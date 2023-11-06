Медведева о том, кого хотела бы видеть в своем шоу на ютубе: «Сейчас общаемся с одной фигуристкой. Разговор должен получиться интересным»

Евгения Медведева рассказала, что возьмет интервью у фигуристки.

Ранее двукратная чемпионка мира запустила на своем ютуб-канале шоу «БеС комментариев».

– Планируете ли приглашать спортсменов в качестве гостей? Кого из знаменитостей хотели бы видеть в своем шоу?

– Пока не было спортсменов, сейчас общаемся с одной фигуристкой по этому поводу. Разговор должен получиться интересным. В большинстве случаев мы видим интервью спортсменов после каких-то соревнований, где ответы на вопросы предопределены. Сама была такая, понимаю, о чем говорю. В моем шоу могут быть неожиданные вопросы и неожиданные ответы. Спойлерить не буду, что за фигуристка, сами все увидите. Но часто спортсменов звать не будем, все-таки хочется разнообразия, так как я сама из этой сферы.

Если говорить о знаменитых людях, с которыми хотелось бы пообщаться, то далеко ходить не будем. Возьмем того же Александра Овечкина. Он хоть и спортсмен, но мне было бы интересно поговорить с ним про его жизненный путь, про какие-то принципы. Для меня это выдающийся человек.

Если отходить от спорта, то, наверное, я бы позвала Константина Хабенского и Павла Волю – мастодонтов в своих сферах. Зарубежных звезд обсуждать не имеет смысла, сами понимаете. Поэтому, давайте остановимся на российском рынке, – сказала .