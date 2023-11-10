Вице-президент ФФКР: «Рассматриваем разные сценарии календаря, но график проведения турниров и так плотный»

Теги сборная России ФФКР Сергей Кононыхин Серия Гран-при России Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

В ФФКР высказались о возможном расширении календаря соревнований.

«Безусловно, мы рассматриваем разные сценарии календаря. Но шесть этапов – этого тоже достаточно. У нас и так плотный наполненный график проведения турниров. Одних только всероссийских соревнований у нас за 80 позиций. Так что календарь у нас и так плотный, думать о спортсменах нужно, насколько реально им будет выдержать такой график.

Если посмотрите, у нас уже изменился календарь, появились новые турниры. Мы, понимая, что аудитория ждет в том числе новизны, экспериментируем, в частности, второй год подряд будет проходить замечательный турнир шоу-программ», – сказал вице-президент ФФКР Сергей Кононыхин.

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1 комментарий

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Skyolker
Трусовой дадите выступить на турнире шоу-программ?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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