Базылюк планирует исполнить три квада в произвольной программе на Гран-при в Казани, Титова заявила два тройных акселя
8 фигуристок планируют исполнить элементы ультра-си на Гран-при России в Казани.
Варвара Гордиенко, Анастасия Марасанова, Елизавета Лабутина и Софья Титова планируют исполнить тройной аксель. Титова, помимо сольного прыжка, заявила его в каскаде с двойным тулупом.
У Марии Гордеевой в заявке четверной сальхов, у Миланы Лебедевой – каскад четверной сальхов – двойной тулуп, у Виктории Морозовой – четверной риттбергер.
Маргарита Базылюк заявила четверной сальхов, четверной тулуп и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель.
Произвольные программы девушки представят сегодня, начало – 12:45 по московскому времени.
И честного судейства
Во-вторых, Соня хорошо выступила, судьи порезали сильно, но судей никто не ругал, уже смирились, видимо