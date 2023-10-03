Shanghai Trophy. Голубева и Мур, Хокке и Кункель, Чэн Пэн и Ван Лэй покажут произвольные программы

4 октября на турнире Shanghai Trophy определится победитель в парном катании.

После короткой программы лидируют Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур из Австралии.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:25 по московскому времени.

После короткой программы

1. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,51

2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,37

3. Чэн Пэн – Ван Лэй (Китай) – 62,33

4. Сиян Чжан – Юнчао Ян (Китай) – 56,09

Расписание Shanghai Trophy. Там выступят Чха Чжун Хван, Риццо, Теннелл, Гиньяр и Фаббри