Илья Авербух: «Нет смысла показывать Олимпиаду по федеральному телевидению, пока наша сборная не выступает в полном объеме»

Илья Авербух считает, что Олимпиаду-2026 не нужно показывать по ТВ.

«Думаю, все, кто захочет увидеть Олимпиаду, – найдет способ поболеть за наших ребят и посмотреть турнир. Но мое мнение: пока наша сборная не выступает в полном объеме, это все равно, что подглядывать за чужими соревнованиями. Это несправедливо.

Наше отстранение абсолютно несправедливо, поэтому в такой ситуации не имеет смысла показать Олимпиаду по федеральному телевидению», – сказал Авербух.