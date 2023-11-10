Базылюк чисто прыгнула два четверных и тройной аксель в произвольной программе на Гран-при России в Казани
Маргарита Базылюк сделала два четверных и тройной аксель на Гран-при в Казани.
Фигуристка исполнила следующие прыжки: тройной аксель, четверной тулуп (падение), четверной сальхов – двойной аксель, тройной риттбергер, четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц.
Базылюк получила 158,70 балла за произвольную программу. С суммой 230,76 балла она одержала победу на этапе.
уже эпитетов не хватает на фантастических девчонок ТШТ, космос есть, ракета была, а Рита похоже круче всех ракет и космосов растет.