Базылюк прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани

Фигуристка Маргарита Базылюк исполнила тройной аксель на Гран-при России в Казани.

В короткой программе прыгнула каскад тройной аксель – тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц.

Спортсменка получила за прокат 72,06 балла и лидирует после выступления 12 участниц из 18.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?