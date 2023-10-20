Коган о новых форматах турниров: «На последней конференции ISU долго обсуждали, как хорошо придумали русские, но дальше пока ничего не произошло»

Теги сборная России ISU ФФКР Александр Коган Кубок Первого канала по фигурному катанию Открытый турнир по шоу-программам Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Коган рассказал, что в ISU оценили новые форматы российских турниров.

«То, что вчера сказал президент, очень важно для нас с точки зрения правильности нашего подхода, не только построения календаря для спортсменов нашей страны, но и то, что мы предложили новые форматы, которые хорошо зашли не только аудитории, но и профессионалам.

Все рвутся участвовать и в Кубке Первого канала, и в прыжковом турнире, и в «Русском вызове». Эти новые форматы рассматриваются и международной федерацией, на последней конференции долго обсуждали, как хорошо придумали русские, но дальше пока ничего не произошло, может быть, что-то изменится», – сказал гендиректор ФФКР.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Белые Росы
Коган, девочки уже во всю соревнуются на Сердце Сибири, а табличка до сих пор не работает. Этим ты хвалишься? Иль снова ни за что не отвечаешь, как и твои подчиненные? Работать научись сперва
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shickana
Ну да, кто же международной федерации будет оплачивать эти банкеты? Кто прикажет Шелл или БиПи отслюнить несколько миллионов в подарок?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sabina_katarina
Кто-нибудь может объяснить, в чём новизна этих форматов? Командные соревы среди профессионалов существовали ещё в прошлом веке. Прыжковый турнир в 2015 году придумали тренеры Том Закрайчек и Одри Вайзигер, и он худо-бедно, но проводился. Или он говорит, о РВ? Ну так себе новинка.) Звать далёких от ФК людей оценивать шоу-номера по неясным критериям - сомнительная придумка. ИСУ на такое точно не польстится.)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ sabina_katarina
Кто-нибудь может объяснить, в чём новизна этих форматов? Командные соревы среди профессионалов существовали ещё в прошлом веке. Прыжковый турнир в 2015 году придумали тренеры Том Закрайчек и Одри Вайзигер, и он худо-бедно, но проводился. Или он говорит, о РВ? Ну так себе новинка.) Звать далёких от ФК людей оценивать шоу-номера по неясным критериям - сомнительная придумка. ИСУ на такое точно не польстится.)
О. да... Жюри в Русском вызове оценивало программы "по предварительному заказу", организаторы не заморочились даже разработкой критериев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий