Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Морозова, Титова, Лебедева, Тихонова, Гордеева выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Софья Титова Мария Гордеева Виктория Морозова Анастасия Марасанова Серия Гран-при России Елизавета Лабутина Милана Лебедева Агата Петрова Идель Маргарита Базылюк Риана Кадырова Полина Тихонова Варвара Гордиенко Валерия Зорина Елизавета Вахитова Ольга Быкова Юлиана Юдина Арина Кудлай Таисия Коробицына Нина Леонова Фигурное катание

9 ноября девушки выступят с короткими программами на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 17.50 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Елизавета Вахитова

2. Ольга Быкова

3. Юлиана Юдина

4. Мария Гордеева

5. Полина Тихонова

6. Валерия Зорина

Вторая разминка

7. Елизавета Лабутина

8. Милана Лебедева

9. Софья Титова 

10. Арина Кудлай 

11. Виктория Морозова

12. Маргарита Базылюк

Третья разминка

13. Анастасия Марасанова

14. Риана Кадырова

15. Варвара Гордиенко

16. Таисия Коробицына

17. Нина Леонова

18. Агата Петрова 

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5 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Полина, как говорила моя тренер, Марина Григорьевна: "Не смотри в лёд, он белый".
Маргарите лёгкого льда и победы!
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-1
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Беглый*
За Маргариту Базылюк! За сильнейшую юниорку Вселенной!
+5
-4
+1
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galik55
Всем девочкам чистых прокатов.
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0
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Адриана
Наверное опечатка, в заголовке стоит "короткая", а в самом тексте "произвольная", Sports, исправьте.
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Адриана
Ответ galik55
Всем девочкам чистых прокатов.
А короткая уже была? Когда?
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