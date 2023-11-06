Евгения Медведева: «Во время пандемии я застряла в Японии на три месяца и там-то почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус привезла»

Евгения Медведева рассказала, как подверглась критике в Японии во время пандемии.

– В одном из интервью вы говорили, что, если бы вам предложили пожить за пределами России, выбрали бы какой-нибудь красивый город в Европе, например, Вену, но на месяц-два максимум. При этом вы очень популярны в Японии, бывали там, с ваших слов, больше 15 раз. Как насчет провести там более длительный период времени?

– В Азии классно, удобно и комфортно. Есть все что хочешь – природа, большие города, и все это на очень продвинутом уровне.

Но у меня был опыт, когда я застряла в Японии на три месяца во время пандемии. И там-то я почувствовала гнев людей. «А, иностранка, к нам приехала, коронавирус нам привезла», – говорили мне. За мной даже следили, мол, смотрите, она в магазин пошла, держитесь от нее подальше.

Тяжело еще было без нашей еды. Суши, сашими, рамен – все это очень вкусно, но уже по истечении трех месяцев мы ездили на какой-то высокогорный рынок, чтобы сварить себе борщ. Поэтому не смогла бы постоянно жить в Азии.

Я побывала в Вене, вот там бы смогла длительное время прожить. Париж еще очень понравился, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.