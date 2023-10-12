Сын Плющенко выполнил 2-й спортивный разряд по фигурному катанию
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, защитил 2-й спортивный разряд по фигурному катанию.
Фигурист занял второе место в соответствующей категории турнира на призы ЗМС Крыловой и Овсянникова в Москве.
«Первый старт в сезоне! 2 чистейших проката КП и ПП! Первый выполненный на соревнованиях тройной прыжок! Зажег и получил удовольствие от проката!
Молодец, Саня, защитил 2 спортивный разряд! Теперь уже ждем все твои тройные прыжки на следующие стартах! 💪🏻», – написал Евгений Плющенко в соцсетях, опубликовав видео проката.
Любил бы сына, приложил бы усилия для того, чтобы сделать счастливым сына, а не себя, позволив тому раскрыться в той области, к которой есть любовь и, возможно, талант.
Тот же Боян только после 12 лет.
Да, Саша средних талантов, но кататься - решение его и его родителей
В любом случае пусть минует гном гномыча хейт всероссийский, он все же ребёнок ещё.
И только в 14 лет осознала,что хочет сама ходить
А тот же Малинин в 15 лет даже тройные прыгал с трудом.
Так что, мальчики, это дело такое, непредсказуемое.