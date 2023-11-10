Татьяна Тарасова: «Ждем хороших прокатов от Валиевой. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Камила Валиева станет еще сильнее.

Завтра, 11 ноября, Валиева выступит с короткой программой на этапе Гран-при России в Казани. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по допинг-делу спортсменки. 

«От Камилы ждем хороших прокатов. Предполагаю, она настроена выступать, как всегда, блестяще! Мы это увидим в ее выступлениях.

От таких событий ее характер будет только сильнее. Не дай бог иметь кому-то такие истории за плечами. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!» - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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8 комментариев

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Шубина
Сейчас все спортсмены наказаны, абсолютно все, но зациклились на Камиле. А что с ней может быть хуже, чем то, что уже случилось на Олимпиаде? Ситуация, конечно, была жуткая, но она уже в прошлом, и Камила ее уже полностью переварила и нисколько не убивается. По-моему, она себя прекрасно чувствует, купается в любви и признании важных персон, в России официально будет считаться ОЧ при любом решении суда, занимается тем, что нравится, финансово полностью обеспечена на годы вперед. Как-то не похоже на "бедную девочку, которую все уничтожают".
+8
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ДИАНА
Камилочка❤️❤️❤️
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Olga.t
Можно хотя бы на сутки устроить для Ками режим тишины?
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Маргарита В Сафронова
Ками и всем девочкам гладкого льда! Женское держит градус накала. Каждый этап ГП интересен по-своему. Новые звёзды усиливают свои позиции и вполне могут соперничать с примами.
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Veronika spuria
Ответ Olga.t
Можно хотя бы на сутки устроить для Ками режим тишины?
Так она сама интервью раздаёт, значит тишина ей не нужна.
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Александр Шульгин
Как надоел этот пиар Валиевой там у другие фигуристки есть и может даже получше Валиевой
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Елена Назырова
Господи, да никто и не сомневается, что она будет первой и хихикать "назло нехорошему западу", мы привыкли, о ней как о щ только хорошее, как в ссср
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Elena S
Ответ Шубина
Сейчас все спортсмены наказаны, абсолютно все, но зациклились на Камиле. А что с ней может быть хуже, чем то, что уже случилось на Олимпиаде? Ситуация, конечно, была жуткая, но она уже в прошлом, и Камила ее уже полностью переварила и нисколько не убивается. По-моему, она себя прекрасно чувствует, купается в любви и признании важных персон, в России официально будет считаться ОЧ при любом решении суда, занимается тем, что нравится, финансово полностью обеспечена на годы вперед. Как-то не похоже на "бедную девочку, которую все уничтожают".
Дай вам бог здоровья за этот коммент! Адекватность пришла в чат.
А какой-то Кондратюк вряд ли что-то выиграет даже при допуске, если честно. Его более жаль.
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