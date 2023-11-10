Вице-президент ФФКР: «Нет никаких опасений, что Валиева не приедет в Казань. Вне зависимости от слушаний она планировала приехать»

Вице-президент ФФКР заявил, что Валиева выступит в Казани, несмотря на слушания в CAS.

«Нет никаких опасений, что Валиева не приедет. Вне зависимости от слушаний она планировала приехать.

Она сказала, что обязательно хочет выступать на родине в Казани», — сказал Сергей Кононыхин.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где она выиграла командный турнир со сборной России. Награждение так и не состоялось.

Слушания по допинг-делу прошли в сентябре. Затем Спортивный арбитражный суд решил возобновить их 9-10 ноября из-за необходимости подготовить дополнительную документацию.

9 ноября Валиева онлайн выступила перед арбитрами . 11-12 ноября она примет участие в этапе Гран-при России в Казани.