Евгения Медведева посетит премьеру документального фильма о себе в киноцентре «Октябрь» 19 ноября

Евгения Медведева посетит премьеру документального фильма о себе.

Премьерный показ фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию «Медведева против Медведевой» пройдет 19 ноября в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.

«Перед показом Женя лично поприветствует зрителей и представит фильм», – говорится на сайте сети кинотеатров «Каро».

Стоимость билетов на сеанс – от 700 рублей.

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