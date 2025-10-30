  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Илья Авербух: «Нет смысла показывать Олимпиаду по федеральному телевидению, пока наша сборная не выступает в полном объеме»
15

Илья Авербух: «Нет смысла показывать Олимпиаду по федеральному телевидению, пока наша сборная не выступает в полном объеме»

Илья Авербух считает, что Олимпиаду-2026 не нужно показывать по ТВ.

«Думаю, все, кто захочет увидеть Олимпиаду, – найдет способ поболеть за наших ребят и посмотреть турнир. Но мое мнение: пока наша сборная не выступает в полном объеме, это все равно, что подглядывать за чужими соревнованиями. Это несправедливо.

Наше отстранение абсолютно несправедливо, поэтому в такой ситуации не имеет смысла показать Олимпиаду по федеральному телевидению», – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoОлимпийская сборная России
logoИлья Авербух
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Те, кому дорог российский спорт, понимают, зачем нужно показывать Олимпиаду. Остальным либо насрать, либо они хотят выслужиться»
вчера, 18:23
Светлана Журова: «Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране»
вчера, 13:06
Дмитрий Васильев: «Олимпиаду не стоит показывать в России. Это затратная история, а желающих смотреть из патриотических соображений будет немного»
вчера, 12:56
Главные новости
Гран-при Канады. Чиба, Левито, Накаи, Эверхардт, Гутманн, Теннелл выступят с короткими программами
3 минуты назад
Гран-при Канады. Хазе и Володин, Стеллато-Дудек и Дешам, Кам и О’Ши представят короткие программы
14 минут назад
Ирина Роднина: «Нам показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду?»
49 минут назад
«Только теперь начинаю понимать, как нелегок этот путь». Плющенко поздравил Мишина с днем тренера
сегодня, 19:53
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Лазарев, Семков, Ковтун, Самбуев, Малютин, Артем Федотов выдут на лед с короткими программами
сегодня, 19:38
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка, Смагина, Дарья Лебедева, Диана Мильто, Юрова, Лабутина выступят с короткими программами
сегодня, 19:23
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Шешелева и Карнаухов, Сабада и Астахов, Сажина и Белкин представят произвольные программы
сегодня, 19:13
Гран-при России. «Красноярье». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Пилипенко и Михайлов покажут произвольные танцы
сегодня, 19:00
Ренат Лайшев: «На волне скандала и популярности Валиева может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений»
сегодня, 18:08
Хабибуллина и Княжук, Захарова, Ветлугин вошли в состав участников Гран-при России в Казани, Базылюк выступит среди юниоров
сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12
Юлия Артемьева: «Мы стали более осознанными, каждый элемент делаем уже для поддержания, а не для наработки»
25 октября, 21:05
Тарасова о Базылюк: «Потенциал у нее огромный. Хорошая спортсменка для работы, для того, чтобы в дальнейшем развиваться»
24 октября, 13:08
Костюмы и коньки Волосожар представлены на Неделе высокой моды в спорте
18 октября, 17:23Видео
Никита Малютин: «Не ожидал, что войду в тройку – хотелось попасть просто в пятерку. Вырос на 19 см, было очень сложно перестроиться»
16 октября, 17:43
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
11 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
11 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
10 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10 октября, 15:55Видео