Татьяна Тарасова: «Ждем хороших прокатов от Валиевой. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее»

Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Камила Валиева станет еще сильнее.

Завтра, 11 ноября, Валиева выступит с короткой программой на этапе Гран-при России в Казани. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по допинг-делу спортсменки.

«От Камилы ждем хороших прокатов. Предполагаю, она настроена выступать, как всегда, блестяще! Мы это увидим в ее выступлениях.

От таких событий ее характер будет только сильнее. Не дай бог иметь кому-то такие истории за плечами. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее!» - сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?