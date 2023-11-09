Сергей Давыдов: «В какой-то момент у Фроловой абсолютно на все стало появляться собственное мнение. Вся работа пошла через споры»

Теги Сергей Давыдов сборная России травмы женское катание переходы Светлана Панова Софья Самоделкина Анна Фролова Александра Кравцова Елизавета Куликова Фигурное катание

Тренер Сергей Давыдов высказался об уходе Анны Фроловой из своей группы.

В это межсезонье фигуристка перешла к Евгению Рукавицыну.

– В этом сезоне довольно много внимания приковано к вашим бывшим ученицам Анне Фроловой и Софье Самоделкиной. Есть хотя бы легкое сожаление, что эти спортсменки, став взрослыми, катаются не у вас?

– Сожаление в таких случаях есть всегда. Но должен сказать, что Фролова – это все-таки продукт Светланы Пановой. Она ее вырастила. К нам Аня пришла, уже владея всеми элементами и имея за плечами опыт выступлений в серии Гран-при.

Софу мы вели практически с нуля. Она не прыгала ничего, когда мы начали с ней заниматься. Выучила сначала двойной аксель, потом процесс пошел дальше.

– Я имела в виду немного другое. С уходом Ани и Софы из группы вы, получается, потеряли возможность работы со спортсменками, которые уже почти пережили пубертат. Это, наверное, совсем другой подход?

– В своей команде мы ведем практически одну и ту же работу как со взрослыми, так и с маленькими. Считается, что со взрослыми надо больше разговаривать, но дело в том, что с маленькими мы у себя в группе тоже много общаемся. Не пинаем их по принципу: «Сказано – иди делай!»

– Но ведь если спортсмены уходят, значит, чего-то им перестает хватать?

– Я уже не помню, сколько лет было Фроловой, когда она появилась в группе, но пришла она с очень большим желанием работать. И весь наш коллектив – я, Саша Кравцова, наш второй тренер, хореограф Вика Бондаренко – работал с Аней с большим удовольствием. Человек захотел учиться – мы его учили.

Но года через два начались трудности. В частности, у Ани случилась травма – стрессовый перелом, который вообще неизвестно откуда взялся. Сначала просто болела нога. Когда, в какой момент она эту ногу сломала, никто не знает.

– Спортивные хирурги склонны считать, что причина стрессовых переломов всегда одна – хроническая перегрузка костей.

– Сказать, что Фролова была на какой-то огромной нагрузке, я не могу. Она всегда работала нормированно как раз потому, что была уже не маленьким ребенком, который любую нагрузку выплевывает, а подростком. С этим я, как адекватный тренер, не мог не считаться. Причина скорее крылась в особенностях организма.

Когда мы пошли по врачам, уже от них узнали, что у Ани такое строение стопы, при котором даже каблуки нельзя носить. Но мы-то понятия об этом не имели. Когда учили четверной тулуп, специально наращивали каблук, чтобы посадка была вперед, а не назад. Без этого было сложно прыгать, сложно приземляться. Соответственно, нагружали ногу сверх меры.

Но главная проблема была не в этом, а в том, что в какой-то момент у Ани абсолютно на все стало появляться собственное мнение. Соответственно, вся работа пошла через споры, на что уходило огромное количество времени. Это было очень обидно, потому что у Ани невероятно сильный характер. Если бы эту силу, эту бешеную энергию запустить в тренировки, а не в споры и какую-то постоянную войну, можно было сделать очень много. Но не сложилось.

– В таких случаях интерес к совместной работе первым обычно теряет тренер.

– Я всегда говорю своим спортсменам: ребята, если вы хотите уйти, очень важно для себя понять, от чего именно вы уходите. Если бежите от тренера, который с вами не занимается, не дает того, что вы хотите получить, ставит плохие программы и так далее, – тогда этот переход оправдан.

Если же пытаетесь уйти от работы, то должны пойти в еще более серьезную работу – только тогда получите результат. Если вы уходите от работы в комфорт – результата не будет. Либо улучшение окажется временным – просто в силу того, что появилась новая команда, новые люди, более интересный круг общения, драйв.

Если разбираться в каждом из конкретных случаев, то мы увидим, что и Софа уходила от работы, и Лиза Куликова, и Аня... Мы требовали дисциплины, требовали следить за весом, выполнять задания. С возрастом все это объективно становится сложнее, но я всегда пытался объяснить, что тяжелые времена, которые в спорте неизбежны, всегда лучше переживать со своим тренером – хотя бы потому, что никто другой не знает тебя лучше. Тем более что всегда можно построить работу так, чтобы человек держался на плаву.

Просто когда речь идет о несовершеннолетних спортсменах, все решают родители. Которым зачастую кажется, что переход снимет все проблемы, – сказал Давыдов.

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16 комментариев

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N-fox
Почему-то комментаторы на этапах гп в один голос трубят о том, как расцвела Аня у Рукавицина. Аня просто расцвела, стала женственной. А качество катания было лучше у Давыдова, как ни крути. Сейчас прыжки на тоненького, и сил не хватает доехать программу. Презентует Аня прекрасно. Но это было всегда.
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ДИАНА
Как правильно всё объяснил Сергей Давыдов!!!
+25
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Хрустальный Гусенок
хороший разговорный и вдумчивый анализ от отличного тренера
+21
-3
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EmperorNazer
Формирование собственного мнения у подростка - это не "проблема", это абсолютно естественное следствие взросления и развития его личности.
+15
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Мурманчанин37
Ответ N-fox
Почему-то комментаторы на этапах гп в один голос трубят о том, как расцвела Аня у Рукавицина. Аня просто расцвела, стала женственной. А качество катания было лучше у Давыдова, как ни крути. Сейчас прыжки на тоненького, и сил не хватает доехать программу. Презентует Аня прекрасно. Но это было всегда.
Обратите внимание во вращениях на позиции в бильмане - постоянно проблемы по сезону. Обычно такое происходит из-за проблем со спиной. Прыжки, как и в прошлом сезоне, на тоненького. Но тогда Анна была после большого перерыва - поэтому результаты были хуже. Давыдов отдал дань уважения Пановой, что Фролова, во многом, заслуга Барсов. Хотя и вел ее 3 с лишним года. Но комментаторы расхваливают Рукавицына за несколько месяцев работы с ней, унижая прошлых тренеров. Интересно, когда проблемы вылезут на поверхность, тогда включат обычную мантру про "физрук Давыдов доломал"?
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Блинчик
Вчера: идеальный фигурист - сирота.
Сегодня: идеальный фигурист - немой сирота.
+11
-5
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Нина Юдина
Давыдов самый адекватный тренер!!! Удачи и хороших учеников!!!
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galik55
Мне нравится респект Давыдова Пановой. И Панова импанирует. И рассуждения у Давыдова правильные.
Да Аня сейчас женственна, но ультра си не будет.
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Лучшее_враг_хорошего
Да, это большой спорт. И то, что говорит Давыдов - справедливо. Хотя уверена, под новостью появятся комментарии с хейтом Сергея.
Мне жаль, что Фролова ушла от него. Нравился их тандем, программы. Уверена, что у Давыдова еще будут топ-спортсмены.
За Аней и сейчас слежу, желаю ей только удачи ей в новом штабе.
+7
-3
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Рябиновые бусы
жаль что от Сергея ушли хорошие спортсмены.
может глядя на печальную судьбу Софы задумаются-уходишь топом а через год ты на дне.
но в одном уходе ему очень сильно повезло-в уходе Костылевых.
+8
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Мурманчанин37
У Фроловой (при всех плюсах катания) всегда характер был не очень. Вот к примеру, в ковидный сезон после открытых прокатов юниоров, даже Гончаренко сделала замечание: очень слабо откатала, а после стала отчитывать тренеров
https://m.sports.ru/figure-skating/1088161396.html
+6
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Рябиновые бусы
Ответ Адриана
Она и у Давыдова была?
да, из Воронежа к нему переехали.
но он видимо быстро маму раскусил и сам их выпроводил.
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nina1212
Ответ Адриана
Она и у Давыдова была?
она его даже недавно хвалила в контектсе правильной поставленной техники Лене
Но потом и его помоями полила)
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0
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Адриана
Ответ N-fox
Почему-то комментаторы на этапах гп в один голос трубят о том, как расцвела Аня у Рукавицина. Аня просто расцвела, стала женственной. А качество катания было лучше у Давыдова, как ни крути. Сейчас прыжки на тоненького, и сил не хватает доехать программу. Презентует Аня прекрасно. Но это было всегда.
Вот согласна с Вами абсолютно. Презентовала Аня всегда прекрасно, она, в основном, всегда в лирике, это ее образ. Но я тоже заметила, что доезжает ПП еле еле , дальше будет хуже, это минус всех Рукавицыных спортсменов. А расцвела с возрастом, это точно.
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Адриана
Ответ Рябиновые бусы
жаль что от Сергея ушли хорошие спортсмены. может глядя на печальную судьбу Софы задумаются-уходишь топом а через год ты на дне. но в одном уходе ему очень сильно повезло-в уходе Костылевых.
Она и у Давыдова была?
0
0
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Мурманчанин37
Ответ Адриана
Она и у Давыдова была?
Вроде как он ее первый тренер в Москве был после переезда из Воронежа. Но точно была
0
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