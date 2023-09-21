Евгения Медведева: «Кармен» для меня особенный образ. Я очень хотела его изобразить на Олимпиаде, это была маленькая мечта»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Евгения Медведева ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась ожиданиями от участия в шоу Авербуха «Кармен».

«В 2015 году был мой первый взрослый сезон, я только вышла из юниоров, и в Сочи, в «Айсберге» была премьера спектакля «Кармен». Я очень хотела посмотреть именно этот спектакль. Мы с Ильей (Авербухом) тогда только начинали работать – он сделал огромный вклад в мою спортивную карьеру, мы поставили с ним много крутых постановок, которые сияли на международной арене. 

После контрольных прокатов мы сели в машину и полетели в «Айсберг». Первое отделение мне удалось из пультовой посмотреть. 

«Кармен» для меня особенный образ и особенная музыка. Я очень хотела этот образ изобразить на Олимпиаде, это была маленькая мечта, но в итоге получилась Анна Каренина. 

Сейчас «Кармен» для меня что-то новое и настолько давно желанное, но при этом я понимаю, что если бы мы брали этот образ, когда я была младше, это выглядело бы смешно, потому что я была малышкой. Сейчас мне почти 24, я понимаю, что такое быть женщиной, что такое крутить интриги и не давать покоя людям. Мне кажется, у меня получится.

Огромное спасибо Илье Авербуху за то, что моя мечта сквозь года об этом образе, об этой героине, об этой невероятной классической музыке перестала быть мечтой», – сказала Медведева. 

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93 комментария

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Мила Расковалова
Замечательная мечта , ждём ее воплощения! Успеха тебе, Евгения
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Аленка_76
Рада за Женю!
Это очень здорово,что мечты сбываются!
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Ливия
Ответ Алина Бель
Рада буду ошибиться, но Кармен и Женя - два полюса. Знойная, сексапильная, яростная, сильная и очень красивая - ничего такого у Жени нет, и ничего подобного она никогда на льду не показывала. Все-таки для Кармен фактура нужна.
Яркая, красивая, с большими темными глазами и темными волосами, эмоциональная, живая, артистистичная, Женя уже катала Кармен, которую ей поставил ТШТ.
Получилось круто.
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Хана Спектор
Очень рада что Женя сможет осуществить свою мечту выступить в этой замечательной постановке.
От всей души желаю успнхов Жене и в ей команде Авербуха.
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Элла Бурс
Я большой промежуток времени не была на спортсе. Добрые комментарии в адрес Жени здесь до сих пор удивляют. Ведь раньше был только хейт. Радует эта тенденция. Женя замечательная спортсменка.
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Елена Спирина
Как здорово, что мечты сбываются. Женя, удачи тебе
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Mary
Здорово что мечты сбываются. Все должно быть в своё время, Жене очень идет этот образ огненной, страстной Кармен. С нетерпением жду спектакль
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Sveta Arhipova
Думаю, Евгения из тех женщин, которые с возрастом становятся только лучше, красивее и интереснее, поэтому и образы, которые она воплощает на льду, с каждым разом получаются всё достовернее и глубже
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ДИОНИС
Рад за Женю! Хорошо, когда сбываются мечты!
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Елена Спирина
Женя органична в любых образах, что в Карениной, что Китти Щербацкой. Теперь ждем огненную Кармен
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Tytti
Жене очень идёт этот образ❤️‍🔥
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Лия Романова
редакторы, поправьте в тексте, есть видео и текстовая версия, где четко и видно и написано, что после фразы «крутить интриги» Женя смеётся. Недремлющие не поймут контекста)
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Tacciana
А мне кажется, Женя и на Олимпиаде бы прекрасно справилась с этим образом. Каренина в ее исполнении получилась до слез пронзительная
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Елена Спирина
Авербух всегда ставил замечательные программы для Жени. Надеюсь и в этот раз будет потрясающий мюзикл с участием прекрасных фигуристоа
+12
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Лия Романова
Ответ Tacciana
А мне кажется, Женя и на Олимпиаде бы прекрасно справилась с этим образом. Каренина в ее исполнении получилась до слез пронзительная
согласна с вами. Прекрасно бы справилась. Каренина вышла проникновенной и драматичной, шедевральный был прокат
+10
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Ливия
Здорово, что Женя реализовала свою мечту и в сольном номере в показалке, и в масштабном спектакле в главной роли.
Приятно, что Авербух сказал, что видел с роли Кармен только Женю.
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Tytti
Очень жду Кармен в СПб
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Mari Gams
Как говорится , все совпало )
Образ яркой , непокорной , темпераментной , огненной Кармен очень походит харизматичный , зажигательной , эмоциональной Жене , даже во внешности не надо ничего менять , 100% совпадение .
Ждём лучшую Кармен на льду !
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Innafir
Женя профессионально отыгрывает роль Кармен.
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Лия Романова
Ответ Елена Спирина
Авербух всегда ставил замечательные программы для Жени. Надеюсь и в этот раз будет потрясающий мюзикл с участием прекрасных фигуристоа
после великолепного спектакля «Анна Каренина» с Женей в одной из главных ролей, даже не сомневаюсь, что все получится. Конкретно под Женю ставятся сольные партии, как сказал Авербух в недавнем интервью, и что кроме Жени, никого на главную роль в новом прочтении спектакля он не видел.
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Tytti
Ответ Mari Gams
Как говорится , все совпало ) Образ яркой , непокорной , темпераментной , огненной Кармен очень походит харизматичный , зажигательной , эмоциональной Жене , даже во внешности не надо ничего менять , 100% совпадение . Ждём лучшую Кармен на льду !
Да, темперамент🔥, яркая, страстная
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Лия Романова
с нетерпением ждём «Кармен». Здорово, что мечты сбываются!
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Елена Спирина
Помню, Женя говорила после поката показательного " Кармен" , что мечтала ее катать несколько лет, вот и настал этот момент
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Лия Романова
Ответ Алина Бель
Рада буду ошибиться, но Кармен и Женя - два полюса. Знойная, сексапильная, яростная, сильная и очень красивая - ничего такого у Жени нет, и ничего подобного она никогда на льду не показывала. Все-таки для Кармен фактура нужна.
вы видимо не видели показательный Жени «Кармен» - знойная, страстная яркая Кармен. Это ее образ 1000%. С фактурой и красивыми внешними данными у Жени все прекрасно. Вы ошиблись в своём суждении
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Сашуля П
Для всех поклонников это тоже долгожданная роль в спектакле - не терпится увидеть Женю в этом амплуа.
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