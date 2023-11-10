Базылюк чисто прыгнула два четверных и тройной аксель в произвольной программе на Гран-при России в Казани

Теги сборная России женское катание Серия Гран-при России Идель Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк сделала два четверных и тройной аксель на Гран-при в Казани.

Фигуристка исполнила следующие прыжки: тройной аксель, четверной тулуп (падение), четверной сальхов – двойной аксель, тройной риттбергер, четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц.

Базылюк получила 158,70 балла за произвольную программу. С суммой 230,76 балла она одержала победу на этапе.

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31 комментарий

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Док Аксель
На этапе ГП в Казани среди юниорок выступала Маргарита Базылюк и все остальные...
+15
-2
+13
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ЮИ
три четверных, и это не было падением
+12
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Беглый*
Оглушительное превосходство
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Lapo Elkann
Это был хрустальный уровень , тот который не спутать ни с кем. Все элементы доработаны . супер.
+10
0
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RusVector
Ждем выход мамы Костылевой ...
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Рябиновые бусы
падения не было, просто упор рукой оценивается дедакшеном.
уже эпитетов не хватает на фантастических девчонок ТШТ, космос есть, ракета была, а Рита похоже круче всех ракет и космосов растет.
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ДИАНА
Рита- космическая девочка! Полина Тихонов мне тоже безумно нравится 👍
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люблю тутберят
Космическая девочка🔥❤️
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ДИОНИС
Победа Базылюк за явным преимуществом! Поздравляю Риту!
+6
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Delirium
Борьбы не получилось, 30 баллов от второго места- это пропасть. Так держать!
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arisstopane
казань наш!(с)м.бызылюк
+7
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AtAmI
У Риты такие лёгкие прыжки, что каждый раз поражаешься, как она это делает.
+4
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Anna
Три четвёртый, а не два. Один с ошибкой.
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Lapo Elkann
Ответ RusVector
Это был уровень немножко выше хрустального ... Выше ТЩК, ВУХ и ПАС! А что будет когда во взрослые выйдет! Дракарсис!
Уровень выще хрустального может быть только у других школ, хотя и этого не может быть. Так что успокойтесь.
+4
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RusVector
Базылюк в интервью еще что-то про Костылеву сказала и тот самый йогурт! Теперь точно ждем выход мамы Костылевой!
+3
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Александр Шульгин
Ответ RusVector
Базылюк запросто и Петросян и Акатьеву и Валиеву уделает даже сейчас в юнирках! А что будет, когда во взрослые выйдет!
Не уделяет тех компонентами и плюсами вытянут . По сумме не такие уж и критически большие баллы.
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Hiro Nakamura
Ответ RusVector
Базылюк запросто и Петросян и Акатьеву и Валиеву уделает даже сейчас в юнирках! А что будет, когда во взрослые выйдет!
Ну, объективности ради, Соня и Ками в ее возрасте (плюс-минус) прыгали тоже нехило - триксель и три четверных если мне не изменяет память
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Gaga Gaga
рита очень крутая
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olvl
С победой Риту! Так держать.
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Ostinato
Базылюк прыгнула ТРИ четверных и один с ошибкой.
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Белые Росы
Ответ Беглый*
Оглушительное превосходство
местной фармы, а не спорта
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Lapo Elkann
Ответ Hiro Nakamura
Ну, объективности ради, Соня и Ками в ее возрасте (плюс-минус) прыгали тоже нехило - триксель и три четверных если мне не изменяет память
Он не помнит.
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RusVector
Ответ Lapo Elkann
Уровень выще хрустального может быть только у других школ, хотя и этого не может быть. Так что успокойтесь.
Всегда спокоен ... как удав!
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RusVector
Ответ Александр Шульгин
Не уделяет тех компонентами и плюсами вытянут . По сумме не такие уж и критически большие баллы.
Вот и я о том! Во взрослых будет всем кирдык! Соперниц у нее нет и не будет!
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Kristine Kristine
Ответ RusVector
Это был уровень немножко выше хрустального ... Выше ТЩК, ВУХ и ПАС! А что будет когда во взрослые выйдет! Дракарсис!
Или травмирис
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