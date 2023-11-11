Алена Леонова: «Никакой проблемы с интересом людей к фигурному катанию нет»

Теги Илья Авербух сборная России Алена Леонова женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Алена Леонова не согласна с Авербухом насчет спада интереса к фигурному катанию.

«Когда я смотрю соревнования по телевизору, этапы Гран-при или различные шоу, очень даже много приходит людей, и все они заинтересованы.

Не у всех есть возможность ездить из города в город, но все равно отдельные фан-группы ездят со своими спортсменами и поддерживают их.

На мой взгляд, у народа большой интерес. Конечно, всегда хочется больше, но, на мой взгляд, никакой проблемы с интересом людей нет», – сказала вице-чемпионка мира.

Илья Авербух: «Чувствуется спад интереса к фигурному катанию. Достаточно посмотреть телетрансляцию – даже дворцы вместимостью 3000 не собрались»

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1 комментарий

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Док Аксель
Сегодня и завтра на этапе ГП в Казани будет наглядный пример. Выходные дни, сильный и интересный состав представлен в трёх видах ФК и зрителей будет много, семьями с детьми. Также будет и в Москве. Пусть Илья посмотрит и убедится.
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