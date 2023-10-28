Гран-при Канады. Ямамото, Чха Чжун Хван, Томоно, Миура, Шайдоров, Риццо выступят с произвольными программами

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29 октября на Гран-при Канады фигуристы представят произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Ванкувер, Канада

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 5:37 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Михаил Селевко (Эстония)

2. Марк Городницкий (Израиль)

3. Лиам Капейкис (США)

4. Алекса Ракич (Канада)

5. Маттео Риццо (Италия)

6. Уэсли Чу (Канада)

Вторая разминка

7. Конрад Орзел (Канада)

8. Михаил Шайдоров (Казахстан)

9. Као Миура (Япония)

10. Казуки Томоно (Япония)

11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

12. Сота Ямамото (Япония)

Положение после короткой программы

1. Сота Ямамото (Япония) – 89,56

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 86,18

3. Казуки Томоно (Япония) – 81,63

4. Као Миура (Япония) – 80,80

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 79,18

6. Конрад Орзел (Канада) – 77,68

7. Уэсли Чу (Канада) – 76,94

8. Маттео Риццо (Италия) – 74,99

9. Алекса Ракич (Канада) – 72,56

10. Лиам Капейкис (США) – 71,59

11. Марк Городницкий (Израиль) – 70,69

12. Михаил Селевко (Эстония) – 70,18

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье

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