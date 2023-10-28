Гран-при Канады. Сакамото, Ватанабе, Ким Чхэ Ен, Скизас, Мацуике выступят с короткими программами

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28 октября на Гран-при Канады женщины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Ванкувер, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 0.00 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

2. Мэ Беренис Мейте (Франция)

3. Рино Мацуике (Япония)

4. Кайя Руйтер (Канада)

5. Старр Эндрюс (США)

6. Лара Наки Гутманн (Италия)

Вторая разминка

7. Линдси Торнгрен (США)

8. Одри Шин (США)

9. Маделин Скизас (Канада)

10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

11. Ринка Ватанабе (Япония)

12. Каори Сакамото (Япония)

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье

63 комментария

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Екатерина Пчелина
Жду Лару и Каори!
Как же мне понравился ПП Лары Хичкок в прошлом сезоне и платье к нему. Настолько это платье подходило по стилю лучшим хичкоковским фильмам!
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Мурманчанин37
Ответ Екатерина Пчелина
Жду Лару и Каори! Как же мне понравился ПП Лары Хичкок в прошлом сезоне и платье к нему. Настолько это платье подходило по стилю лучшим хичкоковским фильмам!
Полностью согласен, ИМХО, у Лара-Наки была самая запоминающаяся программа на прошлом ЧМ
+4
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gktrecm
A мне понравилась Линдси. Много классных находок в программе, интересно смотреть!
+3
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Екатерина Пчелина
Ответ Мурманчанин37
Полностью согласен, ИМХО, у Лара-Наки была самая запоминающаяся программа на прошлом ЧМ
Думаю, вся прелесть таких программ в их штучности, небанальности. Не из золотого фонда, как говориться.
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Natalia Shkurina
Ответ Александр Шульгин
Пока уровень удручающий прямо как у нас на гранпри в первой разминке
Да нет, в нашем гран-при девочки чуть поэстетичнее и мастеровитее))
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N-fox
Торгрен очень мила.
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AllaS
Первая разминка ну совсем не очень , кроме Рино Мацуки . Стар Эндрюс не плохо смотрится на льду.Но в целом подумалось ведь самые сильные фигуристки получают ЭГП , а смотреть особо не на что . Печаль.
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N-fox
У Эндрюс такой корпус зажатый, верх вообще не работает. Она еще как будто была недовольна оценками, хм... Итальянку жаль, у нее программа необычная, но по прокату даже нечего сказать.
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Александр Шульгин
Итальянка хоть эстетически приятная
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Екатерина Пчелина
Ответ Raduga
Согласна. Forza, Lara.
🤝
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Pennywise
Ответ Адриана
Можно где-то посмотреть, кроме окко?
Ютуб
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Natalia Shkurina
Кровь из глаз пока) я не против зреложенского, можно понять косяки на прыжках, но эстетика вращений и дорожек должна же быть
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Адриана
Ответ Александр Шульгин
Ещё у одной нет программы совершенно. Песня хоть и красивая вообще не подходит для постановки программы просто фоном играет
Ну что же Вы такой пессимистичный, Линдси не так уж и плоха.
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Александр Шульгин
Ответ Lavkaspice
Линдси мне нравится больше Левито, еще с юниоров. Наверное порежут ее как всегда(
Левито совсем другого уровня фигуристка более высокого уровня
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Александр Шульгин
Эндрюс жуть жуткая
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Lavkaspice
Ма Беренис Мейте напомнила Грейси Голд на Ростелекоме несколько лет назад. Она всегда была фактурная дева в красивых костюмах, но сейчас просто опасно за здоровье и суставы. Травма и пропуск 2 сезонов сказались, да и возраст уже.
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King_bez_ice
А Мае еще произвольную катать
Не всегда я понимаю этого разнообразия по странам
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Lavkaspice
Ответ Александр Шульгин
Зрителей вообще нет
483 землекопа?)
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Natalia Shkurina
Ответ Адриана
Японка понравилась, лёгкая, особенно на контрасте с француженкой.
Пока единственное светлое пятно
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Адриана
Ответ Александр Шульгин
Зрителей вообще нет
Ну вообще-то есть, не много, но всё же.
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Александр Шульгин
Совсем слабый состав кроме Сакамота и смотреть то не на кого
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Secuencia
Тяжело как смотреть на Маэ 🥺
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Александр Шульгин
Что мы наблюдаем на втором году нашего отстранения. Мировая женская одиночка деградировала, наша одиночка тоже на путь деградации в следующем году если все так и дальше пойдет сравняемся.
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King_bez_ice
Ответ Lennuci
А нельзя ли ссылку на Youtube? Глючит что-то.
https://www.youtube.com/live/7i29EqpmUmc?si=wHrxtFlUlggML6x-
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Lavkaspice
Ответ Александр Шульгин
Левито совсем другого уровня фигуристка более высокого уровня
Ну и что, это не мешает мне любоваться Линдси. Левито просто удачно копирует стиль тех, кого сейчас там нет, а у Линдси свое лицо
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