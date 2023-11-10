Базылюк планирует исполнить три квада в произвольной программе на Гран-при в Казани, Титова заявила два тройных акселя

8 фигуристок планируют исполнить элементы ультра-си на Гран-при России в Казани.

Варвара Гордиенко, Анастасия Марасанова, Елизавета Лабутина и планируют исполнить тройной аксель. Титова, помимо сольного прыжка, заявила его в каскаде с двойным тулупом.

в заявке четверной сальхов, у Миланы Лебедевой – каскад четверной сальхов – двойной тулуп, у Виктории Морозовой – четверной риттбергер.

заявила четверной сальхов, четверной тулуп и секвенцию четверной тулуп – двойной аксель.

Произвольные программы девушки представят сегодня, начало – 12:45 по московскому времени.