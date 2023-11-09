Евгения Медведева посетит премьеру документального фильма о себе в киноцентре «Октябрь» 19 ноября

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева кино Фигурное катание

Евгения Медведева посетит премьеру документального фильма о себе.

Премьерный показ фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию «Медведева против Медведевой» пройдет 19 ноября в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.

«Перед показом Женя лично поприветствует зрителей и представит фильм», – говорится на сайте сети кинотеатров «Каро».

Стоимость билетов на сеанс – от 700 рублей.

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36 комментариев

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Ливия
Наконец то фильм выходит в широкий прокат!
Обязательно посмотрю фильм. У Жени красивая спортивная история и длинная для российского ЖФК карьера в спорте.
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agape
Гордимся прекрасной Евгенией
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Rina
Премьера в день рождения! Круто!
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Tresk2
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Женю с премьерой!
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Елена Спирина
Наконец-то дождались. Очень приятно, что фильм выйдет 19 ноября, в день рождения Жени. Такой крутой подарок!
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Аленка_76
С нетерпением жду 19 ноября.
Отличный подарок к Дню рождения Жени!
Билет уже купила)
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Люсия Федосова
Надеюсь что в Новосибирске тоже покажут фильм про Женю .
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Allairina
Прекрасно, наконец-то то фильм о Великой фигуристке Евгении Медведевой выходит в широкий прокат! 🥰
Женя- гордость нашего Фигурного катания! 🏆Обязательно посмотрите, фильм интересный!
+15
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Хана Спектор
Это очень крутой подаррк на день рожденья.
Поздрааляю Женечку.
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suda net
Ответ Люсия Федосова
Надеюсь что в Новосибирске тоже покажут фильм про Женю .
И в Питере.
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Аврора кубик
Как здорово , что в прокат фильм выходит!!и в двойне прекрасно , что в день рождения Жени!! 😍
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Аврора кубик
Ответ Люсия Федосова
Надеюсь что в Новосибирске тоже покажут фильм про Женю .
Списки городов , где покажут фильм обещали тоже выложить)))
+10
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Илларион
Отличный подарок к Дню рождения Жени! Интересно будет посмотреть!
+11
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Аврора кубик
Ответ Илларион
Отличный подарок к Дню рождения Жени! Интересно будет посмотреть!
Подарок и для поклонников Жени тоже😁❤️
+9
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Аленка_76
Ответ Елена Спирина
Наконец-то дождались. Очень приятно, что фильм выйдет 19 ноября, в день рождения Жени. Такой крутой подарок!
Да,отличный подарок!
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Boginya
Купила билет. Классный подарок и для Евгении, и для поклонников
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Елена Спирина
Повезло зрителям, кто придет на премьеру, увидеть и пообщаться с Женей
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Сашуля П
Уже купила билет, жду с нетерпением. Я конечно думала о том, что премьеру приурочат к др, но не ожидала встретить её вместе с Женей).
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Время первых
Ну наконец-то мы дождались 🥳 билеты уже куплены
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Sveta Arhipova
Надеюсь, до премьеры уже будут известны все города, в которых покажут фильм (если в нашем городе не будет, то успею взять билет в Москву)
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Наталья Полякова
Долгожданное событие, для всех поклонников Евгении🥰
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Helesh
Уже куплены билеты на премьеру и на сапсан
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Виктория Манифик
Замечательный подарок в День рождения!!!
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Аленка_76
Ответ Allairina
Прекрасно, наконец-то то фильм о Великой фигуристке Евгении Медведевой выходит в широкий прокат! 🥰 Женя- гордость нашего Фигурного катания! 🏆Обязательно посмотрите, фильм интересный!
А вы пойдете?
Там много собирается людей)
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Аврора кубик
Ответ Allairina
Прекрасно, наконец-то то фильм о Великой фигуристке Евгении Медведевой выходит в широкий прокат! 🥰 Женя- гордость нашего Фигурного катания! 🏆Обязательно посмотрите, фильм интересный!
Ждала с нетерпением и обязательно посмотрю с удовольствием)))Женя❤️
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