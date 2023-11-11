Татьяна Тарасова: «Валиева отлично откатала короткую программу. На нее очень приятно смотреть, и она выше всех на несколько голов»
Татьяна Тарасова назвала Камилу Валиеву настоящим мастером.
Фигуристка лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани.
«Сегодня катался мастер! Это было катание настоящего мастера, состоявшегося фигуриста. После всего, что с ней было, она выходит и показывает высочайшее мастерство.
Камила отлично откатала короткую программу. На нее очень приятно смотреть, и она выше всех на несколько голов», – сказала заслуженный тренер СССР.
Эти чрезмерные восхваления ни к чему.