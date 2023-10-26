Трусова о переходах к тренерам: «Не считаю это предательством. Ты совмещаешь два разных подхода и становишься сильнее»

Александра Трусова объяснила, почему не считает предательством уход от тренеров.

В мае 2020 года фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.

– В чем заключилась причина твоего перехода к Плющенко?

– Я сейчас отвечу. Думаю, что это будет ответ на все мои переходы, возвращения обратно и так далее. Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас.

Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых я тренировалась. Я могу подойти к любому, что-то спросить, попросить поговорить – и мне помогут. И так же они в любой момент могут что-то написать – и я прекрасно все пойму, тоже сделаю все, что нужно.

Я считаю, что это развитие. У каждого тренера свой подход. И спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать [работать] в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее. И в любом случае набрать опыта, которого не было в другой команде.

Очень сильно различается подход. Я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже, он просто разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается, что у тебя знания не из одного тренерского штаба, а из двух. И ты становишься сильнее, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.