Алексей Железняков: «Валиева со всем справится и должна хорошо выступить в Казани. В такие моменты для Камилы полезно заниматься любимым делом»

Хореограф группы Тутберидзе считает, что Камила Валиева справится с давлением.

Завтра фигуристка выступит на этапе Гран-при России в Казани. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по ее допинг-делу.

«Конечно, сейчас Камиле сложно. Все находятся в процессе ожидания. Не каждый человек справится с таким давлением, тем более в ее возрасте. Взрослые люди ломаются.

Камила – девушка сильная! Она со всем справится и должна хорошо выступить в Казани. Все, что не убивает, делает нас сильнее!

Можно сказать, в какой-то степени Камила выступает, чтобы отвлечься от всего происходящего. Сужу по себе: когда наступает депрессия, стараюсь себя чем-то занять. В такие моменты для Камилы полезно заниматься любимым делом: выступать на стартах, чувствовать поддержку поклонников, родных. Тогда все и налаживается!

Для нее это большой плюс. А не сидеть и гонять мысли, что должно случиться и произойти», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.