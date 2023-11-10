Базылюк планирует исполнить три квада в произвольной программе на Гран-при в Казани, Титова заявила два тройных акселя

Теги сборная России женское катание Софья Титова Мария Гордеева Виктория Морозова Анастасия Марасанова Серия Гран-при России Милана Лебедева Идель Маргарита Базылюк Варвара Гордиенко Фигурное катание

8 фигуристок планируют исполнить элементы ультра-си на Гран-при России в Казани.

Варвара Гордиенко, Анастасия Марасанова, Елизавета Лабутина и Софья Титова планируют исполнить тройной аксель. Титова, помимо сольного прыжка, заявила его в каскаде с двойным тулупом. 

У Марии Гордеевой в заявке четверной сальхов, у Миланы Лебедевой – каскад четверной сальхов – двойной тулуп, у Виктории Морозовой – четверной риттбергер.

Маргарита Базылюк заявила четверной сальхов, четверной тулуп и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель. 

Произвольные программы девушки представят сегодня, начало – 12:45 по московскому времени.

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26 комментариев

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galik55
Всем барышням чистых ультра си.
И честного судейства
+8
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АннаФ
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Мощно. Рада, что Титова 3а начала вставлять. Совсем без ультра си сейчас выжить сложно, конечно.
+11
-3
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Док Аксель
Всем девчатам успешно справиться с прыжками ультра-си и удачно откатать ПП !
+4
0
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Александр Шульгин
Ответ garovatat
Вот это заявки! А кликуши все стонали что стагнация у нас наступила)) Всем бы такую стагнацию! Всем удачи! Интересно будет посмотреть на попытки. На недотрикселя титовские позабавиться. Сумеет провернуть полоборота на зубце как в прошлом году, али нет? Думаю что нет, дюже потяжелела, читерство в духе Лью уже не выйдет
У нас стагнация конечно, эти заявки ничего не значит посмотрим что будет по факту и какое будет исполнение
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люблю тутберят
девочкам удачи,чистых прокатывает всем!!!!
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Железная Леди
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Ответ garovatat
Вот это заявки! А кликуши все стонали что стагнация у нас наступила)) Всем бы такую стагнацию! Всем удачи! Интересно будет посмотреть на попытки. На недотрикселя титовские позабавиться. Сумеет провернуть полоборота на зубце как в прошлом году, али нет? Думаю что нет, дюже потяжелела, читерство в духе Лью уже не выйдет
А кто у нас первая кликуша? не догадываетесь?
+5
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elenaa
Ответ Jessi
Как же здесь ненавидят Соню Титову. Ещё что-то вякают про Базылюк-ее тут никто не оскорбляет
Ненавидят не Соню, а то что ее оценивают щедрее других незаслуженно, обделяя других, а она еще и недовольна .....отсюда и коментарии, если она хотя бы адекватно оценивала себя...без пренебрежения к другим....типо кто они и кто Я, такого бы не было, негатив не к Соне, а к ее поведению и грибам ее
+6
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Olga.t
Серьёзные заявки у девочек, удачного воплощения в программах!
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Vendetta4111323
Вот и дожили до того, что на юниоров смотреть интереснее, чем на взрослых
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Всем девочкам чистых прокатов.
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Маргарита В Сафронова
Рита, пусть всё получится! Делай сезон 2023!
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Александр Шульгин
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Вставлять в заявку или в прокат? Где вчера был 3а?
Вчера был риск который не очень оправдан если ты на Базылюк и если что в произвольной отыграешься
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Jessi
Ответ elenaa
Ненавидят не Соню, а то что ее оценивают щедрее других незаслуженно, обделяя других, а она еще и недовольна .....отсюда и коментарии, если она хотя бы адекватно оценивала себя...без пренебрежения к другим....типо кто они и кто Я, такого бы не было, негатив не к Соне, а к ее поведению и грибам ее
Какие грибы? Пересмотрите прокат ее и прокаты Петровой, Базылюк, Лебедевой и Морозовой. Пусть всем минусуют ошибки. А то у Титовой прокат под лупой рассматривают, а у других не видят очевидного. Ее просто вынуждают уйти в другой штаб
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Алексей Токарев
Ответ Александр Шульгин
Это все юниоры с выходом во взрослые минимум через 2-3 года. И у них тоже посмотрим что реально прыгнут. Кроме Базылюк особо не на кого тут надеятся
В прошлом году гораздо меньше было. На взрослых этапах тоже много уси будет, особенно на двух последних. Эпидемия травм закончится и начнут прыгать.
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Oleandra
Ответ Олег Васильев
а у Хромых где 4Т закончился, а у акатьевой, двоеглазова что 4 лутц не прыгает, что закончился?, Посмотрим, что останется у базылюк к 14-15, сейчас ей 12
у всех перечисленных были травмы.. у Титовой тоже?
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Jessi
Ответ Хрустальный Гусенок
Великий Новичок снова играет в «va Banque» с помощью прорицателей, синелицых ведьм, постоянно появляется в шоу и все еще борется с системой? А потом разочарование в жиде, самодовольная ругань судей из-за руки? Дудаков молча настраивает своего подопечного, придерживаясь системы ТШТ, которая есть и будет давать больше чемпионов
Плющенко нет на юниорском этапе, во-первых.
Во-вторых, Соня хорошо выступила, судьи порезали сильно, но судей никто не ругал, уже смирились, видимо
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elenaa
Ответ Александр Шульгин
Это все юниоры с выходом во взрослые минимум через 2-3 года. И у них тоже посмотрим что реально прыгнут. Кроме Базылюк особо не на кого тут надеятся
Гордеева
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Александр Шульгин
Ответ Алексей Токарев
Ну вот, 8 ультрасишниц, а все паниковали что ЖО деградирует.
Это все юниоры с выходом во взрослые минимум через 2-3 года. И у них тоже посмотрим что реально прыгнут. Кроме Базылюк особо не на кого тут надеятся
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