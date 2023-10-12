Сын Плющенко выполнил 2-й спортивный разряд по фигурному катанию

Теги Евгений Плющенко сборная России видео мужское катание Гном Гномыч Фигурное катание

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, защитил 2-й спортивный разряд по фигурному катанию.

Фигурист занял второе место в соответствующей категории турнира на призы ЗМС Крыловой и Овсянникова в Москве.

«Первый старт в сезоне! 2 чистейших проката КП и ПП! Первый выполненный на соревнованиях тройной прыжок! Зажег и получил удовольствие от проката!

Молодец, Саня, защитил 2 спортивный разряд! Теперь уже ждем все твои тройные прыжки на следующие стартах! 💪🏻», – написал Евгений Плющенко в соцсетях, опубликовав видео проката.

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34 комментария

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Анастасия Платонова
Конечно отец радуется за своего сына, это естественно. Но справедливости ради надо сказать, что катание средненькое, прыжки низкие, да и не видно у парня желания заниматься фк....
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Tatiana Klm
На месте родителей отдала бы его сразу в танцы. Прыжки у него бесперспективные для МО. А парень он симпатичный, длинноногий, артистичный - зажег бы с партнершей! Зачем родители так настойчиво из помидора пытаются вырастить огурец?
+27
-3
+24
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Тайга86
Это всё хорошо и особо не удивляет как-то...Но те, кто следит за Сашиными выступлениями, есть прогресс? Мальчишка уже большенький стал, недавно посмотрела один номер его с шоу, кстати тоже просто окутанный восторгом родителей, но мне почему-то показалось что развитие если и есть, то явно не прогрессирующее как оно бывает. Могу ошибаться конечно.
+24
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Kontiolahti
Ответ Элла Бурс
Как человек Плющенко совсем не нравится, Саша не одаренный фигурист, к сожалению, в отличие от отца. Но как же старший Плющенко искренне любит своего сына, видно что тепла в нем много к своим детям. Это безотносительно этого слащавого поста)
Он любит не сына, а себя в сыне.
Любил бы сына, приложил бы усилия для того, чтобы сделать счастливым сына, а не себя, позволив тому раскрыться в той области, к которой есть любовь и, возможно, талант.
+23
-5
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Элла Бурс
Как человек Плющенко совсем не нравится, Саша не одаренный фигурист, к сожалению, в отличие от отца. Но как же старший Плющенко искренне любит своего сына, видно что тепла в нем много к своим детям. Это безотносительно этого слащавого поста)
+16
-4
+12
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armmaster
Ответ Тайга86
Это всё хорошо и особо не удивляет как-то...Но те, кто следит за Сашиными выступлениями, есть прогресс? Мальчишка уже большенький стал, недавно посмотрела один номер его с шоу, кстати тоже просто окутанный восторгом родителей, но мне почему-то показалось что развитие если и есть, то явно не прогрессирующее как оно бывает. Могу ошибаться конечно.
Все в разное время выстреливают.
Тот же Боян только после 12 лет.
Да, Саша средних талантов, но кататься - решение его и его родителей
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garovatat
Ответ Tatiana Klm
На месте родителей отдала бы его сразу в танцы. Прыжки у него бесперспективные для МО. А парень он симпатичный, длинноногий, артистичный - зажег бы с партнершей! Зачем родители так настойчиво из помидора пытаются вырастить огурец?
в танцы??? да что Вы, какие танцы при отсутствии хоть минимальной пластики/танцевальности. экспрессивные махи руками и закидывание головы, которым его научил папа, а также прочие "пампамы" - это не танцевальность и не хореография. Линии все кривые у него... всегда все полусогнуто и недотянуто, осанки нет. Ему бы в футбол, там это не нужно, к тому же мгновенно-взрывная способность работы мышц не настолько важна, там выносливость, быстрый набор скорости, может и получится, другие тренировки. Да и нравится парню футбол, говорил об этом много раз
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Ритт
Ответ Тайга86
Это всё хорошо и особо не удивляет как-то...Но те, кто следит за Сашиными выступлениями, есть прогресс? Мальчишка уже большенький стал, недавно посмотрела один номер его с шоу, кстати тоже просто окутанный восторгом родителей, но мне почему-то показалось что развитие если и есть, то явно не прогрессирующее как оно бывает. Могу ошибаться конечно.
Если сравнивать его с Добромиром Вороновым, Артемом Федотовым, Кириллом Жураховским, Марком Соколовым, которые его ровесники, то Саша очень от них отстает. Парни уже заходят на триксель и могут каскады 3-3. Саша осилил только дупель в КП, и какой то один тройной в ПП. Остальные пока двойные.
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armmaster
Саша молодец, что при средних данных смог выучить 3С!
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Tatiana Makarova
Если Саша действительно любит фигурное катание и сам горит желанием заниматься им, то желаю ему удачи, терпения и сил, а, если это все же желание родителей, то мальчику я сочувствую.
В любом случае пусть минует гном гномыча хейт всероссийский, он все же ребёнок ещё.
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Маргарита В Сафронова
Я, как ТАТ посоветовала, не тороплюсь с выводами. Даже если и есть талант, где второго Мишина взять?
+7
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Anneta28
Ответ Tatiana Klm
На месте родителей отдала бы его сразу в танцы. Прыжки у него бесперспективные для МО. А парень он симпатичный, длинноногий, артистичный - зажег бы с партнершей! Зачем родители так настойчиво из помидора пытаются вырастить огурец?
А в 10 лет можно уже в танцы? Я всегда думала, что в танцы переходят лет в 12-13
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garovatat
ГГ пытается наконец то соревноваться где-то помимо "скоро лето" среди двух малышей?))) ну пусть конечно потешит маму-папу)) компов ему навалят максимально насколько возможно, уже начали, бедные его соперники. На деле - неловкий/нескладный как был, так и есть, все полусогнуто и не дотянуто, как было так и есть, плечи на ушах как были, так и есть, прыжочки слабенькие, ультранизкие, как были, так и есть, а тройных нет ни соло ни в каскадах. Интересно будет глянут на "все остальные тройные")) выкладывали как-то тут гордые тренировочные попытки лутца - там целый оборот на льду... нет в нем силы, ни статической ни динамической, такая физиология видимо, ни взорваться на прыжке, ни удержать позицию он не может, видно что тяжело. так же нет выразительности движений, красоты линий, необходимой танцевальной пластики, едет и абсолютно механически делает упражнения, причем не доделывая и комкая. Категорически не понимаю, зачем родители с таким каменным слепым упрямством все пихают и пихают его в надежды всея ФК? Ведь настанет момент когда мальчик начнет тотально проигрывать, и грибы не помогут. что тогда?
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armmaster
Ответ Тайга86
Возможно и такое конечно, но всё же подобные выстрелы массовыми никогда не были. Удачи ему, наверное не отступятся уже, пусть пойдёт по принципу «вода камень точит»
Я думаю, лет через 5 уже будет все понятно, стоит ли дальше продолжать
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Irina037
Ответ Анастасия Платонова
Конечно отец радуется за своего сына, это естественно. Но справедливости ради надо сказать, что катание средненькое, прыжки низкие, да и не видно у парня желания заниматься фк....
Медведева вчера писала,что ее мать за шкирку на тренировки таскала.
И только в 14 лет осознала,что хочет сама ходить
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Tanya Reed
Когда появляются новости о Сашиных успехах, всегда вспоминается ЛП, где Арсений Федотов в 8 лет тройные выполнял. Уж не знаю, насколько высок 2-й разряд, но видно же, что мальчик не особо талантливый. И выступает на каких-то междусобойчиках, где такие же слабые соперники как и он сам. Конечно, надо детей поддерживать и хвалить даже за маленькие успехи, но не надо им внушать, что будут Олимпиады выигрывать. Чтобы потом не разочаровывались, что даже не доехали до ОИ.
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Тайга86
Ответ armmaster
Все в разное время выстреливают. Тот же Боян только после 12 лет. Да, Саша средних талантов, но кататься - решение его и его родителей
Возможно и такое конечно, но всё же подобные выстрелы массовыми никогда не были. Удачи ему, наверное не отступятся уже, пусть пойдёт по принципу «вода камень точит»
+3
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Tatiana Klm
Ответ Anneta28
А в 10 лет можно уже в танцы? Я всегда думала, что в танцы переходят лет в 12-13
Даже не знаю, но если пока рано - тогда это многое объясняет.по крайней мере, параллельно можно хореографией заниматься или танцами в зале.
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Е...С
Ответ Tatiana Klm
Даже не знаю, но если пока рано - тогда это многое объясняет.по крайней мере, параллельно можно хореографией заниматься или танцами в зале.
Думаете, он не занимается?
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Anneta28
Ответ Tanya Reed
Когда появляются новости о Сашиных успехах, всегда вспоминается ЛП, где Арсений Федотов в 8 лет тройные выполнял. Уж не знаю, насколько высок 2-й разряд, но видно же, что мальчик не особо талантливый. И выступает на каких-то междусобойчиках, где такие же слабые соперники как и он сам. Конечно, надо детей поддерживать и хвалить даже за маленькие успехи, но не надо им внушать, что будут Олимпиады выигрывать. Чтобы потом не разочаровывались, что даже не доехали до ОИ.
А много ли тех, кто исполнял тройные в 8 лет, доехал до ЧМ или ОИ?
А тот же Малинин в 15 лет даже тройные прыгал с трудом.
Так что, мальчики, это дело такое, непредсказуемое.
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Anna
Ответ Tatiana Klm
На месте родителей отдала бы его сразу в танцы. Прыжки у него бесперспективные для МО. А парень он симпатичный, длинноногий, артистичный - зажег бы с партнершей! Зачем родители так настойчиво из помидора пытаются вырастить огурец?
Танцы? 😯
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Tatiana Klm
Ответ Е...С
Думаете, он не занимается?
Не знаю, но если занимается, то совершенно очевидно, что недостаточно.
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Тайга86
Ответ Ритт
Если сравнивать его с Добромиром Вороновым, Артемом Федотовым, Кириллом Жураховским, Марком Соколовым, которые его ровесники, то Саша очень от них отстает. Парни уже заходят на триксель и могут каскады 3-3. Саша осилил только дупель в КП, и какой то один тройной в ПП. Остальные пока двойные.
Спасибо. Я просто не слежу, но какие-то редкие фрагменты не впечатляют пока.
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Великий Алонсо
Теперь уже не "гном гномыч", а Александр Плющенко?
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Nokolay Fomi4ev
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Гуменник лишь недавно ультра си освоил, но почему-то это никто вспомнить не хочет. У парней рывок может произойти как рано, так и поздно. У Саши всё будет. А что касается прогнозов Тарасовой, то эта женщина после первого успешного четверного Трусовой говорила, что еще 100 лет этого никто не повторит. Не прошло и года, как повторили.
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