Камила Валиева сегодня повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда

Камила Валиева сегодня будет повторно заслушана арбитрами CAS.

В декабре 2021 года фигуристка сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева выиграла командный турнир со сборной России. Награждение так и не состоялось.

Слушания по допинг-делу Валиевой прошли в сентябре. Затем Спортивный арбитражный суд (CAS) решил возобновить их 9-10 ноября из-за необходимости подготовить дополнительную документацию.

«Камила будет повторно заслушана арбитрами CAS, это произойдет сегодня, после чего она поедет на турнир в Казань», – сообщил источник ТАСС.

В Казани Валиева выступит на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию.

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