Вице-президент ФФКР: «Рассматриваем разные сценарии календаря, но график проведения турниров и так плотный»

В ФФКР высказались о возможном расширении календаря соревнований.

«Безусловно, мы рассматриваем разные сценарии календаря. Но шесть этапов – этого тоже достаточно. У нас и так плотный наполненный график проведения турниров. Одних только всероссийских соревнований у нас за 80 позиций. Так что календарь у нас и так плотный, думать о спортсменах нужно, насколько реально им будет выдержать такой график.

Если посмотрите, у нас уже изменился календарь, появились новые турниры. Мы, понимая, что аудитория ждет в том числе новизны, экспериментируем, в частности, второй год подряд будет проходить замечательный турнир шоу-программ», – сказал вице-президент ФФКР Сергей Кононыхин.