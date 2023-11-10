Базылюк о соперничестве с Валиевой: «Поживем – увидим. Камила взрослее, а я пока маленькая, прыгаю и надеюсь, что буду прыгать дальше»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк высказалась о возможном соперничестве с Камилой Валиевой.

Сегодня 12-летняя фигуристка Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутбердзе, выиграла этап юниорского Гран-при России в Казани.

«К сожалению, не получится посмотреть выступление Камилы.

Она уже старше и взрослее (Валиевой 17 лет – Sports.ru), а я пока маленькая, пока прыгаю и надеюсь, что буду прыгать и дальше. Насчет соперничества: поживем – увидим», – сказала Базылюк.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шульгин
Базылюк молодец, журналисты идиоты. И это не оскорбление, а факт
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
oleg
Базылюк прекрасна!!!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адриана
Казалось вопрос про йогурт пробил дно, а оказывается можно ещё глубже...Марго -умница, тот случай, когда ответ намного умнее вопроса.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Delirium
Ответ Железная Леди
Комментарий скрыт
А еще Базылюк 5 лет до выхода во взрослые. Тулупчик...
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
какое наредьку соперничество марго с ками
у них разница в возрасте - пять лет?!
с другой стороны
рустам этот имамов мог и про туктика спросить)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Иванов
Похоже, сегодня среди журналистов был конкурс "Самый идиотский вопрос")
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Хрустальный Гусенок
придется дождаться турнира по прыжкам ФФККР, может, Маргариту пригласят?
Так пока кроме неё и некого
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хрустальный Гусенок
придется дождаться турнира по прыжкам ФФККР, может, Маргариту пригласят?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Александр Шульгин
Базылюк молодец, журналисты идиоты. И это не оскорбление, а факт
Скорее закон вселенной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий