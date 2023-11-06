Евгения Медведева: «Во время пандемии я застряла в Японии на три месяца и там-то почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус привезла»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева коронавирус Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как подверглась критике в Японии во время пандемии.

– В одном из интервью вы говорили, что, если бы вам предложили пожить за пределами России, выбрали бы какой-нибудь красивый город в Европе, например, Вену, но на месяц-два максимум. При этом вы очень популярны в Японии, бывали там, с ваших слов, больше 15 раз. Как насчет провести там более длительный период времени?

– В Азии классно, удобно и комфортно. Есть все что хочешь – природа, большие города, и все это на очень продвинутом уровне.

Но у меня был опыт, когда я застряла в Японии на три месяца во время пандемии. И там-то я почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус нам привезла», – говорили мне. За мной даже следили, мол, смотрите, она в магазин пошла, держитесь от нее подальше.

Тяжело еще было без нашей еды. Суши, сашими, рамен – все это очень вкусно, но уже по истечении трех месяцев мы ездили на какой-то высокогорный рынок, чтобы сварить себе борщ. Поэтому не смогла бы постоянно жить в Азии.

Я побывала в Вене, вот там бы смогла длительное время прожить. Париж еще очень понравился, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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20 комментариев

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Футбол, хоккей итд
Вена действительно - отличный город для проживания!👍
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alexei_toporov
Ответ sk0208827
А когда в России азиатам и кавказцам говорят понаехали тут, это другое?
Если покажете хотя бы пару десятков видео с типичным для кавказцев в России поведением, но с русскими и в Японии, тогда можно будет обсудить)
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sk0208827
А когда в России азиатам и кавказцам говорят понаехали тут, это другое?
+10
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Сашуля П
Пандемия была жесть конечно, хуже было только застрять где-то вдали от дома. Но к счастью для Жени все завершилось хорошо.
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genowayy
Ответ sk0208827
А когда в России азиатам и кавказцам говорят понаехали тут, это другое?
Женя не должна отвечать за других. Не она же говорит так.
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Ливия
Ответ Wiley Fox
Вена, Париж А чего ей в России не нравится? Вот у валиевой на ВДНХ все круче Дубая Видимо, денег маловато отсыпают медведю, если на венский кофе и парижский круасан заглядывается
Денег у Жени как раз достаточно, чтобы путешествовать по миру, пить венский кофе, есть парижские круассаны и слушать концерт любимого исполнителя в Амстердаме.
Не стоит завидовать.
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Елена Спирина
Вот за что уважаю Женю, не боится рассказывать о себе даже не очень приятные вещи
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Anfitan
Ответ Ярик01
К армянам, учитывая её корни ... А вообще зло негативно говорить на людей кто тебя принял во время пандемии. Страх у людей был всеобщий.
ну принял, это понятие относительное....это была безызбежность. более полугода (а то и больше) Япония была просто закрыта. Сколько было возмущения, когда в это время японцев домой не пускали.
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Елена Спирина
Ответ Inka90
Да уж, сорвалась в Японию в разгар пандемии, и чего это японцы недовольны? Даже тут сначала не поверили, приняли за первоапрельскую шутку.
Вообще-то она поехала на шоу "Сейлор Мун". Японцы сами пригласили, а что выехать в Россию не смогла, так это потому, что границы закрыли. Мне кажется это всем известно
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Katya Romanova
Азиатская культура для нас специфична, жить там на постоянной основе будет нелегко
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riverman1980
То, что японцы одни из самых ярых ксенофобов в мире новость только для соевых либералов, наяривающих на каждую новость. о том, как джапы прибрались после себя стадионе.
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Inka90
Ответ Ярик01
К армянам, учитывая её корни ... А вообще зло негативно говорить на людей кто тебя принял во время пандемии. Страх у людей был всеобщий.
Она могла туда просто не ехать. Она вылетела уже в разгар всевозможных карантинов.
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rdyabin@icloud.com
Ответ sk0208827
А когда в России азиатам и кавказцам говорят понаехали тут, это другое?
Конечно другое. Про иммиграцию замещения слышал что-нибудь, либерашка?
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Anfitan
Ответ sk0208827
А когда в России азиатам и кавказцам говорят понаехали тут, это другое?
эм....прям всем? азиатам и кавказцам это говорят когда они вести себя начинают как хозяева. сейчас попробую объяснить, не называя национальностей....ибо от ЛЮДЕЙ в принципе многое зависит. Есть у нас магазинчик, прекрасные люди держат, отлично говорят по русски (при покупателях всегда), если с ними разговориться что то посоветуют, что то придержат, в долг дадут и т. д. и т. п....а есть "ой у нас в классе двое новых ребят, родители по русски не говорят (вот как интересно, а главное удобно), поэтому с ними аккуратнее и деликатнее. Что означает, что подарки и экскурсии этим детям оплачивать будем мы (детки ж не виноваты).
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Юра Плисецкий
Ответ Ливия
Денег у Жени как раз достаточно, чтобы путешествовать по миру, пить венский кофе, есть парижские круассаны и слушать концерт любимого исполнителя в Амстердаме. Не стоит завидовать.
Только зарабатывать деньги приходится в России. Не в Австрии.
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