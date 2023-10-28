Гран-при Канады. Сакамото, Ватанабе, Ким Чхэ Ен, Скизас, Мацуике выступят с короткими программами
28 октября на Гран-при Канады женщины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Ванкувер, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 0.00 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Сара-Мод Дюпюи (Канада)
2. Мэ Беренис Мейте (Франция)
3. Рино Мацуике (Япония)
4. Кайя Руйтер (Канада)
5. Старр Эндрюс (США)
6. Лара Наки Гутманн (Италия)
Вторая разминка
7. Линдси Торнгрен (США)
8. Одри Шин (США)
9. Маделин Скизас (Канада)
10. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
11. Ринка Ватанабе (Япония)
12. Каори Сакамото (Япония)
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье
Как же мне понравился ПП Лары Хичкок в прошлом сезоне и платье к нему. Настолько это платье подходило по стилю лучшим хичкоковским фильмам!
Не всегда я понимаю этого разнообразия по странам