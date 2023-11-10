Арсений Федотов: «Не все элементы получились, поэтому победа была особенно сладкой. Стараюсь по-мужски катать, по-своему»

Теги сборная России мужское катание женское катание Арсений Федотов Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

14-летний фигурист Арсений Федотов заявил, что старается кататься по-мужски.

Сегодня Федотов, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграл этап юниорского Гран-при России в Казани.

«Я не очень был готов к соревнованиям, не все элементы получились, поэтому победа была особенно сладкой.

Ежедневно работаем над короткой и произвольной программами, стараюсь по-мужски катать, по-своему, не как девушки.

Мне повезло с номером, я был шестой. Успел подготовиться и выгнал тараканов из головы», – рассказал Федотов.

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44 комментария

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ЮИ
Видно было после, что устал. Но так собрать себя на прокат! Арсений классный, по-хорошему наглый. Удачи дальше!
+27
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Хрустальный Гусенок
и он продемонстрировал мощное мужское поведение после завершения своей программы, молодец, мужик!
+16
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gold-for-zagitova
Ответ ЮИ
Видно было после, что устал. Но так собрать себя на прокат! Арсений классный, по-хорошему наглый. Удачи дальше!
Арсений плюсстартовый. Это хорошо!
+16
0
+16
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Ирина2001
настроение повышает его катание
+15
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Наталья Карлова
Как вообще можно не восхищаться штабом! Что Арсений, что Марго, у одного +23 баллов от второго места, у второй +30!
+17
-3
+14
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Самая цитируемая и вообще недура
Так не готов, что привёз 23 балла 2му месту. Сколько ж будет, когда он будет готов?))
+13
0
+13
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Призрачный триксель
Действительно по мужски катал Арсений! Удачных тренировок и прокатов!
+12
0
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Надира Юнусова
Ответ Anneta28
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а почему бы не восхититься сейчас? они же выиграли здесь и сейчас у своих сверстников. другие штабы даже в этой возрастной категории не могут добиться таких супер побед. в будущем , когда у них вновь будут успешные старты, мы и тогда будем им аплодировать. Давайте не будем принижать их успех!
+13
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люблю тутберят
Какой парень!!!Обаятельный чертяка!!!🔥🔥🔥
+13
-1
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olvl
С победой Арсения! Успехов и дальше. Только не зазнаваться, работать и всё будет отлично. Сегодня прокат Арсения произвёл огромное впечатление.
+11
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Ягун Ягунини
Действительно были опасения, т.к. Арсений после болячек впервые катал на турнире. Он и сам признает, что не очень был готов. Но всё получилось более чем хорошо. Молодец. Настоящий боец.
А спортс опять порезал слова. Арсений говорил, что старается катать по мужски не так как девочки "Черного лебедя". Т.е. речь шла о конкретной программе. Т.к. эту тему в основном катают девочки и был сделан акцент.
+11
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Lapo Elkann
В современном мужском ФК в основном " Брауны ". Вся надежда на Арсения , хулиганистого парня .
+13
-3
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Маргарита В Сафронова
Ух, ну Арсений и дал лебедя, аж в зобу дыханье спӗрло!
+7
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Наталья Карлова
Ответ Anneta28
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да ладно? прям таки и никого? кто вас так избаловать успел?
+7
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Мороженко
Арсений молодец, может успеет не международке по юниорам покататься
+6
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+6
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Tatuna
Ответ Anneta28
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Да ну.😁
+7
-1
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Shveddka
мужик🤣🤣🤣
+8
-3
+5
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Anneta28
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Никак не пойму вашей логики. А сейчас то почему нельзя восхититься прокатами и результатами ребят? Почему надо ждать 18 лет? Причём тут Даник Самсонов? Причём тут какой он был в 13 лет?
То есть вот ребëнок приходит счастливый из школы с пятёркой по математике за контрольную, а родители ему такие: "Вот ЕГЭ по математике на 100 сдашь, тогда и порадуемся, а твоей пятёркой по контрольной никого не удивишь. Вон Ванька Егоров в твоём возрасте и пятёрки приносил и Олимпиады по математике выигрывал, и где он сейчас? сдал ЕГЭ на 50 б и пропал. "
+4
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ИннаВБ
Ответ Anneta28
Потому что надо работать на перспективу, а не жить одним днём. Детские соревнования они и есть детские, они лишь подготовка к более важным стартам в жизни.
Ага, понятно почему Титова только десятая, работает на перспективу
+4
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Аврора кубик
Молодец Арсений!!!
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Skyolker
Лебедь в дабстепе - это нечто, конечно. ) Этакий лебедь из компьютерной игры. ) Арсений молодец. Хорошее выступление.
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olvl
Ответ Anneta28
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И где же такой контент у других юниоров его возраста?
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juliamart
Такой классный мальчишка, не перестаю восхищаться работой ТШТ, сплошные бриллианты!
+2
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Наталья Карлова
Ответ Anneta28
Ну, например, Даник Самсонов в возрасте Арсения был куда круче него. Завтра вот посмотрю, сможет ли он меня восхитить.)
опять же ученик Этери - а другие? прям куча юниоров? Даня не был круче, он кстати с большей регулярностью валил тройной аксель и другие сложные прыжки и у него чаще были неудачные прокаты, Арсений в этом плане будет поуверенней... а что касается других штабов? где их гении?
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Адриана
Ответ flyhigh
Согласна, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. А у Аннеты 100% текст уже заготовлен и на случай провала, и на случай успеха
Даже не сомневаюсь.
+1
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