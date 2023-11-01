Андрей Журанков: «Мы привыкли, что женское катание – это стиль «Хрустального». На Гран-при в Красноярске мы получили новую палитру»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская Андрей Журанков Анна Фролова Елизавета Куликова Вероника Яметова Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Андрей Журанков считает, что женское катание в России обретает новый образ.

«Я поймал себя на мысли, что женское одиночное катание у нас сейчас приобретает абсолютно другой образ. Особенно благодаря выступлениям в Красноярске (на этапе Гран-при России – Sports.ru). Мы привыкли, что женское одиночное катание – это стиль «Хрустального». Для нас «Хрустальный» – это законодатель мод в женском одиночном катании.

Если сейчас абстрагироваться и подумать, что такое российское женское одиночное катание, то у тебя в голове сразу всплывает: «Это Хрустальный». А в Красноярске мы получили новую палитру! Анна Фролова, Вероника Яметова, Елизавета Куликова из группы Соколовской в ЦСКА», – сказал спортивный комментатор Журанков.

29 октября на Гран-при в Красноярске победила Фролова, Яметова стала 2-й, Мария Агаева – 3-й, Куликова – 4-й. Ученицы Этери Тутберидзе не попали на пьедестал взрослых соревнований впервые с 2018 года.

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27 комментариев

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Gelios77
в Красноярске мы увидели унылое двиганье ручками, к сожалению. При всех плюсах Фроловой, она легко и не принужденно укладывается под Хендрикс (см. пример Губановой), остальные вообще не идут в зачет. В Красноярске был очень низкий уровень женской одиночки. Первая разминка за гранью смотрибельности (прости Майя, но это было плохо). Гнать на Хрусталь конечно у нас модно, но без Хрусталя смотреть нечего
+30
-4
+26
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Утренняя Аврора
Журанков давно тянет на Хрустальный. Не знаю почему. Может безответная любовь к Этери?😅😅😅😅😅
+25
-3
+22
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N-fox
Нлвая палитра - это без ультра-си?
+20
-4
+16
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Беглый*
Какую палитру?😂 Кроме Хромых, занявшей пятое место, вообще никто не обсуждается))
+18
-2
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nina1212
Вот вроде бы хорошая возможность проявить себя другим тренерам. Где Плющенко со своими фигуристками с долгими карьерами? Он же все время соревнуется с Этери, ему все карты в руки дали, иди побеждай только. Этот этап самый подходящий был
Рукавицын молодец, молча работает, главный герой прошедшего этапа, и Аню хорошо подготовил, и Диму
Только Спортс почему то помалкивает на эту тему Да и все комментаторы тоже
+17
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+16
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Иван Иванов
Да, и судьи тоже походу получили новую пол-литру...
+16
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Howard Norfolk
Палитра тускловатая получилась.
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Белла
Журанков хочет выглядеть как вайц, придумывает умные слова
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Лека-Лека
И что же за палитру Журанков узрел?

Я ничего нового, принципиально отличающегося не увидела.
Все было тускло и обыденно.
+18
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мистер бин
Что-то новых имен в этом перечне не видно. А с этой палитрой и на мировой арене было бы тяжело.
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Рябиновые бусы
Ответ Блинчик
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при чем тут Тутберидзе? у нас десяток тренеров в женском одиночном, все претензии к ним.
У ЭГ в 18 лет девушки ОИ выигрывают, у остальных до этого возраста мало кто вообще докатывает.
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-2
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мистер бин
С этой палитрой Россия откатывается во времена Соколовой, Макаровой. Что вполне ожидаемо после кратковременного всплеска.
+9
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Док Аксель
На чемпионате России Журанков будешь смотреть на новую палитру с пол-литровой ... А мы на сильнейших фигуристок, среди которых будут девчонки из Хрустального.
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Буня Хох
1. То что в России есть другие школы ФК с сильными ученицами лично меня радует. Мне и Яметова нравится, и Фролова, и например Горбачева с Муравьевой.
2. Но "считать цыплят" и рассуждать о новой палитре женского ФК в России я бы начала всё же с ЧР.
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tull
Ну вот и увидели наше ФК без хрустального. Смотрите наслаждайтесь
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N-fox
Ответ Anneta28
Комментарий скрыт
Мечтайте)
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Anisu
Мечты, мечты. ..
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Лакс
Не нравится вообще и в частности когда один Журанков говорит "Мы". Даже в Хрустальном катались в разных стилях, не говоря же о всем нашем женском.
Взял и запросто вычеркнул/забыл и Туктика, Синицыну и заодно Панову. Журналистов периодически надо выгонять из профессии или в другую область журналитики чтобы их мозги хотя бы частично очищались от штампов и шаблонов, которыми они обрастают.
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Ягун Ягунини
"Мы привыкли", кто мы то?
При всех моих симпатиях к Хрустальному никогда не считал, что наше женское одиночное катание это стиль только Хрустального. Потому что были Туктамышева, Погорилая, Радионова, Синицына, Константинова, Губанова, Сотскова...
А сейчас есть Фролова, Горбачева, Яметова, Агаева, Зинина, Муравьева, Жилина, Куликова...
Т.е. никакую новую палитру мы не получали, она была всегда, нужно было всего лишь смотреть фигурное катание.
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Клифуня
Все мы увидели. Девочки хорошие, милые) но чего-то не хватило)
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Галина Михайлова
Новые пол литра😁
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Света Светличная
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Самый скучный этап, проходные девушки, ни одного ультра-си, уровень 2000 года, позор.
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