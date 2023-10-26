Трусова о переходах к тренерам: «Не считаю это предательством. Ты совмещаешь два разных подхода и становишься сильнее»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова объяснила, почему не считает предательством уход от тренеров.

В мае 2020 года фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.

– В чем заключилась причина твоего перехода к Плющенко?

– Я сейчас отвечу. Думаю, что это будет ответ на все мои переходы, возвращения обратно и так далее. Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас.

Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых я тренировалась. Я могу подойти к любому, что-то спросить, попросить поговорить – и мне помогут. И так же они в любой момент могут что-то написать – и я прекрасно все пойму, тоже сделаю все, что нужно.

Я считаю, что это развитие. У каждого тренера свой подход. И спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать [работать] в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее. И в любом случае набрать опыта, которого не было в другой команде.

Очень сильно различается подход. Я не говорю, что где-то лучше, а где-то хуже, он просто разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается, что у тебя знания не из одного тренерского штаба, а из двух. И ты становишься сильнее, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.

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104 комментария

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ретроградный меркурий
Не считал и не считаю переход к другому тренеру предательством. Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. И это нормально, если люди сохраняют хорошие взаимоотношения. Просто странно из лучшего в мире штаба уходить к начинающему тренеру, который объективно мало что знает и умеет. Ладно бы к Орсеру ушла, Арутюняну или Хамаде, к Мишину или хотя бы Буяновой - они чемпионок воспитывали, а чему можно научиться у Плющенко? Понтам? Как Гуляковой и Туктамышевой проигрывать? Как за пределы пьедестала вылетать? В чем Саша от этого сильнее стала? Про Соколовскую вообще молчу - научилась разве что чилить на тренировках, судя по результатам.
+68
-11
+57
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Mari Gams
Фигуристы не крепостные , и имеют полное право уходить от туда , где им стало некомфортно и идти туда , где им лучше, это нормально . Главное уходить надо так , чтобы потом здороваться с тренером и не держать обид , быть благодарным за проделанный труд и оставаться в нормальных человеческих отношениях.
Так что Саша правильно все сказала .
+53
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Anna Stefan
Да, все видели, насколько Трусова стала сильнее у Рудковских✌
+54
-14
+40
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Vendetta4111323
Щербаковой вон хватило знаний одного штаба, чтобы стать ЧМ и ОЧ.
А Саше даже комбинация знаний Волкова, Тутберидзе, Плющенко не помогла. А после того, как приправила Соколовской, совсем перестала на соревнования выходить
+43
-11
+32
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Адриана
Очень сильной Саша стала после Соколовской? А ведь "мамой" была, так всё было по домашнему, что сбежала, а какие новые знания получила?
+44
-14
+30
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nina1212
Ответ Адриана
Очень сильной Саша стала после Соколовской? А ведь "мамой" была, так всё было по домашнему, что сбежала, а какие новые знания получила?
Саша к Соколовской уходила не тренироваться, а пересидеть годик
Вот к Плющенко шла за другими условиями, без конкурентов, попробовала и поняла, что это не то что ее приведет к победе
+33
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+27
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Капитан Немо
Ответ ретроградный меркурий
Не считал и не считаю переход к другому тренеру предательством. Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. И это нормально, если люди сохраняют хорошие взаимоотношения. Просто странно из лучшего в мире штаба уходить к начинающему тренеру, который объективно мало что знает и умеет. Ладно бы к Орсеру ушла, Арутюняну или Хамаде, к Мишину или хотя бы Буяновой - они чемпионок воспитывали, а чему можно научиться у Плющенко? Понтам? Как Гуляковой и Туктамышевой проигрывать? Как за пределы пьедестала вылетать? В чем Саша от этого сильнее стала? Про Соколовскую вообще молчу - научилась разве что чилить на тренировках, судя по результатам.
Она ушла туда, где тренировался её парень, чтобы больше времени проводить с ним. Это - насчёт С. Соколовской. А к Плющенко ранее она перешла потому, что он был её кумиром. А проигрывать не стыдно - это часть спорта.
+32
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Светлана Ильина
Мы все видели, как Саша стала сильнее у Рудковских, чуть мимо ОИ не пролетела…
И пролетела бы, если б не вернулась обратно.
А сказать можно, все, что угодно.
+38
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Sky Smoker
Ответ ретроградный меркурий
Не считал и не считаю переход к другому тренеру предательством. Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. И это нормально, если люди сохраняют хорошие взаимоотношения. Просто странно из лучшего в мире штаба уходить к начинающему тренеру, который объективно мало что знает и умеет. Ладно бы к Орсеру ушла, Арутюняну или Хамаде, к Мишину или хотя бы Буяновой - они чемпионок воспитывали, а чему можно научиться у Плющенко? Понтам? Как Гуляковой и Туктамышевой проигрывать? Как за пределы пьедестала вылетать? В чем Саша от этого сильнее стала? Про Соколовскую вообще молчу - научилась разве что чилить на тренировках, судя по результатам.
Так переход к Арутюняну по очевидным причинам не состоялся. Пришлось выбирать из того, что есть. И что, разумеется, выгодно. К Мишину идти? Там прима Туктик. Перед ОИ выбирать Мишина было глупо, Саша Туктику прямая конкурентка была. Буянова давным давно не кузнец чемпионов.
Саша сама говорила, ей по барабану, кто у бортика будет стоять. Лишь бы было много льда да Саша была единственной примой.
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Бильм@н
Странно вообще от некоторых людей читать про якобы предательство при смене штаба. Для профессиональных фигуристов тренировки это же работа. Вот те, кто осуждают переходы, ну неужели вы никогда в своей жизни не меняли работу? Ну вроде все взрослые люди здесь, а такое пишут.
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N-fox
Интересно, в чем Александра стала сильнее у Плющенко и у Соколовской))
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Olga.t
Слова вроде правильные, ответила аккуратно, только в реальной жизни всё сложилось не так красиво. Уходы к Плющенко и Соколовской не дали никаких плюсов к спортивной карьере Саши.
А вот сейчас, на бессрочной паузе, в шоу Плющенко хорошо зарабатыаает, крутую машину купила. Имеет право и на шоу, и на любую покупку, только к спорту это уже не имеет отношения.
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Gilonjon862
Сказки про предательства придумывают только неуверенные в себе тренеры имеющие комплексы. На самом деле в фигурном катании 99% человек меняют тренеров, нет такого, что пришёл к одному в 3 года и с ним же закончил карьеру.
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Бильм@н
Ответ N-fox
Интересно, в чем Александра стала сильнее у Плющенко и у Соколовской))
У Плющенко когда была, так сохранила тот же тех контент, а ещё улучшила скольжение. Про Соколовскую какой смысл обсуждать, если она к ней пришла в послеоолимпийский период, в 18-летнем возрасте, да ещё с серьезной травмой спины,
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Адриана
Ответ nina1212
Саша к Соколовской уходила не тренироваться, а пересидеть годик Вот к Плющенко шла за другими условиями, без конкурентов, попробовала и поняла, что это не то что ее приведет к победе
Так годик пересидела, дальше что? В принципе, в России еще много тренеров, так что у Саше впереди долгий путь по тренерам.
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ретроградный меркурий
Ответ Sky Smoker
Так переход к Арутюняну по очевидным причинам не состоялся. Пришлось выбирать из того, что есть. И что, разумеется, выгодно. К Мишину идти? Там прима Туктик. Перед ОИ выбирать Мишина было глупо, Саша Туктику прямая конкурентка была. Буянова давным давно не кузнец чемпионов. Саша сама говорила, ей по барабану, кто у бортика будет стоять. Лишь бы было много льда да Саша была единственной примой.
Выбирать из того, что есть - а как насчет Дудакова и Тутберидзе? Что бы она там себе ни надумала, у Дудакова Саша всегда была любимицей и я в жизни не поверю, что ей с ним плохо работалось. Даже если есть обиды и разногласия с остальными, можно было засунуть свое эго в одно место ради долгосрочных целей. Но выбрать двух начинающих тренеров, Плющенко и Розанова - максимально странный выбор. Про Соколовскую я так, к слову упомянул - понятно, что выбор был не по спортивным критериям, да и после ОИ и в условиях отстранения можно было чем угодно заниматься, хоть к Алене ходить программы ставить.
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Бильм@н
Ответ Natalia Solomakha
Кстати, видно, что у Саши со всеми тренерами нормальные отношения.Тех, кто её тренировал в детстве, она тоже частенько вспоминает и благодарит. Пожалуй, кроме Железнякова, но у того ментальные расстройства, что с него взять. Единственно, думаю, Тутберидзе очень хотелось сливки с Сашиной сумасшедшей популярности самой собирать в течение следующего за ОИ года, но, может, там какой процент все фавно пришлось отстегнуть ей по контракту.
Всеми любимая Тутберидзе, кстати, тоже в своем интервью называла Сашу "светлым человеком". Но хейтеры Саши все пытаются ей навязать образ какой то непослушной скандалистки, что вообще не соответствует действительности.
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Бильм@н
Ответ Vendetta4111323
Щербаковой вон хватило знаний одного штаба, чтобы стать ЧМ и ОЧ. А Саше даже комбинация знаний Волкова, Тутберидзе, Плющенко не помогла. А после того, как приправила Соколовской, совсем перестала на соревнования выходить
И Щербакова, которая штаб не меняла тоже не выходит на соревнования. Только почему то вы за это ее не осуждаете. Какие-то двойные стандарты
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Noname999
Все верно, спортсмены имеют право подбирать комфортные условия тренировок, никаким предательством это быть не может. Переходила Саша всегда спокойно, без конфликтов, плохого слова ни разу не сказала ни про кого из тренеров
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Андрей Лоел
"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
+21
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Для фанатов пальто предательство это когда фигурист уходит из ТШТ к другому тренеру. А когда фигурист уходит от тренера и приходит в ТШТ это почему-то не предательство 😆
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Sonyas
Ответ Анастасия Голубева
Про разные подходы- это как лечится у двух-трех разных врачей) один что-то назначит, другой, третий. А результат- винегрет какой-то.
Нормальные люди как раз консультируются у нескольких врачей, но выбирают одну схему лечения, которой больше доверяют.
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Black&White
Ответ Огюст
Александра , желая оправдать свои поступки ,ты правду ищешь ,а не порок ,а если появляются в содеянном сомненья -наверняка ты прячешь глубоко ! Меняя маски и играя роли -теряешь настоящего себя и постепенно белый "Лист " сереет ,потом темнеет и вот уж нет его ! Ты резко для себя меняешь цели - не заблудилась ли ты в выборе всего !
На вас напал вирус рифмоплетства?
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RS919
Ответ ретроградный меркурий
Не считал и не считаю переход к другому тренеру предательством. Рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. И это нормально, если люди сохраняют хорошие взаимоотношения. Просто странно из лучшего в мире штаба уходить к начинающему тренеру, который объективно мало что знает и умеет. Ладно бы к Орсеру ушла, Арутюняну или Хамаде, к Мишину или хотя бы Буяновой - они чемпионок воспитывали, а чему можно научиться у Плющенко? Понтам? Как Гуляковой и Туктамышевой проигрывать? Как за пределы пьедестала вылетать? В чем Саша от этого сильнее стала? Про Соколовскую вообще молчу - научилась разве что чилить на тренировках, судя по результатам.
Сдаётся, перед ОИ, Саша сама уже ничего не решала. Она бы и у Плющенко с удовольствием осталась. Но кто-то настоял, чтобы на ОИ Саша была у Тутберидзе.
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Vendetta4111323
Ответ Бильм@н
Вот и я не понимаю, причем тут что обе не выступают? Но это же вы зачем то это написали про Сашу: "А после того, как приправила Соколовской, совсем перестала на соревнования выходить"
Это как раз аргумент против тезиса Саши о том, что с совмещением многих тренеров становишься сильнее. Она сильнее не стала со своими переходами, по результатам так точно. А судя по тому, что она говорит, по идее должно быть наоборот.

Щербакова не говорила вещей, противоречащих тому, что делала. А Саша такая - переходы делают сильнее, а по факту переходила- переходила и толку ноль
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