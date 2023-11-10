Базылюк о соперничестве с Валиевой: «Поживем – увидим. Камила взрослее, а я пока маленькая, прыгаю и надеюсь, что буду прыгать дальше»
Маргарита Базылюк высказалась о возможном соперничестве с Камилой Валиевой.
Сегодня 12-летняя фигуристка Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутбердзе, выиграла этап юниорского Гран-при России в Казани.
«К сожалению, не получится посмотреть выступление Камилы.
Она уже старше и взрослее (Валиевой 17 лет – Sports.ru), а я пока маленькая, пока прыгаю и надеюсь, что буду прыгать и дальше. Насчет соперничества: поживем – увидим», – сказала Базылюк.
у них разница в возрасте - пять лет?!
с другой стороны
рустам этот имамов мог и про туктика спросить)