Вице-президент ФФКР: «Ясность по чемпионату России по прыжкам будет 13 ноября»
Вице-президент ФФКР ответил на вопрос о чемпионате России по прыжкам.
Турнир должен пройти с 1 по 4 декабря в Санкт‑Петербурге.
— Когда и где пройдет чемпионат России по прыжкам? Будет ли он перенесен на весну?
— В понедельник будет полная ясность по этому турниру, — заявил Сергей Кононыхин.
Прыжковый ЧР фигуристов перенесен из спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге
Это недоработка федерации! Через 20 дней уже турнир, а мы по прежнему не знаем, какие там предусмотрены изменения в правилах турнира!