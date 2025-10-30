Ренат Лайшев: «На волне скандала и популярности Валиева может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений»

Ренат Лайшев считает, что Камила Валиева еще много может добиться в карьере.

Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство российской фигуристки о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по ее допинговому делу.

«Она хочет продолжить карьеру. Валиева еще достаточно молодая. На этой волне скандала и популярности она, наоборот, может многого добиться и заработать. Это касается и медийности, и спортивных достижений.

Валиева еще может добиться чего-то высокого в карьере. Вспомните Трусову, когда она стала делать четыре оборота, то весь мир о ней заговорил», – сказал президент «Самбо-70».

Точка в деле Валиевой. Пора возвращать медали и почти 15 млн рублей