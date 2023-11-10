Гран-при Китая. Хендрикс, Ватанабе, Йошида, Петрыкина и Куракова выступят с произвольными программами
11 ноября на Гран-при Китая женщины выступят с произвольными программами.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Чунцин, Китай
Женщины
Произвольная программа
Начало – 11:37 по московскому времени
Первая разминка
1. И Чжу (Китай)
2. Одри Шин (США)
3. Екатерина Куракова (Польша)
4. Ким Йе Лим (Южная Корея)
5. Маделин Скизас (Канада)
Вторая разминка
6. Ань Сянъи (Китай)
7. Чэнь Хунъи (Китай)
8. Нина Петрыкина (Эстония)
9. Хана Йошида (Япония)
10. Ринка Ватанабе (Япония)
11. Луна Хендрикс (Бельгия)
После короткой программы
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 70,65
2. Ринка Ватанабе (Япония) – 65,09
3. Хана Йошида (Япония) – 64,65
4. Нина Петрыкина (Эстония) – 62,58
5. Чэнь Хунъи (Китай) – 62,57
6. Ань Сянъи (Китай) – 61,86
7. Маделин Скизас (Канада) – 61,53
8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 59,56
9. Екатерина Куракова (Польша) – 57,37
10. Одри Шин (США) – 50,97
11. И Чжу (Китай) – 50,96
Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье
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