Трусова о переходах к тренерам: «Не считаю это предательством. Ты совмещаешь два разных подхода и становишься сильнее»
Александра Трусова объяснила, почему не считает предательством уход от тренеров.
В мае 2020 года фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.
– В чем заключилась причина твоего перехода к Плющенко?
– Я сейчас отвечу. Думаю, что это будет ответ на все мои переходы, возвращения обратно и так далее. Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас.
Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых я тренировалась. Я могу подойти к любому, что-то спросить, попросить поговорить – и мне помогут. И так же они в любой момент могут что-то написать – и я прекрасно все пойму, тоже сделаю все, что нужно.
Я считаю, что это развитие. У каждого тренера свой подход. И спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать [работать] в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее. И в любом случае набрать опыта, которого не было в другой команде.
Очень сильно различается подход. Я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже, он просто разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается, что у тебя знания не из одного тренерского штаба, а из двух. И ты становишься сильнее, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.
Так что Саша правильно все сказала .
А Саше даже комбинация знаний Волкова, Тутберидзе, Плющенко не помогла. А после того, как приправила Соколовской, совсем перестала на соревнования выходить
Вот к Плющенко шла за другими условиями, без конкурентов, попробовала и поняла, что это не то что ее приведет к победе
И пролетела бы, если б не вернулась обратно.
А сказать можно, все, что угодно.
Саша сама говорила, ей по барабану, кто у бортика будет стоять. Лишь бы было много льда да Саша была единственной примой.
А вот сейчас, на бессрочной паузе, в шоу Плющенко хорошо зарабатыаает, крутую машину купила. Имеет право и на шоу, и на любую покупку, только к спорту это уже не имеет отношения.
Щербакова не говорила вещей, противоречащих тому, что делала. А Саша такая - переходы делают сильнее, а по факту переходила- переходила и толку ноль