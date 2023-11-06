Медведева о том, кого хотела бы видеть в своем шоу на ютубе: «Сейчас общаемся с одной фигуристкой. Разговор должен получиться интересным»

Теги Александр Овечкин сборная России женское катание Евгения Медведева YouTube Павел Воля Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что возьмет интервью у фигуристки.

Ранее двукратная чемпионка мира запустила на своем ютуб-канале шоу «БеС комментариев».

– Планируете ли приглашать спортсменов в качестве гостей? Кого из знаменитостей хотели бы видеть в своем шоу?

– Пока не было спортсменов, сейчас общаемся с одной фигуристкой по этому поводу. Разговор должен получиться интересным. В большинстве случаев мы видим интервью спортсменов после каких-то соревнований, где ответы на вопросы предопределены. Сама была такая, понимаю, о чем говорю. В моем шоу могут быть неожиданные вопросы и неожиданные ответы. Спойлерить не буду, что за фигуристка, сами все увидите. Но часто спортсменов звать не будем, все-таки хочется разнообразия, так как я сама из этой сферы.

Если говорить о знаменитых людях, с которыми хотелось бы пообщаться, то далеко ходить не будем. Возьмем того же Александра Овечкина. Он хоть и спортсмен, но мне было бы интересно поговорить с ним про его жизненный путь, про какие-то принципы. Для меня это выдающийся человек.

Если отходить от спорта, то, наверное, я бы позвала Константина Хабенского и Павла Волю – мастодонтов в своих сферах. Зарубежных звезд обсуждать не имеет смысла, сами понимаете. Поэтому, давайте остановимся на российском рынке, – сказала Медведева.

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22 комментария

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Елена Спирина
Кого бы ни выбрала Женя, будет интересно послушать
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Mari Gams
Заинтриговала Женя ) интересно , кто это? Думаю , вероятнее всего , уже закончившая карьеру в спорте и популярная в другой деятельности
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Сашуля П
Я все-таки надеюсь, что это Лиза)
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Olga Krayz
Желаю Жене успеха с её шоу, интересных гостей и бесед.
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Mari Gams
Ответ Железная Леди
Как-то странно звучит"на российском рынке" Цена чтоль определяе интервьюируемого?
Вполне логичный для бизнеса термин « рынок» , шоу у Жени коммерческое , оно должно продаваться , соответственно присутствует рыночная терминология , которая не имеет отношения к конкретным личностями, бизнес- ничего личного !)
+6
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Илларион
Ответ Сашуля П
Я все-таки надеюсь, что это Лиза)
Я бы тоже хотела интервью с Лизой, но в любом случае всегда интересно слушать Женю!
+5
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Илларион
Ответ imaxim
Загитова?
Ну, а почему нет? Девочки нормально общаются
+3
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Mari Gams
Ответ Железная Леди
Принято говорить"на российском пространстве". рынок для другого.
Ещё раз вам отвечу , шоу коммерческое , терминология для бизнеса обычная , говорилось конкретно про бизнес - проект , который продается на медийном рынке .
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Аленка_76
Надеюсь,что эта фигуристка Лиза)
Очень нравится Женино шоу.Удачи ей!
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Lapo Elkann
Щербакова. Матуа в деле.
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Люсия Федосова
Ответ imaxim
Загитова?
И о чем с ней говорить . о лютиках и цветочках.
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Люсия Федосова
Ответ imaxim
Обсудят почему ее не придержали в юниорках
Главное чтоб АЗ буквы вспомнила и слова.
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Люсия Федосова
я думаю Маша Бутырская
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Люсия Федосова
Ответ Железная Леди
Как-то странно звучит"на российском рынке" Цена чтоль определяе интервьюируемого?
Ну все же дают интервью не за спасибо же.
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Tacciana
Мне кажется, это будет кто-то из давно завершивших карьеру. Может, Татьяна Тотьмянина, или Маргарита Дробязко
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Katya Romanova
С нетерпением жду новых выпусков! Удаче Жене!
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imaxim
Ответ Сашуля П
Я все-таки надеюсь, что это Лиза)
А с ней обсудят почему Лизу на ФКР засудили ради никому ненужной бронзы ЕМ на ЧМ)
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