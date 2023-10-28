Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Кадырова и Колесов выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты пары Роман Плешков Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Денис Ходыкин Виктория Васильева Роман Запорожец Ясмина Кадырова Таисия Собинина Елизавета Осокина Дарья Бояринцева Артем Грицаенко Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Красноярье Фигурное катание

29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у спортивных пар.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары

Произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. Виктория ВасильеваРоман Запорожец

3. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

Вторая разминка

4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,52

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,05

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,81

4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 65,94

5. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 63,40

6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 63,28

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 58,49

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5 комментариев

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olvl
Нашим прекрасным парам чистых прокатов. Хочется видеть всех довольными.
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Сережа-молодец!
Ну как же прогрессируют Осокина/Грицаенко!
Удачи и чистых прокатов всем!)
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galik55
Всем парникам чистых ПП. Честного судейства по возможности.
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galik55
Ответ Сережа-молодец!
Ну как же прогрессируют Осокина/Грицаенко! Удачи и чистых прокатов всем!)
Да согласна, еще бы прыжки усложнить, судя по подкруту потом могут пойти на 4-ой.
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Mira Val
Ответ Сережа-молодец!
Ну как же прогрессируют Осокина/Грицаенко! Удачи и чистых прокатов всем!)
Очень рада за ребят!
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