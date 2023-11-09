Прыжковый ЧР фигуристов перенесен из спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. За день до плановой даты там пройдет концерт Павла Воли

СК «Юбилейный» не будет проводить прыжковый чемпионат России в этом сезоне.

Согласно информации на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР), чемпионат России по прыжкам должен пройти с 1 по 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

В 2022 году этот турнир проходил в «Юбилейном».

По информации «Матч ТВ», на нескольких площадках в интернете уже продаются билеты на турнир.

На сегодняшний день официально не объявлено, на какой арене будет проходить прыжковый чемпионат. В «Юбилейном» на 1 декабря запланирован сольный концерт Павла Воли.

«Нет, прыжковый турнир не планируется в «Юбилейном», – сообщил заместитель генерального директора арены Михаил Кирсанов.

В ФФКР отказались комментировать ситуацию.

«Пока без комментариев. Скоро все узнаете. Может, в понедельник», – цитирует представителя федерации «Фонтанка».

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