Алексей Железняков: «Валиева со всем справится и должна хорошо выступить в Казани. В такие моменты для Камилы полезно заниматься любимым делом»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе считает, что Камила Валиева справится с давлением.

Завтра фигуристка выступит на этапе Гран-при России в Казани. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по ее допинг-делу.

«Конечно, сейчас Камиле сложно. Все находятся в процессе ожидания. Не каждый человек справится с таким давлением, тем более в ее возрасте. Взрослые люди ломаются.

Камила – девушка сильная! Она со всем справится и должна хорошо выступить в Казани. Все, что не убивает, делает нас сильнее!

Можно сказать, в какой-то степени Камила выступает, чтобы отвлечься от всего происходящего. Сужу по себе: когда наступает депрессия, стараюсь себя чем-то занять. В такие моменты для Камилы полезно заниматься любимым делом: выступать на стартах, чувствовать поддержку поклонников, родных. Тогда все и налаживается!

Для нее это большой плюс. А не сидеть и гонять мысли, что должно случиться и произойти», – сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

9 комментариев

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Viks
Да ей по барабану - она все деньги уже получила на 10 лет вперёд.
+8
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Елена Назырова
Завтра все фигуристы просто обязаны целовать лёд на который выходила валиева))), не раз это услышим от гришина и трани
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Mira Val
Если еще раз прочитаю про "Все, что не убивает, делает нас сильнее", выть начну.
+4
0
+4
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versa
У Железа бывает депрессия? Ах ты, бедняжка!
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Аврора кубик
Завтра на лед выйдут много прекрасных наших девушек!! Желаю всем удачи! ❤️
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Елена Назырова
Ответ versa
У Железа бывает депрессия? Ах ты, бедняжка!
Ну да, когда у него депрессия он вставляет вилку в розетку и дрыгается как обычно, ещё и других этому учит, это танец у него называется
+1
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versa
Ответ Елена Назырова
Ну да, когда у него депрессия он вставляет вилку в розетку и дрыгается как обычно, ещё и других этому учит, это танец у него называется
Уточнение - огонь!
+1
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RS919
Даже догадываемся каким 😏
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
когда что-то озву чивает Железняков, то значит Этери рядом нет.
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