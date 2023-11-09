Прыжковый ЧР фигуристов перенесен из спорткомплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. За день до плановой даты там пройдет концерт Павла Воли

Теги ФФКР Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

СК «Юбилейный» не будет проводить прыжковый чемпионат России в этом сезоне.

Согласно информации на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР), чемпионат России по прыжкам должен пройти с 1 по 4 декабря в Санкт‑Петербурге.

В 2022 году этот турнир проходил в «Юбилейном».

По информации «Матч ТВ», на нескольких площадках в интернете уже продаются билеты на турнир.

На сегодняшний день официально не объявлено, на какой арене будет проходить прыжковый чемпионат. В «Юбилейном» на 1 декабря запланирован сольный концерт Павла Воли. 

«Нет, прыжковый турнир не планируется в «Юбилейном», – сообщил заместитель генерального директора арены Михаил Кирсанов.

В ФФКР отказались комментировать ситуацию.

«Пока без комментариев. Скоро все узнаете. Может, в понедельник», – цитирует представителя федерации «Фонтанка».

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37 комментариев

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La Crosse Bobcats
ну кстати очередной привет тем людям, которые рассказывали тут что в Петербурге еще один дворец Спорта не нужен) как видим загрузка такая, что соревнования отменять приходится.
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Qwarrz Qaqa
Да,ё-моё,как так? Считай год впустую прошёл ,так ждал,так ждал.
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#31
Ответ Delirium
Надеюсь, Москва!
Владивосток, Фетисов арена
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Оз
Даааа. Очередная халатность в работе от Антона. Как они календарь-то планировали, не решив вопрос с ареной?! Профнепригодность на лицо!
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AlexFed
Ответ La Crosse Bobcats
ну кстати очередной привет тем людям, которые рассказывали тут что в Петербурге еще один дворец Спорта не нужен) как видим загрузка такая, что соревнования отменять приходится.
Это не соревнование, а очередная клоунада от федры для дополнительных распилов средств.
+6
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Александр
на Неве площадку расчистят и проведут... 🤣🤣🤣
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Субъективщина с кухни
Ответ Александр
пару недель до турнира, билеты во всю продают... а ещё не знают, где проводить🤦
Продают на мошеннических сайтах, надо на кассире смотреть. В афише юбилейного как минимум нет никакого турнира, так что не ведитесь, пожалуйста. В прошлом году тоже такое видела, когда на кассире всё разобрали, а на других сайтах ещё продавались, и кто-то покупал
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Gilonjon862
Все фигуристы в ужасной форме и за 3 недели вряд ли что-то изменится, кто будет прыгать? Если нагонят детей 11-12 лет для затыкания дыр это будет выглядеть смешно, а взрослых девушек и тройку не наберёшь с ультра си
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Александр
Ответ Леди Брэкнелл
Может вообще передумали этот турнир проводить? Кто прыгать-то будет? Девочки одни ноунеймы остались, парни плохо каскады прыгают. Может просто это уже не интересно Первому?
нееее, Коган говорил, что там какие-то звёзды загораются...
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Леди Брэкнелл
Может вообще передумали этот турнир проводить? Кто прыгать-то будет? Девочки одни ноунеймы остались, парни плохо каскады прыгают. Может просто это уже не интересно Первому?
+5
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Александр
пару недель до турнира, билеты во всю продают... а ещё не знают, где проводить🤦
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Леди Брэкнелл
Ответ Александр
нееее, Коган говорил, что там какие-то звёзды загораются...
Какие? Дети маленькие? Все-таки это мероприятие недешёвое, Первому нужны рейтинги.
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peppi-lia
Ответ Алексей Токарев
Много кто прыгает, постоянно выкладывают. Нужно дождаться этапов Акатьевой и Жилиной чтоб оценивать а не ванговать.
много кто и стабильно? ))) в этом сезоне никто. И реально после перелома Акатьева явно не будет участвовать в Прыжковом турнире. Какой смысл? Усугубить травму и пролететь мимо ЧР?
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Александр
Ответ Леди Брэкнелл
Просто смотреть реально не на кого особо. Даже трех пар нет для трех команд.
Коган, Тарасова и т.д. так не считают... как там... "ничего наше фк не теряет"...
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Леди Брэкнелл
Ответ Александр
первому, руководству - может... а черносвитова просто бюджеты пилит...
Просто смотреть реально не на кого особо. Даже трех пар нет для трех команд.
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Юлия
Ответ #31
Владивосток, Фетисов арена
не поедут они так далеко, а я б сходила. ну мне кажется там ледовая площадка маловата. 😊
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ano
Питер опять похоже в пролете. Мало того, что нормальных соревнований не дали, так ещё и пинают как моську.
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Александр
Ответ Леди Брэкнелл
Какие? Дети маленькие? Все-таки это мероприятие недешёвое, Первому нужны рейтинги.
первому, руководству - может... а черносвитова просто бюджеты пилит...
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Olga.t
В спортивном дворце приоритет отдали не спорту, а комедианту...
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peppi-lia
Мне интересно, что девочки прыгать будут? У нас пока с ультра си только Петросян )) Акатьева вряд ли восстановиться, ну или готова будет убиваться перед ЧР. Муравьева пока не ясно, Жилина тоже после травмы. Только на мальчиков смотреть будем.
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Delirium
Ответ #31
Владивосток, Фетисов арена
Подтверждено? С одной стороны, понятно, что ФФКР хочет, с другой, конечно, хотелось бы лично сходить, а во Владик я лететь не готов.
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aleshon
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Биатлон на Матч-ТВ будет вне конкуренции.
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beltravel71
Ответ La Crosse Bobcats
ну кстати очередной привет тем людям, которые рассказывали тут что в Петербурге еще один дворец Спорта не нужен) как видим загрузка такая, что соревнования отменять приходится.
Скорее это говорит о морально устаревшем Дворце,потому что за сутки не успевают перепрофилировать под другое
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Александр
Ответ Антон Сватковский
В начале декабря в Петербурге обычно довольно тепло в последние годы, так что это едва ли.
ну... значит "на асфальте" придётся турнир проводить...
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Оз
Ответ Александр
вообще-то, этот вопрос в компетенции Когана, а не Сихарулидзе...
Так календарь соревнований должен Антон согласовывать, он же президент. Или его работа заключается только в том, чтобы лицом светить?
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