Валиева о Гран-при в Казани: «Подготовка шла как обычно, все проблемы остались позади. Тройной аксель пока не восстанавливала»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Камила Валиева заявила, что проблемы перед Гран-при в Казани остались позади.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу (81,09 балла). 

– Публика невероятная. Я благодарная за такую поддержку. Подготовка шла как обычно, все проблемы остались позади.

– Как преодолевала психологические проблемы?

– Давайте следующий вопрос.

– Тройной аксель есть в планах?

– Пока его не восстанавливала, – цитирует Валиеву Sport24.

Фигуристка также отметила, что могла отправиться на этап Гран-при в Красноярске.

«Мне предлагали поехать на этап в Красноярск, но я не была готова чисто физически. Чтобы показать целостный результат, нужно было больше готовиться. Поэтому выбрала Казань и Москву.

Взаимодействие с судьями и зрителями в начале программы мне кажется даже интересным, так что не страшно», – отметила Валиева.

14 комментариев

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NataliaB.3003
Всё равно умница, КП просто шик. И спасибо за честность.
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Anna
Молодец. Завтра так же откатать пп💪
+14
-1
+13
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Bechet
Чистый прокат КП это хорошее начало сезона
+13
-1
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Зиля Бадриева
Ками честно ответила, и до этого честно не заявляла триксель.
+13
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ДИАНА
Камичка умница и восторге!!! Во время короткой программы я сама чуть не плакала от счастья, такие эмоции вызывает это прелестная девушка!!!
+14
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Элла Бурс
Не сомневаюсь что восстановит, Камила прыгала ультра-си не потому что была малышкой/худышкой. Сейчас окончательно привыкнет к новому телу и можно за дело. Психологически не сломали, это самое главное!
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Lapo Elkann
Ответ наталья Головченко
Что-то долго она не приступает к акселю🤔
Пусть те прыгают, кто заявляет.
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RusVector
Ну что за умница!
+7
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0
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LizaP
Если у других нет таких вращений в шпагате пусть готовятся обходить ее другими путями в количестве почти 10 ти баллов или пусть научатся делать нормальные вращения и длинные красивые выезды
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0
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<vella>
Ответ Элла Бурс
Не сомневаюсь что восстановит, Камила прыгала ультра-си не потому что была малышкой/худышкой. Сейчас окончательно привыкнет к новому телу и можно за дело. Психологически не сломали, это самое главное!
возможно ждет окончательного решения СAS,
смысл сейчас убиваться о триксель, если забанят?
если решение CAS будет приемлемым,
то будет восстанавливать.
но это лично мое мнение, не факт, что правильное
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