Базылюк о соперничестве с Валиевой: «Поживем – увидим. Камила взрослее, а я пока маленькая, прыгаю и надеюсь, что буду прыгать дальше»

Маргарита Базылюк высказалась о возможном соперничестве с Камилой Валиевой.

Сегодня 12-летняя фигуристка Базылюк, которая тренируется в группе Этери Тутбердзе, выиграла этап юниорского Гран-при России в Казани.

«К сожалению, не получится посмотреть выступление Камилы.

Она уже старше и взрослее (Валиевой 17 лет – Sports.ru), а я пока маленькая, пока прыгаю и надеюсь, что буду прыгать и дальше. Насчет соперничества: поживем – увидим», – сказала Базылюк.