Shanghai Trophy. Голубева и Мур, Хокке и Кункель, Чэн Пэн и Ван Лэй покажут произвольные программы

Теги результаты сборная Китая сборная Германии пары Ван Лэй Чэн Пэн сборная Австралии Ян Юнчао Анника Хокке Shanghai Trophy Роберт Кункель Анастасия Голубева Гектор Гиотопулос Мур Фигурное катание

4 октября на турнире Shanghai Trophy определится победитель в парном катании.

После короткой программы лидируют Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур из Австралии.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 15:25 по московскому времени. 

После короткой программы

1. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 63,51

2. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 63,37

3. Чэн Пэн – Ван Лэй (Китай) – 62,33

4. Сиян Чжан – Юнчао Ян (Китай) – 56,09

Расписание Shanghai Trophy. Там выступят Чха Чжун Хван, Риццо, Теннелл, Гиньяр и Фаббри

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