Базылюк прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани

Теги сборная России женское катание Серия Гран-при России Идель Маргарита Базылюк Фигурное катание

Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила тройной аксель на Гран-при России в Казани.

В короткой программе Базылюк прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц.

Спортсменка получила за прокат 72,06 балла и лидирует после выступления 12 участниц из 18.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

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27 комментариев

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AlexFed
Вдвойне радостно за Марго от ощущения, что где-то с той стороны экрана бесится одна сумасшедшая))
+42
-9
+33
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Журэма
Мать Костылевой сейчас зайдет и объяснит тут нам всем, кто главная надежда нашей женской одиночки)
+28
-1
+27
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Аленка_76
Молодец Маргарита!
Удачи в ПП!
+23
-1
+22
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elenaa
Ответ Алёна Вода
Какая же умничка! Так легко махнула каскад, что я на секунду усомнилась,--не двойной ли аксель получился?))) Но заметила, что на этом этапе очень строго почти у всех отсудили непрыжковые,--вращения даже 1 уровень получали (не припомню, чтобы раньше такое было)... Марго завтра--так же успешно и легко выполнить ПП, всех соперниц уложить на лопатки!))))
Титовой бы еще по компанентам отсудили реально, а не так как поставили, катит мимо всего...и получает больше чем Лебедева
+21
-1
+20
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Лека-Лека
По всем гнусным наездам хейтерков и недалеких журналистов Этери бьет великолепными прокатами своих учениц.
+29
-9
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Лека-Лека
Браво, Рита!!!!
Шикарный триксель!
Так держать!

Это тебе не про йогурты навешивать.
+23
-3
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Алёна Вода
Какая же умничка! Так легко махнула каскад, что я на секунду усомнилась,--не двойной ли аксель получился?)))
Но заметила, что на этом этапе очень строго почти у всех отсудили непрыжковые,--вращения даже 1 уровень получали (не припомню, чтобы раньше такое было)...
Марго завтра--так же успешно и легко выполнить ПП, всех соперниц уложить на лопатки!))))
+19
-1
+18
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Док Аксель
Умница Маргоша ! Такого же удачного и чистого проката в ПП !
+19
-2
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N-fox
Марго была невероятно легкая, все на скорости, все в музыку!
+18
-1
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Pema
За одну маму страшновато,как перенесёт такое.
+15
-2
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Татьяна Семёновна
Рите сегодня за КП - ура! Завтра - победы. В дальнейшем только спортивных успехов!
+13
-1
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oldparakhod
Ответ Журэма
Мать Костылевой сейчас зайдет и объяснит тут нам всем, кто главная надежда нашей женской одиночки)
Самое смешное, что никто и не оспаривает то, что Костылева , очень талантливая девочка... )
+12
-1
+11
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Роман Волков
Это было Гениальное выступление👏👏👏
Аж дух захватило💓💓💓
Вот это Класс!!!🌟🌟🌟🌹
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olvl
Молодец Рита, отличный прокат. А если что и было, к чему придраться, на это тренеры есть. Лично я в восторге.
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galik55
Легко 3А 3т
+10
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Алексей Токарев
Она и лицом всю программу эмоции выражала, она на 2 головы выше всех остальных участниц по всем параметрам.
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Kristine Kristine
МАЛЫШКА - КРУТЫШКА
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Рябиновые бусы
Ответ Pema
За одну маму страшновато,как перенесёт такое.
она весь прошлый год бесновалась от Ритиных побед, этот год окончательно угробит психику мамо.
+10
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arisstopane
жги марго!)
+8
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Алёна Вода
Ответ elenaa
Титовой бы еще по компанентам отсудили реально, а не так как поставили, катит мимо всего...и получает больше чем Лебедева
Но на этот раз Титаникова хоть закончила в музыку, а не так, как обычно,--всё последнее вращение после музыки)))
+7
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flyhigh
Ответ AlexFed
Вдвойне радостно за Марго от ощущения, что где-то с той стороны экрана бесится одна сумасшедшая))
Даааа
+6
-1
+5
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bolelschiza
так легко она его прыгает, как двойной, молодец
+4
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MyCA
Ответ AlexFed
Вдвойне радостно за Марго от ощущения, что где-то с той стороны экрана бесится одна сумасшедшая))
Не одна их две точно, ну и скорее всего больше
+4
0
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Sedibus Perito
Суперскользуньи Базылюк и Титова.
На мой взгляд, у Морозовой на порядок лучше. Зачем? Маргарита и без этого с таким акселем лидировала бы.
+4
-4
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