Ирина Роднина: «Нам показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду?»

Ирина Роднина считает, что Олимпиаду-2026 нужно транслировать в России.

«Нам же показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду? Значит, футбол можно транслировать, а другие виды спорта нет? У нас ведь и лыжами занимаются не меньше. Что это за логика? Или всем можно, или всем нельзя.

Если Олимпиаду будут показывать, то буду смотреть», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.