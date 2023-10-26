Трусова о тренировках: «У Тутберидзе похоже на соревнования. У Плющенко много подводящих упражнений – когда я начала делать, он думал, что я в жизни не смогу прыгать ничего»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Трусова назвала отличия в тренировках у Тутберидзе, Плющенко и Соколовской.

В мае 2020 года фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.

– А можешь рассказать, чем отличается тренировочный процесс одной группы от другой?

– Мы можем разговаривать еще дней пять, не останавливаться. Они абсолютно разные. Я была в трех группах – и все разные. По отношению к спортсмену, по походу к тренировкам – прокаты, задания.

У Этери Георгиевны процесс похож больше на соревнования: у нас каждый день есть распечатка, которую ты смотришь и знаешь свои ошибки. У Евгения Викторовича больше на технику – очень много подводящих упражнений, которые я никогда не делала.

Когда я начала делать это там, он думал, что я никогда в жизни не смогу прыгать ничего, потому что я не умела делать эти подводящие упражнения. Он на меня смотрел и всегда говорил: как ты прыгаешь четверные, если ты не умеешь делать вот это? То есть эти упражнения – первая стадия подготовки к четверному, а ты умеешь четверной, но не умеешь эту стадию.

У Светланы Владимировны абсолютно другой подход именно к человеку, к спортсмену. Тоже очень для меня необычно, когда ты можешь просто разговаривать – не только про спорт. Если на данный момент я выйду одна на лед, я буду прекрасно понимать, что мне нужно, чтобы у меня что-то получилось.

– Какая из этих методик оказалась тебе ближе всего?

– По крайней мере, я и у Этери Георгиевны, и у Евгения Викторовича прыгала пять четверных. Да, на соревнованиях я выкатала только в олимпийский сезон. А на тренировках я катала и когда находилась у Этери Георгиевны, и когда у Евгения Викторовича, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.

Материалы по теме

96 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flyhigh
Однако, у ЕП никто из его учеников с подводящими упражнениями квады не прыгает 🤷‍♀️
+115
-8
+107
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
"Когда я начала делать это там, он думал, что я никогда в жизни не смогу прыгать ничего, потому что я не умела делать эти подводящие упражнения." Странно, Саша уже пришла с квадами, которые прыгала ещё в юниорах.
И почему тогда сыну Саше эти подводящие упражнения не помогают?
+80
-8
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жизненная
Объясните, как Плющенко мог думать, что Саша никогда в жизни не сможет прыгать ничего, потому что та не делает подводящих упражнений, если Саша пришла к нему квадисткой, уж при 3-3 и говорить не приходится?
+70
-3
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Это что за упражнения? Прыжки с закрытыми глазами/завязанными руками/скакалки на льду, что они там еще практикуют?)
+68
-10
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ flyhigh
Однако, у ЕП никто из его учеников с подводящими упражнениями квады не прыгает 🤷‍♀️
Кстати, на момент прихода Трусовой в ап, там реально ни одного четвёртого ещё не поставили)
+61
-4
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ Жизненная
Объясните, как Плющенко мог думать, что Саша никогда в жизни не сможет прыгать ничего, потому что та не делает подводящих упражнений, если Саша пришла к нему квадисткой, уж при 3-3 и говорить не приходится?
Просто человек узко мыслит - привык к одной тренерской методике и думает, что к результату можно прийти только таким путем. Если Трусова не делает тех подводящих упражнений, которые делает Плющенко, это же не значит, что она на квады зашла без подготовки
+43
0
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ostinato
Саша, как и большинство спортсменов, просто не вникают в тренировочный процесс, особенно по молодости. Подводящие в ТШТ тоже были, просто так давно, что она уже и не помнит. Когда стала прыгать квады, то нужда исполнять те самые маленькие, детские подводяшки отпала, для нее тройные - это подводящие к кваду по сути.
Для сравнения: все в 1м классе писали палочки и крючки в прописях, потом из этого сложили слова и тд, но как только вы устойчиво научились писать потребность в прописях отпала и крючки никто уже не рисует.

Про какой-то подход у Плющенко я поверю лишь в тот момент, когда к нему придет маленькая девочка совсем без попыток ультраси и он ее доведет до квадов. Потому что даже Муравьева говорила о том, что триксель пробовала еще с предыдущим штабом.
+44
-2
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
достаточно вспомнить первый клип с Трусовой в Академии Ангелов, демонстративно читающей фолиант профессора по прыжкам...
типа очернение работы ТШТ с Сашей, ее лучший период в спорте

PS: еще обратите внимание, что Трутомовцы постят только ролики с отважной молодой Сашей под опекой ТШТ, почти ничего из ее пребывания у Великого Новичка
+48
-11
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Ответ flyhigh
Однако, у ЕП никто из его учеников с подводящими упражнениями квады не прыгает 🤷‍♀️
Вот ужас то, Дудаков не знает подводящие упражнения, сразу хардкор
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veronika spuria
Саше у всех понравилось заниматься, всё что- то смогли ей дать или она взять, но ТШТ дважды дали! Вот им пожалуй Трусова должна быть особенно благодарна.
+32
-6
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Видимо, у Плющенко все сосредоточены на подводящих упражнениях, дальше пока дело не идет
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
Ответ Мороженко
У Плющенко столько ресурсов, почему он не привлёк хорошего психолога для Саши?
потому что Яна Александровна больше верит в прорицателей, знахарей, синелицых тарологов ...

и помните, сам Плющ до сих пор боится колдунов за бортиком
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ретроградный меркурий
Ответ Ezhevika33
А вы много квадистов 10-тилетних, на плюсы исполняющих квады на соревнованиях, знаете? Назовите.
А при чем тут квады? Он даже до тройных не добрался, в то время как его сверстники уже вовсю 3-3 прыгают, а кое кто уже триксель освоил и на квады замахивается. ГГ - это скорее антиреклама тренерской методы Плющенко
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Ezhevika33
А вы много квадистов 10-тилетних, на плюсы исполняющих квады на соревнованиях, знаете? Назовите.
А Саша уже прыгает все тройные? В его случае речь совсем не о квадах.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ostinato
Ответ Бильм@н
Комментарий скрыт
И все они прыгали до Плющенко. Трусова же до ТШТ четверные не демонстрировала.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lenapan
Помню, мультфильм был такой, про человека, который смастерил крылья и мог летать. Но набежали теоретики и начали его учить, как надо правильно разбегаться, толкаться, махать крыльями. В итоге он летать разучился.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Назырова
Почему нельзя полностью выложить интервью, вся лента трусова трусова трусова
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
У Плющенко столько ресурсов, почему он не привлёк хорошего психолога для Саши?
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Бильм@н
Вообще то есть специальное оборудование и устройства для тренировки прыжков или вращений.
Зачем на льду прыгать на скакалке, объяснить можете?
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Карелов
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Выкатала на ОИ? Не выкатала, 3.5 квада из 5.
Из людей хотите идиотов сделать, пытаясь принизить Сашины заслуги. Квады засчитаны и это факт, как бы не пытались некоторые переврать реальность
+30
-16
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Молодец, Саша, что не повелась на провокационный вопрос. Саша - фигуристка ТШТ, она состоялась как великая спортсменка и показала наивысшие результаты именно с ним. Они научили ее прыгать квады, поставили удачные программы под нее. При всем уважении к остальным группам, где она занималась до и после.
+25
-12
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
peppi-lia
Ответ Елизавета Смородина
он сам прыгал квады
что за миф про квадЫ. У него в арсенале был только тулуп и каскады с тулупом. Никогда ничего кроме квадтулупа он не прыгал.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бильм@н
Ответ Tatiana Klm
Молодец, Саша, что не повелась на провокационный вопрос. Саша - фигуристка ТШТ, она состоялась как великая спортсменка и показала наивысшие результаты именно с ним. Они научили ее прыгать квады, поставили удачные программы под нее. При всем уважении к остальным группам, где она занималась до и после.
Ну Саша никогда не говорит ничего негативного про прежние штабы и тренеров. Но некоторые всё равно находят к чему придраться и перевернуть ее нейтральные слова.
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Капитан Немо
Скорее всего все эти 3 разных подхода Саше подошли и что-то своё ей дали.
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Ответ Жизненная
Объясните, как Плющенко мог думать, что Саша никогда в жизни не сможет прыгать ничего, потому что та не делает подводящих упражнений, если Саша пришла к нему квадисткой, уж при 3-3 и говорить не приходится?
Потому что долгое время за Плюща думал профессор. А теперь Плющ пытается сам.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий