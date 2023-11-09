Евгения Медведева посетит премьеру документального фильма о себе в киноцентре «Октябрь» 19 ноября
Евгения Медведева посетит премьеру документального фильма о себе.
Премьерный показ фильма о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию «Медведева против Медведевой» пройдет 19 ноября в киноцентре «Октябрь» на Новом Арбате.
«Перед показом Женя лично поприветствует зрителей и представит фильм», – говорится на сайте сети кинотеатров «Каро».
Стоимость билетов на сеанс – от 700 рублей.
«Откровенный рассказ об одной из самых закрытых чемпионок». В документалке о Медведевой перебор с пафосом?
Обязательно посмотрю фильм. У Жени красивая спортивная история и длинная для российского ЖФК карьера в спорте.
Отличный подарок к Дню рождения Жени!
Билет уже купила)
Женя- гордость нашего Фигурного катания! 🏆Обязательно посмотрите, фильм интересный!
Поздрааляю Женечку.
Там много собирается людей)