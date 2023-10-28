Гран-при России. «Красноярье». Агаева, Фролова, Куликова, Яметова, Хромых выйдут на лед с произвольными программами
29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у женщин.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Женщины
Произвольная программа
Начало – 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Алиса Цветкова
2. Анастасия Молчанова
3. Арина Видинеева
4. Софья Чаплыгина
5. Майя Хромых
6. Арина Кшецкая
Вторая разминка
7. Елизавета Анисимова
8. Софья Важнова
9. Вероника Яметова
11. Анна Фролова
12. Мария Агаева
После короткой программы
1. Мария Агаева – 70,91
2. Анна Фролова – 70,75
3. Елизавета Куликова – 68,18
4. Вероника Яметова – 66,97
5. Софья Важнова – 64,34
6. Елизавета Анисимова – 64,28
7. Арина Кшецкая – 62,69
8. Майя Хромых – 62,06
9. Софья Чаплыгина – 51,22
10. Арина Видинеева – 50,80
11. Анастасия Молчанова – 50,32
12. Алиса Цветкова – 49,45
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