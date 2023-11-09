Камила Валиева сегодня повторно выступит перед арбитрами Спортивного арбитражного суда

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева сегодня будет повторно заслушана арбитрами CAS.

В декабре 2021 года фигуристка сдала положительный допинг-тест. Об этом стало известно уже во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева выиграла командный турнир со сборной России. Награждение так и не состоялось. 

Слушания по допинг-делу Валиевой прошли в сентябре. Затем Спортивный арбитражный суд (CAS) решил возобновить их 9-10 ноября из-за необходимости подготовить дополнительную документацию. 

«Камила будет повторно заслушана арбитрами CAS, это произойдет сегодня, после чего она поедет на турнир в Казань», – сообщил источник ТАСС.

В Казани Валиева выступит на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. 

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30 комментариев

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Мурманчанин37
Удачи и терпения
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NataliaB.3003
Представляю, как это всё, мягко говоря, непросто для неё...
Камиле сил, сил, и ещё раз сил. И поддержки близких, тех, кто не предавал её. И веры.
+13
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Аленка_76
Сил Камиле справиться со всем!
Удачи!
+7
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Lapo Elkann
Ответ Viks
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Паспортистка , банкир , теперь и прокурор , но просто Викс.
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remoter
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Smotri sam neraskalis tolko...
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NataliaB.3003
Ответ remoter
Она это выдержит и победит ! Никому не сломить Камилу Валериановну !!!
Валерьевну. )
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polinarmax
удачи, Камила!
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NataliaB.3003
О, и тут дежурят.. Не успела написать, уже два (!) минуса.
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Зулфира Мухаметшина
Сенсация века,кошмар. Правильно сказано:"черви едят лучшее"! Только не подавитесь!
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Sat397
Удачи Камиле во всем, пусть суд решится в её пользу - в пользу справедливости!
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IrbIS
Не виноватая я, не виноватая я, все говорят допинг допинг - наверно это не я
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remoter
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Ответ NataliaB.3003
Валерьевну. )
Спасибо ,незнал ...
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NataliaB.3003
Ответ remoter
Спасибо ,незнал ...
:)
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remoter
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Ответ remoter
Она это выдержит и победит ! Никому не сломить Камилу Валериановну !!!
Никто несломит Камилу Валерьевну !!
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remoter
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Ответ Lapo Elkann
Шутит как может.
Чем недовольны ?
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IrbIS
Ответ Sat397
Удачи Камиле во всем, пусть суд решится в её пользу - в пользу справедливости!
в пользу справедливости - это 4 года общего режима
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