Коган о новых форматах турниров: «На последней конференции ISU долго обсуждали, как хорошо придумали русские, но дальше пока ничего не произошло»

Александр Коган рассказал, что в ISU оценили новые форматы российских турниров.

«То, что вчера сказал президент, очень важно для нас с точки зрения правильности нашего подхода, не только построения календаря для спортсменов нашей страны, но и то, что мы предложили новые форматы, которые хорошо зашли не только аудитории, но и профессионалам.

Все рвутся участвовать и в Кубке Первого канала, и в прыжковом турнире, и в «Русском вызове». Эти новые форматы рассматриваются и международной федерацией, на последней конференции долго обсуждали, как хорошо придумали русские, но дальше пока ничего не произошло, может быть, что-то изменится», – сказал гендиректор .