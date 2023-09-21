Nebelhorn Trophy. Хокке и Кункель, Беккари и Гуаризе, Перейра и Мишо, Хазе и Володин выступят с короткими программами
Сегодня на турнире Nebelhorn Trophy пары покажут короткие программы.
Nebelhorn Trophy
Оберстдорф, Германия
Пары
Короткая программа
Начало – 19:30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
2. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
3. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
Вторая разминка
4. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)
5. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)
Третья разминка
7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)
8. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
9. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
Четвертая разминка
10. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)
11. Лидия Смарт – Гарри Мэттик (Великобритания)
12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
13. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
Пятая разминка
14. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)
15. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)
16. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)
17. Оксана Вуйямо – Флавьен Жинио (Франция)
Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Сяо Хим Фа, Томоно, Фир и Гибсон, Хокке и Кункель
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