Сын Плющенко о переходах фигуристов: «Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это глупо, он же сам перейдет, если захочет»
Сын Евгения Плющенко назвал глупыми попытки переманивать фигуристов.
– Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это как-то глупо. Он же сам перейдет, если захочет.
– Ну, к тебе подойдет Этери Георгиевна Тутберидзе и предложит хорошие условия, какая будет реакция?
– Промолчу, – цитирует 10-летнего фигуриста Александра Плющенко «СЭ».
Сын двукратного олимпийского чемпиона также отметил, что ему нравится тренироваться у отца.
«Мне нравится тренироваться под руководством папы. У нас лучшая академия с лучшими условиями. Нет таких условий нигде!
Есть хорошие академии, я ничего не говорю, но у нас лучшая!» – приводит слова Александра «Чемпионат».
Евгений Плющенко: «У нас есть штабы, которые переманивают фигуристов. Я такое не делаю никогда и никому не советую»
Или у него статус "сын Плющенко" и его мнение уже достойно публикации на этом ресурс?
Не рановато такие вопросы задавать?
У мамы пусть спросит про контракты и прочее. А лучше у шубы.
И не он ли в о дном из видео мамы истерил, что бесплатно сниматься не будет?