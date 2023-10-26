Трусова о тренировках: «У Тутберидзе похоже на соревнования. У Плющенко много подводящих упражнений – когда я начала делать, он думал, что я в жизни не смогу прыгать ничего»

Трусова назвала отличия в тренировках у Тутберидзе, Плющенко и Соколовской.

В мае 2020 года фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.

– А можешь рассказать, чем отличается тренировочный процесс одной группы от другой?

– Мы можем разговаривать еще дней пять, не останавливаться. Они абсолютно разные. Я была в трех группах – и все разные. По отношению к спортсмену, по походу к тренировкам – прокаты, задания.

У Этери Георгиевны процесс похож больше на соревнования: у нас каждый день есть распечатка, которую ты смотришь и знаешь свои ошибки. У Евгения Викторовича больше на технику – очень много подводящих упражнений, которые я никогда не делала.

Когда я начала делать это там, он думал, что я никогда в жизни не смогу прыгать ничего, потому что я не умела делать эти подводящие упражнения. Он на меня смотрел и всегда говорил: как ты прыгаешь четверные, если ты не умеешь делать вот это? То есть эти упражнения – первая стадия подготовки к четверному, а ты умеешь четверной, но не умеешь эту стадию.

У Светланы Владимировны абсолютно другой подход именно к человеку, к спортсмену. Тоже очень для меня необычно, когда ты можешь просто разговаривать – не только про спорт. Если на данный момент я выйду одна на лед, я буду прекрасно понимать, что мне нужно, чтобы у меня что-то получилось.

– Какая из этих методик оказалась тебе ближе всего?

– По крайней мере, я и у Этери Георгиевны, и у Евгения Викторовича прыгала пять четверных. Да, на соревнованиях я выкатала только в олимпийский сезон. А на тренировках я катала и когда находилась у Этери Георгиевны, и когда у Евгения Викторовича, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.