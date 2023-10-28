Гран-при России. «Красноярье». Агаева, Фролова, Куликова, Яметова, Хромых выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты женское катание Майя Хромых Анна Фролова Софья Важнова Елизавета Куликова Арина Кшецкая Вероника Яметова Мария Агаева Серия Гран-при России Анастасия Молчанова Софья Чаплыгина Красноярье Елизавета Анисимова Арина Видинеева Алиса Цветкова Фигурное катание

29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у женщин.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Алиса Цветкова

2. Анастасия Молчанова 

3. Арина Видинеева

4. Софья Чаплыгина

5. Майя Хромых

6. Арина Кшецкая

Вторая разминка

7. Елизавета Анисимова

8. Софья Важнова

9. Вероника Яметова

10. Елизавета Куликова

11. Анна Фролова 

12. Мария Агаева

После короткой программы

1. Мария Агаева – 70,91

2. Анна Фролова – 70,75

3. Елизавета Куликова – 68,18

4. Вероника Яметова – 66,97

5. Софья Важнова – 64,34

6. Елизавета Анисимова – 64,28

7. Арина Кшецкая – 62,69

8. Майя Хромых – 62,06

9. Софья Чаплыгина – 51,22

10. Арина Видинеева – 50,80

11. Анастасия Молчанова – 50,32

12. Алиса Цветкова – 49,45

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10 комментариев

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imaxim
Агаевой и Фроловой удачи
+5
0
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olvl
Всем девочкам удачи. Майе собраться, прогнать негативные мысли и откатать хорошо.
+6
-1
+5
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Док Аксель
Интересная борьба развернётся за первое место как и за третье. У Майи есть шанс попасть в призы ( на третье место, если удачно откатает ПП ) Всем девочкам удачи и успешного проката ПП !
+4
-1
+3
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Люба Люба
Майя, удачи в ПП!!!!! Болею за тебя, красотуля!
+3
-1
+2
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Анастасия Прудникова
Всем девочкам хороших прокатов!
+2
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Lana-shu
Всем чистых прокатов. Хромых собраться, не думать о местах и баллах. Просто красиво откатать программу. ПП больше всех нравится у Куликовой. Всем адекватного судейства.
+2
0
+2
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Порядка.нет
Ответ Док Аксель
Интересная борьба развернётся за первое место как и за третье. У Майи есть шанс попасть в призы ( на третье место, если удачно откатает ПП ) Всем девочкам удачи и успешного проката ПП !
Интересно сколько бы вы поставили своих денег у букмекеров, на этот бред про "у Майи есть шанс попасть в призы"?!
+3
-1
+2
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AtAmI
Лучики поддержки для Майи. Пусть в ПП всё получится!
+2
-1
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Аврора кубик
Удачи всем и гладкого льда!! 😍
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