Арсений Федотов: «Не все элементы получились, поэтому победа была особенно сладкой. Стараюсь по-мужски катать, по-своему»

14-летний фигурист Арсений Федотов заявил, что старается кататься по-мужски.

Сегодня Федотов, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, выиграл этап юниорского Гран-при России в Казани.

«Я не очень был готов к соревнованиям, не все элементы получились, поэтому победа была особенно сладкой.

Ежедневно работаем над короткой и произвольной программами, стараюсь по-мужски катать, по-своему, не как девушки.

Мне повезло с номером, я был шестой. Успел подготовиться и выгнал тараканов из головы», – рассказал Федотов.