Валиева о Гран-при в Казани: «Подготовка шла как обычно, все проблемы остались позади. Тройной аксель пока не восстанавливала»
Камила Валиева заявила, что проблемы перед Гран-при в Казани остались позади.
Сегодня фигуристка выиграла короткую программу (81,09 балла).
– Публика невероятная. Я благодарная за такую поддержку. Подготовка шла как обычно, все проблемы остались позади.
– Как преодолевала психологические проблемы?
– Давайте следующий вопрос.
– Тройной аксель есть в планах?
– Пока его не восстанавливала, – цитирует Валиеву Sport24.
Фигуристка также отметила, что могла отправиться на этап Гран-при в Красноярске.
«Мне предлагали поехать на этап в Красноярск, но я не была готова чисто физически. Чтобы показать целостный результат, нужно было больше готовиться. Поэтому выбрала Казань и Москву.
Взаимодействие с судьями и зрителями в начале программы мне кажется даже интересным, так что не страшно», – отметила Валиева.
смысл сейчас убиваться о триксель, если забанят?
если решение CAS будет приемлемым,
то будет восстанавливать.
но это лично мое мнение, не факт, что правильное