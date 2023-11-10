Вице-президент ФФКР: «Ясность по чемпионату России по прыжкам будет 13 ноября»

Вице-президент ФФКР ответил на вопрос о чемпионате России по прыжкам.

Турнир должен пройти с 1 по 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

— Когда и где пройдет чемпионат России по прыжкам? Будет ли он перенесен на весну?

— В понедельник будет полная ясность по этому турниру, — заявил Сергей Кононыхин.

Прыжковый ЧР фигуристов перенесен из спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге