  • Ренат Лайшев: «На волне скандала и популярности Валиева может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений»
11

Ренат Лайшев считает, что Камила Валиева еще много может добиться в карьере.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Она хочет продолжить карьеру. Валиева еще достаточно молодая. На этой волне скандала и популярности она, наоборот, может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений.

Валиева еще может добиться чего-то высокого в карьере. Вспомните Трусову, когда она стала делать четыре оборота, то весь мир о ней заговорил», – сказал президент «Самбо-70».

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Самбо-70
logoРенат Лайшев
logoКамила Валиева
logoдопинг
женское катание
logoсборная России
