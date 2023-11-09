Базылюк прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани
Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила тройной аксель на Гран-при России в Казани.
В короткой программе Базылюк прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц.
Спортсменка получила за прокат 72,06 балла и лидирует после выступления 12 участниц из 18.
В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?
Удачи в ПП!
Шикарный триксель!
Так держать!
Это тебе не про йогурты навешивать.
Но заметила, что на этом этапе очень строго почти у всех отсудили непрыжковые,--вращения даже 1 уровень получали (не припомню, чтобы раньше такое было)...
Марго завтра--так же успешно и легко выполнить ПП, всех соперниц уложить на лопатки!))))
Аж дух захватило💓💓💓
Вот это Класс!!!🌟🌟🌟🌹
На мой взгляд, у Морозовой на порядок лучше. Зачем? Маргарита и без этого с таким акселем лидировала бы.