Сын Плющенко о переходах фигуристов: «Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это глупо, он же сам перейдет, если захочет»

Сын Евгения Плющенко назвал глупыми попытки переманивать фигуристов.

– Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это как-то глупо. Он же сам перейдет, если захочет.

– Ну, к тебе подойдет Этери Георгиевна Тутберидзе и предложит хорошие условия, какая будет реакция?

– Промолчу, – цитирует 10-летнего фигуриста Александра Плющенко «СЭ».

Сын двукратного олимпийского чемпиона также отметил, что ему нравится тренироваться у отца.

«Мне нравится тренироваться под руководством папы. У нас лучшая академия с лучшими условиями. Нет таких условий нигде!

Есть хорошие академии, я ничего не говорю, но у нас лучшая!» – приводит слова Александра «Чемпионат».

Евгений Плющенко: «У нас есть штабы, которые переманивают фигуристов. Я такое не делаю никогда и никому не советую»