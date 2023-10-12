Сын Плющенко выполнил 2-й спортивный разряд по фигурному катанию

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, защитил 2-й спортивный разряд по фигурному катанию.

Фигурист занял второе место в соответствующей категории турнира на призы ЗМС Крыловой и Овсянникова в Москве.

«Первый старт в сезоне! 2 чистейших проката КП и ПП! Первый выполненный на соревнованиях тройной прыжок! Зажег и получил удовольствие от проката!

Молодец, Саня, защитил 2 спортивный разряд! Теперь уже ждем все твои тройные прыжки на следующие стартах! 💪🏻», – написал Евгений Плющенко в соцсетях, опубликовав видео проката.