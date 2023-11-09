Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Морозова, Титова, Лебедева, Тихонова, Гордеева выйдут на лед с короткими программами

9 ноября девушки выступят с короткими программами на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 17.50 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Вахитова

2. Ольга Быкова

3. Юлиана Юдина

4.

5. Полина Тихонова

6. Валерия Зорина

Вторая разминка

7. Елизавета Лабутина

8. Милана Лебедева

9.

10. Арина Кудлай

11. Виктория Морозова

12.

Третья разминка

13. Анастасия Марасанова

14. Риана Кадырова

15. Варвара Гордиенко

16. Таисия Коробицына

17. Нина Леонова

18. Агата Петрова