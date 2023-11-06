Евгения Медведева: «Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Плюс рекламные контракты»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева деньги ледовые шоу Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала о своих заработках.

– Из чего в целом складывается ваш заработок? Монетизация вашей медийности сейчас приносит больше, чем в период спортивной карьеры?

– Медийность, конечно, приносит больше сейчас, чем раньше. Я много сил и времени вкладываю в эту сферу. В спорте упор все равно был на соревнования, поэтому во время фигурного катания я отказывалась от многих проектов в пользу результата. Мне важнее было выиграть чемпионат мира, чем подписать контракт на несколько миллионов с какой-нибудь крупной компанией. Были другие приоритеты.

Сейчас ко мне приходят работодатели, мы подписываем контракт, и я начинаю работать по нему – тут уже тоже ни влево, ни вправо. Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с «Кармен» небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки. Плюс мои рекламные контракты.

Я за многое сейчас берусь, некоторым моим подписчикам это не нравится, но если есть предложения, то я от них не отказываюсь. Важно помнить, что это мой заработок

– Чем зарабатывать вам нравится больше всего?

– Могу сказать, чем зарабатывать привычнее. Конечно, выходя на лед. Я, фигуристка Женя Медведева, четко знаю, что делать, выхожу, зрителям нравится, мне тоже, работодатель доволен. В рекламной сфере бывают разные требования и условия. Простора для творчества там значительно меньше, – сказала двукратная чемпионка мира.

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13 комментариев

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Елена Спирина
Хорошо, что закончившим карьеру фигуристам предоставляется работа в шоу и медиа- пространстве
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Виктория Манифик
Молодец Женя! Развивайся, пробуй новое. Когда, как не сейчас это делать!
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Сашуля П
Что правда, то правда - Жене грех жаловаться. И шоу есть, и реклама, да и прочих активностей много.
+8
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Док Аксель
Это называется совокупный доход из разных источников.
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Olga Krayz
Это же прекрасно, когда есть доход от разных сфер деятельности. Женя молодец!
+6
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Аленка_76
Это хорошо,что помимо заработка от ледовых шоу,есть возможность заработка от рекламных контрактах.
Слава богу у Жени с этим все хорошо.
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Илларион
У Жени очень плотный график, много активностей, радуют, что она участвует в ледовых шоу, все-таки Женя уникальная фигуристка, она очень артистична и умеет передать различные характеры и эмоции на льду!
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Mari Gams
Ответ Илларион
У Жени очень плотный график, много активностей, радуют, что она участвует в ледовых шоу, все-таки Женя уникальная фигуристка, она очень артистична и умеет передать различные характеры и эмоции на льду!
Женя и отметила , что лёд - для неё главная работа и удовольствие
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Ливия
Женя звезда и прима всех ледовых шоу Авера;
Женя амбассадор Фонбет, Сайбиреан Веллнесс, Динамо, китайского бренда авто.
У нее куча рекламы от ноутов до Мешамаркета и Золотого яблока)
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Wiley Fox
Тут за инфоцыган взялись

Посоветую медведю часть меда отдавать налогами
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