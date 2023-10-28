Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Кадырова и Колесов выступят с произвольными программами

29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у спортивных пар.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары

Произвольная программа

Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

2. –

3. Таисия Собинина – Денис Ходыкин

Вторая разминка

4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

5. – Валерий Колесов

6. – Артем Грицаенко

7. Александра Бойкова –

После короткой программы

1. – Дмитрий Козловский – 74,52

2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,05

3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,81

4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 65,94

5. Таисия Собинина – – 63,40

6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 63,28

7. – Игорь Шамшуров – 58,49