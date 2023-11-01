Андрей Журанков: «Мы привыкли, что женское катание – это стиль «Хрустального». На Гран-при в Красноярске мы получили новую палитру»

Андрей Журанков считает, что женское катание в России обретает новый образ.

«Я поймал себя на мысли, что женское одиночное катание у нас сейчас приобретает абсолютно другой образ. Особенно благодаря выступлениям в Красноярске (на этапе Гран-при России – Sports.ru). Мы привыкли, что женское одиночное катание – это стиль «Хрустального». Для нас «Хрустальный» – это законодатель мод в женском одиночном катании.

Если сейчас абстрагироваться и подумать, что такое российское женское одиночное катание, то у тебя в голове сразу всплывает: «Это Хрустальный». А в Красноярске мы получили новую палитру! Анна Фролова, Вероника Яметова, Елизавета Куликова из группы Соколовской в ЦСКА», – сказал спортивный комментатор Журанков.

29 октября на Гран-при в Красноярске победила Фролова, Яметова стала 2-й, Мария Агаева – 3-й, Куликова – 4-й. Ученицы Этери Тутберидзе не попали на пьедестал взрослых соревнований впервые с 2018 года.