Трусова о тренировках: «У Тутберидзе похоже на соревнования. У Плющенко много подводящих упражнений – когда я начала делать, он думал, что я в жизни не смогу прыгать ничего»
Трусова назвала отличия в тренировках у Тутберидзе, Плющенко и Соколовской.
В мае 2020 года фигуристка перешла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, а в мае 2021-го вернулась обратно. С октября 2022-го она тренировалась у Светланы Соколовской.
– А можешь рассказать, чем отличается тренировочный процесс одной группы от другой?
– Мы можем разговаривать еще дней пять, не останавливаться. Они абсолютно разные. Я была в трех группах – и все разные. По отношению к спортсмену, по походу к тренировкам – прокаты, задания.
У Этери Георгиевны процесс похож больше на соревнования: у нас каждый день есть распечатка, которую ты смотришь и знаешь свои ошибки. У Евгения Викторовича больше на технику – очень много подводящих упражнений, которые я никогда не делала.
Когда я начала делать это там, он думал, что я никогда в жизни не смогу прыгать ничего, потому что я не умела делать эти подводящие упражнения. Он на меня смотрел и всегда говорил: как ты прыгаешь четверные, если ты не умеешь делать вот это? То есть эти упражнения – первая стадия подготовки к четверному, а ты умеешь четверной, но не умеешь эту стадию.
У Светланы Владимировны абсолютно другой подход именно к человеку, к спортсмену. Тоже очень для меня необычно, когда ты можешь просто разговаривать – не только про спорт. Если на данный момент я выйду одна на лед, я буду прекрасно понимать, что мне нужно, чтобы у меня что-то получилось.
– Какая из этих методик оказалась тебе ближе всего?
– По крайней мере, я и у Этери Георгиевны, и у Евгения Викторовича прыгала пять четверных. Да, на соревнованиях я выкатала только в олимпийский сезон. А на тренировках я катала и когда находилась у Этери Георгиевны, и когда у Евгения Викторовича, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова.
И почему тогда сыну Саше эти подводящие упражнения не помогают?
Для сравнения: все в 1м классе писали палочки и крючки в прописях, потом из этого сложили слова и тд, но как только вы устойчиво научились писать потребность в прописях отпала и крючки никто уже не рисует.
Про какой-то подход у Плющенко я поверю лишь в тот момент, когда к нему придет маленькая девочка совсем без попыток ультраси и он ее доведет до квадов. Потому что даже Муравьева говорила о том, что триксель пробовала еще с предыдущим штабом.
типа очернение работы ТШТ с Сашей, ее лучший период в спорте
PS: еще обратите внимание, что Трутомовцы постят только ролики с отважной молодой Сашей под опекой ТШТ, почти ничего из ее пребывания у Великого Новичка
и помните, сам Плющ до сих пор боится колдунов за бортиком