Евгения Медведева: «Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Плюс рекламные контракты»

Евгения Медведева рассказала о своих заработках.

– Из чего в целом складывается ваш заработок? Монетизация вашей медийности сейчас приносит больше, чем в период спортивной карьеры?

– Медийность, конечно, приносит больше сейчас, чем раньше. Я много сил и времени вкладываю в эту сферу. В спорте упор все равно был на соревнования, поэтому во время фигурного катания я отказывалась от многих проектов в пользу результата. Мне важнее было выиграть чемпионат мира, чем подписать контракт на несколько миллионов с какой-нибудь крупной компанией. Были другие приоритеты.

Сейчас ко мне приходят работодатели, мы подписываем контракт, и я начинаю работать по нему – тут уже тоже ни влево, ни вправо. Мой заработок складывается из ледовых шоу, которых очень много. Мы в Сочи 30 раз откатали, сейчас с «Кармен» небольшой тур из двух городов по России. Есть ледовые спектакли, ледовые елки. Плюс мои рекламные контракты.

Я за многое сейчас берусь, некоторым моим подписчикам это не нравится, но если есть предложения, то я от них не отказываюсь. Важно помнить, что это мой заработок

– Чем зарабатывать вам нравится больше всего?

– Могу сказать, чем зарабатывать привычнее. Конечно, выходя на лед. Я, фигуристка Женя Медведева, четко знаю, что делать, выхожу, зрителям нравится, мне тоже, работодатель доволен. В рекламной сфере бывают разные требования и условия. Простора для творчества там значительно меньше, – сказала двукратная чемпионка мира.