Министр спорта Красноярского края: «Для нас важно, что ФФКР очень высоко оценила уровень организации этапа Гран‑при»

ФФКР высоко оценила уровень организации этапа Гран‑при России в Красноярске.

Об этом рассказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

«Для нас важно, что ФФККР очень высоко оценила уровень организации этапа ‑при. Кроме того, учитывая, что мы не первый год проводим большие статусные мероприятия по фигурному катанию, это дает надежду, что и в дальнейшем Красноярск может претендовать на проведение подобных соревнований в одном из самых популярных в стране видов спорта. Но это уже предмет дальнейших переговоров совместно с федерацией.

Также нам важно, как оценивают уровень организации и наш город судьи, тренеры и сами спортсмены. Знаю, что многие топовые фигуристы любят приезжать в Красноярск, для них созданы комфортные условия как на самом объекте, так и с момента прилета: в аэропорту есть специальная фотолокация, а в город из воздушной гавани их везет брендированный автобус. Отличные условия и на самой арене, где все организовано для комфорта спортсменов.

Наша звездная пара фигуристов и пусть приняли участие только в церемонии открытия этапа Гран‑при, но оба отметили, что им понравилось в Красноярске, для них город особый, ставший судьбоносным, потому что свой предолимпийский сбор они проводили здесь, и выиграли золото в Пекине», – сказал Петровский.