова в этом году не узнать, небо и земля)) В предыдущих сезонах, смотрел и мысленно его подталкивал, быстрее, быстрее, черепаха уже обогнала)) Ща наберётся опыта/наглости и будет супер фигурист🤗
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