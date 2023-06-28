Миура и Кихара заявлены на этапы Гран-при в США и Японии, Конти и Мачии – во Франции и Финляндии. Распределение спортивных пар

Теги Гран-при Гран-при США Гран-при Франции Гран-при Японии сборная Японии пары Гран-при Китая Чэн Пэн Рюичи Кихара Никколо Мачии Максим Дешам Филиппо Амброзини Никита Володин Максимилиано Фернандес Ребекка Гиларди Деанна Стеллато-Дудек Анника Хокке Трент Мишо Алексей Святченко Минерва Фабьен Хазе Роберт Кункель Ника Осипова этап Гран-при в Финляндии Брук Макинтош Рику Миура Мария Павлова Бенджамин Мимар Анастасия Смирнова Данил Сияница Сара Конти Лиа Перейра Дмитрий Эпштейн Анастасия Голубева Гектор Гиотопулос Мур Эмили Чан Спенсер Акира Хоу Валентина Плазас Фигурное катание

Спортивные пары распределены по этапам международной серии Гран-при по фигурному катанию.

Гран-при США (20-22 октября, Аллен): Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), Ника Осипова – Дмитрий Эпштейн (Нидерланды), Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США), TBD (США), TBD (США). 

Гран-при Канады (27-29 октября, Ванкувер): Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Лукреция Беккари – Маттео Гуаризе (Италия), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды). 

Гран-при Франции (3-5 ноября, Анже): Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Оксана Вуйламоз – Флавьен Жинио (Франция), TBD (Франция), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Анна Валеси – Мануэль Пьяцца (Италия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США),  Валентина Плазас – Максимилиано Фернандес (США). 

Гран-при Китая (10-12 ноября, Чунцин): Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), TBD (Китай), TBD (Китай), TBD (Китай), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США). 

Гран-при Финляндии (17-19 ноября, Эспоо): Брук Макинтош – Бенджамин Мимар (Канада), Чэн Пэн – Лей Ван (Китай), Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США). 

Гран-при Японии (24-26 ноября, Саппоро): Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония), TBD (Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США), Анастасия Смирнова – Данил Сияница (США). 

ПРИМЕЧАНИЕ: TBD – имя участника станет известно позднее. 

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10 комментариев

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galik55
Пеночка появилась , уже интересно, как она с новым партнером скаталась. Новой паре Китая удачи. Хорошо Китай подключился.
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galik55
Ответ Лемур
Мда, как то уныло читать это без наших и китайцев.
А Китайские пары участвуют
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Katerina Sunny
Минерве с Володиным рейтинг совсем для финского этапа не нужен или это дефицит пар так проявляется?
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Gau
Перейра-Мишо должны попадать на пьедесталы. Выглядели перспективными в дебютный сезон.
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Princess23
Эммм Спортс, а почему распределение танцев проигнорили? Там слишком круто, не поныть что без наших смотреть некого?
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Princess23
Ответ Katerina Sunny
Минерве с Володиным рейтинг совсем для финского этапа не нужен или это дефицит пар так проявляется?
Минерва как возвращенка, входившая в топ 6 ЧМ имеет право на этап
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Ритт
Алекса решила завязать?

Поболею за наших венгров и за Минерву с Володиным. За Пенку еще и за Гуаризе. Старички все таки.
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