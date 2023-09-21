Nebelhorn Trophy. Хокке и Кункель, Беккари и Гуаризе, Перейра и Мишо, Хазе и Володин выступят с короткими программами

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Сегодня на турнире Nebelhorn Trophy пары покажут короткие программы.

Nebelhorn Trophy

Оберстдорф, Германия

Пары

Короткая программа

Начало – 19:30 по московскому времени.

Первая разминка

1. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

2. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

3. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

Вторая разминка

4. София Голиченко – Артем Даренский (Украина)

5. Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды)

6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада)

Третья разминка

7. Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия)

8. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

9. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)

Четвертая разминка

10. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия)

11. Лидия Смарт – Гарри Мэттик (Великобритания)

12. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

13. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

Пятая разминка

14. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия)

15. Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США)

16. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия)

17. Оксана Вуйямо – Флавьен Жинио (Франция)

Расписание Nebelhorn Trophy. Там выступят Левито, Репонд, Сяо Хим Фа, Томоно, Фир и Гибсон, Хокке и Кункель

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