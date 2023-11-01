Андрей Журанков: «Мы привыкли, что женское катание – это стиль «Хрустального». На Гран-при в Красноярске мы получили новую палитру»
Андрей Журанков считает, что женское катание в России обретает новый образ.
«Я поймал себя на мысли, что женское одиночное катание у нас сейчас приобретает абсолютно другой образ. Особенно благодаря выступлениям в Красноярске (на этапе Гран-при России – Sports.ru). Мы привыкли, что женское одиночное катание – это стиль «Хрустального». Для нас «Хрустальный» – это законодатель мод в женском одиночном катании.
Если сейчас абстрагироваться и подумать, что такое российское женское одиночное катание, то у тебя в голове сразу всплывает: «Это Хрустальный». А в Красноярске мы получили новую палитру! Анна Фролова, Вероника Яметова, Елизавета Куликова из группы Соколовской в ЦСКА», – сказал спортивный комментатор Журанков.
29 октября на Гран-при в Красноярске победила Фролова, Яметова стала 2-й, Мария Агаева – 3-й, Куликова – 4-й. Ученицы Этери Тутберидзе не попали на пьедестал взрослых соревнований впервые с 2018 года.
Рукавицын молодец, молча работает, главный герой прошедшего этапа, и Аню хорошо подготовил, и Диму
Только Спортс почему то помалкивает на эту тему Да и все комментаторы тоже
Я ничего нового, принципиально отличающегося не увидела.
Все было тускло и обыденно.
У ЭГ в 18 лет девушки ОИ выигрывают, у остальных до этого возраста мало кто вообще докатывает.
2. Но "считать цыплят" и рассуждать о новой палитре женского ФК в России я бы начала всё же с ЧР.
Взял и запросто вычеркнул/забыл и Туктика, Синицыну и заодно Панову. Журналистов периодически надо выгонять из профессии или в другую область журналитики чтобы их мозги хотя бы частично очищались от штампов и шаблонов, которыми они обрастают.
При всех моих симпатиях к Хрустальному никогда не считал, что наше женское одиночное катание это стиль только Хрустального. Потому что были Туктамышева, Погорилая, Радионова, Синицына, Константинова, Губанова, Сотскова...
А сейчас есть Фролова, Горбачева, Яметова, Агаева, Зинина, Муравьева, Жилина, Куликова...
Т.е. никакую новую палитру мы не получали, она была всегда, нужно было всего лишь смотреть фигурное катание.