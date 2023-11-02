Базылюк, Титова, Морозова, Федотов, Лазарев, Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани
Стал известен состав этапа Гран-при России среди юниоров в Казани.
Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября.
Девушки: Маргарита Базылюк, Елизавета Вахитова, Мария Гордеева, Варвара Гордиенко, Валерия Зорина, Риана Кадырова, Таисия Коробицина, Арина Кудлай, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Нина Леонова, Анастасия Марасанова, Виктория Морозова, Агата Петрова, Софья Титова, Полина Тихонова, Юлиана Юдина, Алиса Юрова.
Юноши: Кирилл Арбузов, Вадим Воронов, Дмитрий Железняк, Платон Каблуков, Эдуард Камоев, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Владислав Левичев, Георгий Лихачев, Илья Неретин, Роман Попов, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Мирон Тимофеев, Михаил Тихонов, Арсений Федотов, Тимофей Шелковников.
Пары: Алиса Блинникова – Алексей Карпов, София Касинс – Александр Брегей, Анна Кожевникова – Роман Черненко, Варвара Медведева – Павел Астахов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Влада Селиванова – Виктор Потапов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Валерия Халитова – Петр Шаровиков, Валерия Ходыкина – Алексей Белкин, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Алиса Шатохина – Денис Кирсанов.
Танцы на льду: Эвелина Валиева – Игнат Пахомов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Милана Жабина – Дмитрий Пекин, Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин, София Загребаева – Вениамин Башуров, Анна Коломенская – Артем Фролов, Полина Пилипенко – Глеб Чернышев, Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков, Ирина Скопина – Богдан Щенников, Анна Соболева – Матвей Чураков, Мария Сорокина – Арсений Антропов, София Титанян – Владислав Глазунов, Александра Шабалина – Иван Галаев, Вероника Шульпина – Глеб Солович, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
У девочек парад ультраси намечается, Базылюк, Гордеева. Может быть наконец то чисто прыгнут Морозова, Лабутина, Марасанова, Юрова.
У мальчиков вообще Эль-Классико, Федотов, Лазарев. Да ещё и Колесников.