Базылюк, Титова, Морозова, Федотов, Лазарев, Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Казани

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Артем Фролов Софья Титова Николай Колесников Арсений Федотов Мария Гордеева Павел Астахов Лев Лазарев Виктория Морозова Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Таисия Коробицина Анастасия Марасанова Анна Коломенская Макар Пузин Серия Гран-при России Алексей Карпов Елизавета Лабутина Иван Рамзенков Михаил Тихонов Полина Пилипенко Вадим Воронов Милана Лебедева Анастасия Чернышова Агата Петрова Алиса Юрова Алиса Шатохина Тимофей Шелковников Кирилл Арбузов Алексей Белкин Анна Кожевникова Идель Илья Неретин Мирон Тимофеев Георгий Лихачев Маргарита Базылюк Риана Кадырова Мария Сорокина Арсений Антропов Глеб Ковтун Вероника Меренкова Даниль Галимов Валерия Ходыкина София Казинс Владислав Вильчик Полина Жарова Ранэль Ибатуллин Милана Жабина Дмитрий Пекин София Загребаева Вениамин Башуров Ярослава Воробьева Георгий Цымбалов Роман Черненко Валерия Халитова Петр Шаровиков Полина Тихонова Алиса Блинникова Анна Соболева Матвей Чураков Ирина Скопина Богдан Щенников Анфиса Пусторнакова Богдан Шамков София Титанян Владислав Глазунов Варвара Гордиенко Валерия Зорина Роман Попов Фигурное катание

Стал известен состав этапа Гран-при России среди юниоров в Казани.

Соревнования пройдут с 8 по 10 ноября.

Девушки: Маргарита Базылюк, Елизавета Вахитова, Мария Гордеева, Варвара Гордиенко, Валерия Зорина, Риана Кадырова, Таисия Коробицина, Арина Кудлай, Елизавета Лабутина, Милана Лебедева, Нина Леонова, Анастасия Марасанова, Виктория Морозова, Агата Петрова, Софья Титова, Полина Тихонова, Юлиана Юдина, Алиса Юрова. 

Юноши: Кирилл Арбузов, Вадим Воронов, Дмитрий Железняк, Платон Каблуков, Эдуард Камоев, Глеб Ковтун, Николай Колесников, Лев Лазарев, Владислав Левичев, Георгий Лихачев, Илья Неретин, Роман Попов, Макар Пузин, Иван Рамзенков, Мирон Тимофеев, Михаил Тихонов, Арсений Федотов, Тимофей Шелковников.

Пары: Алиса Блинникова – Алексей Карпов, София Касинс – Александр Брегей, Анна Кожевникова – Роман Черненко, Варвара Медведева – Павел Астахов, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Влада Селиванова – Виктор Потапов, Юлия Филимонова – Илья Пыльнев, Валерия Халитова – Петр Шаровиков, Валерия Ходыкина – Алексей Белкин, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Алиса Шатохина – Денис Кирсанов.

Танцы на льду: Эвелина Валиева – Игнат Пахомов, Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов, Милана Жабина – Дмитрий Пекин, Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин, София Загребаева – Вениамин Башуров, Анна Коломенская – Артем Фролов, Полина Пилипенко – Глеб Чернышев, Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков, Ирина Скопина – Богдан Щенников, Анна Соболева – Матвей Чураков, Мария Сорокина – Арсений Антропов, София Титанян – Владислав Глазунов, Александра Шабалина – Иван Галаев, Вероника Шульпина – Глеб Солович, Анна Щербакова – Егор Гончаров.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

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9 комментариев

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lepestok
у девочек какой-то адский состав: Рита, Титова, Морозова, Гордеева)))) надо было кого-то в Красноярск отправлять))))
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Anna
Странно мальчиков распределили. Федотов, вроде бы болел, но почему Лазареву не могли 2 этап, например, дать, там конкуренция намного ниже была
+4
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Состав участников - огонь!
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Ягун Ягунини
В танцах с победителями всё ясно, ЩГ безоговорочно.
У девочек парад ультраси намечается, Базылюк, Гордеева. Может быть наконец то чисто прыгнут Морозова, Лабутина, Марасанова, Юрова.
У мальчиков вообще Эль-Классико, Федотов, Лазарев. Да ещё и Колесников.
+3
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+3
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lepestok
Ответ Anna
Странно мальчиков распределили. Федотов, вроде бы болел, но почему Лазареву не могли 2 этап, например, дать, там конкуренция намного ниже была
впервые в этом году встретятся Лазарев, Федотов и Колесников) Это слишком интересно)))
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elenaa
Ответ Ягун Ягунини
В танцах с победителями всё ясно, ЩГ безоговорочно. У девочек парад ультраси намечается, Базылюк, Гордеева. Может быть наконец то чисто прыгнут Морозова, Лабутина, Марасанова, Юрова. У мальчиков вообще Эль-Классико, Федотов, Лазарев. Да ещё и Колесников.
у мальчиков еще Рамзенков не плох и тулупы и аксели и компоненты
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Ягун Ягунини
Ответ elenaa
у мальчиков еще Рамзенков не плох и тулупы и аксели и компоненты
Там ещё Воронов и Пузин, тоже очень интересные ребята.
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IrinaKin
Ответ Ягун Ягунини
В танцах с победителями всё ясно, ЩГ безоговорочно. У девочек парад ультраси намечается, Базылюк, Гордеева. Может быть наконец то чисто прыгнут Морозова, Лабутина, Марасанова, Юрова. У мальчиков вообще Эль-Классико, Федотов, Лазарев. Да ещё и Колесников.
Коломенская-Фролов в танцах тоже нормально смотрятся, как взрослые уже
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