Гендиректор USADA о деле Валиевой: «С учетом значительной задержки – справедливость, похоже, потерпела поражение»
В USADA заявили, что «справедливость потерпела поражение» в деле Камилы Валиевой.
Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начинаются слушания по допинг-делу фигуристки. Они пройдут с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.
«С учетом значительной задержки – справедливость, похоже, потерпела поражение, поскольку спортсмены, включая саму Валиеву, российскую команду и другие команды, которые претендовали на медали, так и не были награждены.
Невозможно чем-то заменить то, что было потеряно спортсменами, которые сейчас держат в руках пустые коробки для медалей», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии
Другой вопрос, что за вычетом 20 баллов Камилы, у нас совсем проседает сумма, будет ли ее вычитать
И вообще, вот Кондратюк и МГ для меня абсолютно заслуженные оч, затащили по королевски, Марк так и вовсе добыл 2 и 3 место при таком прессинге, просто вау. Спотыкающийся Кацалапов, проигравший амерам КТ и ПТ- ну такое.
Несправедливо лишать их медалей. Наказана в первую очередь должна быть замечательная лаборатория, так поздно объявившая результат. Любая замена у дев - хоть на Туктамвшеву, и все было бы ок.
Все русские на допинге, ага. Безотносительно самих амеров, у которых куча ТИ и допингистов, такое огульное и общее обвинение атлетов, которые многократно проверялись и всегда были чистыми - просто позор.
И заявления о том, что нас не должно было быть на Играх, за гранью добра и зла.
Регламент ИСУ просто не позволял аннулировать результаты командника, и поэтому ответственность вначале взял на себя МОК, и потом вместе свалили это на КАС.
МОК и ИСУ опрометчиво понадеялись что пекинская панель КАС отстранит Камилу и их глупость прикроется этим решением.