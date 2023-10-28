Гран-при России. «Красноярье». Бойкова и Козловский, Осокина и Грицаенко, Кадырова и Колесов выступят с произвольными программами
29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у спортивных пар.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Пары
Произвольная программа
Начало – 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
2. Виктория Васильева – Роман Запорожец
3. Таисия Собинина – Денис Ходыкин
Вторая разминка
4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
5. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
7. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 74,52
2. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 72,05
3. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,81
4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 65,94
5. Таисия Собинина – Денис Ходыкин – 63,40
6. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 63,28
7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 58,49
Удачи и чистых прокатов всем!)