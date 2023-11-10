Вице-президент ФФКР: «Ясность по чемпионату России по прыжкам будет 13 ноября»

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Вице-президент ФФКР ответил на вопрос о чемпионате России по прыжкам.

Турнир должен пройти с 1 по 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

— Когда и где пройдет чемпионат России по прыжкам? Будет ли он перенесен на весну?

— В понедельник будет полная ясность по этому турниру, — заявил Сергей Кононыхин.

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4 комментария

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Natalia Solomakha
А кому там прыгать-то? Особенно с поправкой в правилах насчёт разных прыжков. Мальчики одни тащить будут?
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Люсия Федосова
Можно сразу проводить первенство среди юниорок
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Любитель_ФК
Ответ Natalia Solomakha
А кому там прыгать-то? Особенно с поправкой в правилах насчёт разных прыжков. Мальчики одни тащить будут?
А что тройные уже отменили? Некому прыгать квады, будут прыгать тройные, не вижу в этом причину отмены таких необычных соревнований.
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Алёна Вода
Ответ Любитель_ФК
А что тройные уже отменили? Некому прыгать квады, будут прыгать тройные, не вижу в этом причину отмены таких необычных соревнований.
Совершенно верно. У кого какой контент есть,--с тем и надо соревноваться. Перенос турнира (или, не дай Бог, вообще отмена) из-за того, что спортсмены плохо подготовились,--это бред! Надо изменения в правилах публиковать своевременно,--чтобы на начало сезона все уже всё знали и подстраивали свою подготовку под календарь.
Это недоработка федерации! Через 20 дней уже турнир, а мы по прежнему не знаем, какие там предусмотрены изменения в правилах турнира!
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