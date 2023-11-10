Илья Авербух: «Чувствуется спад интереса к фигурному катанию. Достаточно посмотреть телетрансляцию – даже дворцы вместимостью 3000 не собрались»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Спорт-Экспресс Фигурное катание

Илья Авербух высказался о снижении интереса к фигурному катанию.

«Согласен, что чувствуется общий спад интереса. Хотя, например, в Екатеринбурге на нашем спектакле «Кармен» было два настоящих, «проданных», что называется, аншлага.

Безусловно, сейчас большое количество различных шоу, многие из которых бесплатные для различных категорий населения и носят социальный характер. Но бесконечная ротация одних и тех же фигуристов из шоу в шоу, конечно, перестает делать проекты эксклюзивными.

Это вряд ли коснется новогодних представлений, которые априори семейное, праздничное развлечение и не связаны с интересом к фигурному катанию. Все вместе факторы работают. Нет новых именно европейских и мировых чемпионов — это тоже причина.

Зрители, конечно, с теплом относятся и поддерживают наших ребят. Но есть спад интереса и к этапам Гран-при — чтобы делать о нем выводы, наверное, достаточно посмотреть телетрансляцию, даже дворцы вместимостью 3000 не собрались. Только в Омске была красивая картинка, которую мы привыкли видеть за последние годы.

Уфа и Красноярск... Не надо кидать в меня камни, но просто посмотрите на трансляции оттуда — думаю, посещаемость была раньше выше. Это констатация фактов.

При этом федерация делает все возможное — турниры организованы по высшему пилотажу, начиная с того, как встречают спортсменов в аэропорту и заканчивая тем, что их расселяют в очень хороших гостиницах.

Первый канал — ему спасибо, что продолжает поддерживать фигуристов, показывать турниры. Все условия созданы, только катайтесь. Я могу только еще раз призвать зрителей приходить на трибуны, тем более что цены очень демократичные, — сказал Авербух.

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11 комментариев

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Olga.t
По мнению Авербуха есть спад интереса к ФК в стране, но только не к шоу Авербуха, например "Кармен")).
УзнаЮ Илью, " у всех всё плохо, а у меня аншлаг’

Илья, в Красноярске на этапе Гран-при был практически полный зал, но тебе видимо Конов с Матч-ТВ рассказал, что трибуны были пустые.
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Маргарита Михайловна
К Авербуху на его халтурные шоу никто бы не пошёл если бы не бесплатные билеты за счёт налогоплатильщиков и не сгоняли насильно школьников и бюджетников.
+6
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Natalia Solomakha
Про свои трешевые шоу не забыл ввернуть и здесь.
+4
-1
+3
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Lina T.
Ответ olvl
А бывают не настоящие аншлаги, не поняла?
Настоящий - это с проданеыми билетами) а если полный зал по бесплатно розданным билетам - не очень настоящий
+4
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Oleandra
Это он так требует продолжения ЛП?)
+3
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olvl
А бывают не настоящие аншлаги, не поняла?
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Angry_bear
Просто стало уже столько этих шоу, что на соревы у людей не остаётся тупо ни денег ни времени) ни желания, добавлю. Ибо перебор...
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olvl
За себя только могу говорить - интерес к соревнованиям растёт, на работе уже отгулы беру). Стараюсь не пропускать ничего. А к шоу его как не было, так и нет.
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Элла Бурс
Ответ olvl
А бывают не настоящие аншлаги, не поняла?
Да))
Когда билеты бюджетникам задаром раздаются, а потом "мы собрали целый Ледовый дворец";)
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olvl
Ответ Angry_bear
Просто стало уже столько этих шоу, что на соревы у людей не остаётся тупо ни денег ни времени) ни желания, добавлю. Ибо перебор...
Это же разное совсем.
0
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