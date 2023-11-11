Сын Плющенко о переходах фигуристов: «Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это глупо, он же сам перейдет, если захочет»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Этери Тутберидзе переходы Гном Гномыч Фигурное катание

Сын Евгения Плющенко назвал глупыми попытки переманивать фигуристов.

– Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это как-то глупо. Он же сам перейдет, если захочет.

– Ну, к тебе подойдет Этери Георгиевна Тутберидзе и предложит хорошие условия, какая будет реакция?

– Промолчу, – цитирует 10-летнего фигуриста Александра Плющенко «СЭ».

Сын двукратного олимпийского чемпиона также отметил, что ему нравится тренироваться у отца.

«Мне нравится тренироваться под руководством папы. У нас лучшая академия с лучшими условиями. Нет таких условий нигде!

Есть хорошие академии, я ничего не говорю, но у нас лучшая!» – приводит слова Александра «Чемпионат».

Евгений Плющенко: «У нас есть штабы, которые переманивают фигуристов. Я такое не делаю никогда и никому не советую»

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33 комментария

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Элла Бурс
«Промолчу» - когда ж ваша мать также научится?!
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N-fox
Что вот это все такое? Во-первых, зачем летям такие дебильные вопросы задавать. Ну, про лучшую академию - тут все понятно. Что еще млжет Гномыч сказать. Условия лучшие, но результаты далеко не лучшие.
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Katerina Sunny
А почему промолчит, а не откажется? У папы же все условия есть.
+11
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Вячеслав Пустохин
ОТКРЫТ новый спикер для обзвона журналистов. В заголовке даже не имя и фамилия, а просто "сын Плющенко"
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Anna Stefan
Ответ Jessi
Он пока неиспорченный наивный ребёнок
Это да, но мы-то, мы-то, чай, не наивные, чтобы верить словам ребёнка, которые мамка с папкой велели сказать.
+12
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Акселек давай
Интересно, кто бы стал переманивать гном гномыча...
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АНтошка
Говорливый в папу,далеко пойдет ,но не в ФК
+10
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ЮИ
Совсем звезданулись "журналисты"
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Екатерина Куракулова
Ну, теперь хотя бы «сын Евгения Плющенко», а не Гномыч. Прогресс.
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RusVector
Такой маленький и уже такой ... умный гном!
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Грибная Фея
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экспертное мнение подъехало
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Здравый@смысл@
Ответ PolinaIvi
Может быть когда-нибудь и перейдет, и именно к Этери Георгиевне. Эпично будет.😂
Она не возьмет : знает, какое важное значение в жизни ребенка имеют родители. Точнее - их адекватность. Особенно - мамы)
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Lena_SP
Действительно, как??? "Святое семейство" всех идиотами считает?
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Наталья Карлова
ассортимент обзваниваемых экспертов существенно расширился)... Только один Плющенко все переосмыслил, как появился его заместитель) ну хоть не скучно!
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Olga.t
У мальчика есть имя Александр Плющенко.
Или у него статус "сын Плющенко" и его мнение уже достойно публикации на этом ресурс?
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метель
два члена семейства выступили, где гномья мать? почему молчит?
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PolinaIvi
Может быть когда-нибудь и перейдет, и именно к Этери Георгиевне. Эпично будет.😂
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Lapo Elkann
Третьий пошел . Рудковским надо сообразить на троих.
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Tanya Reed
Ну да, там ведь лучшие санузлы в этой академии- недавно Плющенко старший рекламировал)
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Назар Игорь
Какое глубокое видение проблемы, какой замечательный анализ. Этот далеко пойдëт.
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Анна Ше
Ответ Элла Бурс
«Промолчу» - когда ж ваша мать также научится?!
🔥🔥🔥🔥
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Маргарита В Сафронова
В свете выступления Ками порхают ангелы)
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Док Аксель
Санёк, чтобы он сам захотел, надо подмаслить и поманить...
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Shveddka
Ага, и на санках его бесплатно возили.
Не рановато такие вопросы задавать?
У мамы пусть спросит про контракты и прочее. А лучше у шубы.
И не он ли в о дном из видео мамы истерил, что бесплатно сниматься не будет?
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Александр Шульгин
Нам дали интервью великого, боже мой
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