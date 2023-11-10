Арсений Федотов: «Не все элементы получились, поэтому победа была особенно сладкой. Стараюсь по-мужски катать, по-своему»
14-летний фигурист Арсений Федотов заявил, что старается кататься по-мужски.
Сегодня Федотов, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграл этап юниорского Гран-при России в Казани.
«Я не очень был готов к соревнованиям, не все элементы получились, поэтому победа была особенно сладкой.
Ежедневно работаем над короткой и произвольной программами, стараюсь по-мужски катать, по-своему, не как девушки.
Мне повезло с номером, я был шестой. Успел подготовиться и выгнал тараканов из головы», – рассказал Федотов.
А спортс опять порезал слова. Арсений говорил, что старается катать по мужски не так как девочки "Черного лебедя". Т.е. речь шла о конкретной программе. Т.к. эту тему в основном катают девочки и был сделан акцент.
То есть вот ребëнок приходит счастливый из школы с пятёркой по математике за контрольную, а родители ему такие: "Вот ЕГЭ по математике на 100 сдашь, тогда и порадуемся, а твоей пятёркой по контрольной никого не удивишь. Вон Ванька Егоров в твоём возрасте и пятёрки приносил и Олимпиады по математике выигрывал, и где он сейчас? сдал ЕГЭ на 50 б и пропал. "