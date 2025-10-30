  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Нам показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду?»
Ирина Роднина: «Нам показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду?»

Ирина Роднина считает, что Олимпиаду-2026 нужно транслировать в России.

«Нам же показывают по всем каналам европейский футбол, хотя наших там уже давно нет. Почему тогда нельзя показать Олимпиаду? Значит, футбол можно транслировать, а другие виды спорта нет? У нас ведь и лыжами занимаются не меньше. Что это за логика? Или всем можно, или всем нельзя.

Если Олимпиаду будут показывать, то буду смотреть», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
logoОлимпиада-2026
logoИрина Роднина
телевидение
