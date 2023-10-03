Shanghai Trophy. Голубева и Мур, Хокке и Кункель, Чэн Пэн и Ван Лэй покажут произвольные программы
4 октября на турнире Shanghai Trophy определится победитель в парном катании.
После короткой программы лидируют Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур из Австралии.
Шанхай, Китай
Пары
Произвольная программа
Начало – 15:25 по московскому времени.
После короткой программы
1. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,51
2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,37
3. Чэн Пэн – Ван Лэй (Китай) – 62,33
4. Сиян Чжан – Юнчао Ян (Китай) – 56,09
Расписание Shanghai Trophy. Там выступят Чха Чжун Хван, Риццо, Теннелл, Гиньяр и Фаббри
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