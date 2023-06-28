Миура и Кихара заявлены на этапы Гран-при в США и Японии, Конти и Мачии – во Франции и Финляндии. Распределение спортивных пар
Спортивные пары распределены по этапам международной серии Гран-при по фигурному катанию.
Гран-при США (20-22 октября, Аллен): Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США), TBD (США), TBD (США).
Гран-при Канады (27-29 октября, Ванкувер): Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды).
Гран-при Франции (3-5 ноября, Анже): Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция), TBD (Франция), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США).
Гран-при Китая (10-12 ноября, Чунцин): Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), TBD (Китай), TBD (Китай), TBD (Китай), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США).
Гран-при Финляндии (17-19 ноября, Эспоо): Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Чэн Пэн – Лей Ван (Китай), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США).
Гран-при Японии (24-26 ноября, Саппоро): Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), TBD (Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее.
Поболею за наших венгров и за Минерву с Володиным. За Пенку еще и за Гуаризе. Старички все таки.