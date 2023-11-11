Валиева о Гран-при в Казани: «Подготовка шла как обычно, все проблемы остались позади. Тройной аксель пока не восстанавливала»

Камила Валиева заявила, что проблемы перед Гран-при в Казани остались позади.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу (81,09 балла).

– Публика невероятная. Я благодарная за такую поддержку. Подготовка шла как обычно, все проблемы остались позади.

– Как преодолевала психологические проблемы?

– Давайте следующий вопрос.

– Тройной аксель есть в планах?

– Пока его не восстанавливала, – цитирует Валиеву Sport24.

Фигуристка также отметила, что могла отправиться на этап Гран-при в Красноярске.

«Мне предлагали поехать на этап в Красноярск, но я не была готова чисто физически. Чтобы показать целостный результат, нужно было больше готовиться. Поэтому выбрала Казань и Москву.

Взаимодействие с судьями и зрителями в начале программы мне кажется даже интересным, так что не страшно», – отметила Валиева.