Татьяна Тарасова: «Валиева отлично откатала короткую программу. На нее очень приятно смотреть, и она выше всех на несколько голов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала Камилу Валиеву настоящим мастером.

Фигуристка лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.

«Сегодня катался мастер! Это было катание настоящего мастера, состоявшегося фигуриста. После всего, что с ней было, она выходит и показывает высочайшее мастерство.

Камила отлично откатала короткую программу. На нее очень приятно смотреть, и она выше всех на несколько голов», – сказала заслуженный тренер СССР.

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20 комментариев

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Дружба11
Ками выдала отличный эмоциональный прокат, но не выше всех на несколько голов.
+18
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+13
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missis-Zima
Ответ ДИАНА
Соня хорошая, но руки....... их очень много!
Не больше,чем ног Камилы. Руки хоть изящные)
+9
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missis-Zima
Ответ Элла Бурс
По факту) Всем кто будет плакать по Муре - страдайте. Но это разный класс спортсменок. Соня нравится, но уже смотреть невозможно это махание руками. А Камила другая совсем, смотришь, как будто новая спортсменка. Но такая же талантливая))
Cовершенно непрофессиональный комментарий Тарасовой.Было время,когда Ками выходила с высоченными ультра-си,прекрасно каталась ,прыгала.Действительно,хоть баллы и рисовали космические,но отрыв от всех был виден.А теперь они делают из Камилы приму большого театра или кого?? на старых заслугах,авторитете ? Про голов,да еще и несколько довольно субъективно.Как впрочем и сам вид.
+10
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Александр Шульгин
Как противно за Тарасову
+12
-7
+5
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закрыт по беспределу
Ну.. на "несколько голов" Камила выше лишь в своей боевой форме, с трикселем и квадами.
Эти чрезмерные восхваления ни к чему.
+6
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missis-Zima
Когда начинают назначать тех кто "выше на несколько голов",заканчивается ФК.
+4
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remoter
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Ответ Дружба11
Ками выдала отличный эмоциональный прокат, но не выше всех на несколько голов.
Не только выше ,но и намного зреложенственнее всех этих деток ...
+4
-2
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missis-Zima
Ответ remoter
Не только выше ,но и намного зреложенственнее всех этих деток ...
это да
+2
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Gulnara Sadykova
Ответ Элла Бурс
По факту) Всем кто будет плакать по Муре - страдайте. Но это разный класс спортсменок. Соня нравится, но уже смотреть невозможно это махание руками. А Камила другая совсем, смотришь, как будто новая спортсменка. Но такая же талантливая))
Соня выступила хорошо. Зачем страдать?
+2
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private dancer
И шире всех на несколько *оп - добавила Тарасова )))
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NataliaB.3003
Ответ Дружба11
Ками выдала отличный эмоциональный прокат, но не выше всех на несколько голов.
Когда говорит ТАТ, нужно всегда делить надвое... в возрасте человек, и эмоциональная. А так - всё по делу сказала. Извините.
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missis-Zima
Ответ Александр Шульгин
Как противно за Тарасову
работа у нее такая)
0
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ДИАНА
Ответ Элла Бурс
По факту) Всем кто будет плакать по Муре - страдайте. Но это разный класс спортсменок. Соня нравится, но уже смотреть невозможно это махание руками. А Камила другая совсем, смотришь, как будто новая спортсменка. Но такая же талантливая))
Соня хорошая, но руки....... их очень много!
+6
-6
0
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