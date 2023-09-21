Евгения Медведева: «Кармен» для меня особенный образ. Я очень хотела его изобразить на Олимпиаде, это была маленькая мечта»

Евгения Медведева поделилась ожиданиями от участия в шоу Авербуха «Кармен».

«В 2015 году был мой первый взрослый сезон, я только вышла из юниоров, и в Сочи, в «Айсберге» была премьера спектакля «Кармен». Я очень хотела посмотреть именно этот спектакль. Мы с Ильей (Авербухом) тогда только начинали работать – он сделал огромный вклад в мою спортивную карьеру, мы поставили с ним много крутых постановок, которые сияли на международной арене.

После контрольных прокатов мы сели в машину и полетели в «Айсберг». Первое отделение мне удалось из пультовой посмотреть.

«Кармен» для меня особенный образ и особенная музыка. Я очень хотела этот образ изобразить на Олимпиаде, это была маленькая мечта, но в итоге получилась Анна Каренина.

Сейчас «Кармен» для меня что-то новое и настолько давно желанное, но при этом я понимаю, что если бы мы брали этот образ, когда я была младше, это выглядело бы смешно, потому что я была малышкой. Сейчас мне почти 24, я понимаю, что такое быть женщиной, что такое крутить интриги и не давать покоя людям. Мне кажется, у меня получится.

Огромное спасибо за то, что моя мечта сквозь года об этом образе, об этой героине, об этой невероятной классической музыке перестала быть мечтой», – сказала Медведева.