Вице-президент ФФКР: «Нет никаких опасений, что Валиева не приедет в Казань. Вне зависимости от слушаний она планировала приехать»

Теги ФФКР CAS Сергей Кононыхин Матч ТВ Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Вице-президент ФФКР заявил, что Валиева выступит в Казани, несмотря на слушания в CAS.

«Нет никаких опасений, что Валиева не приедет. Вне зависимости от слушаний она планировала приехать.

Она сказала, что обязательно хочет выступать на родине в Казани», — сказал Сергей Кононыхин.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где она выиграла командный турнир со сборной России. Награждение так и не состоялось. 

Слушания по допинг-делу Валиевой прошли в сентябре. Затем Спортивный арбитражный суд решил возобновить их 9-10 ноября из-за необходимости подготовить дополнительную документацию. 

9 ноября Валиева онлайн выступила перед арбитрами CAS. 11-12 ноября она примет участие в этапе Гран-при России в Казани. 

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3 комментария

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Люсия Федосова
Так в Казани билеты на ПП все раскуплены .
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Ирина2001
Уж какие тут опасения. Просто не приедет
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