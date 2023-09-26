Гендиректор USADA о деле Валиевой: «С учетом значительной задержки – справедливость, похоже, потерпела поражение»

Теги сборная России допинг USADA CAS женское катание Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

В USADA заявили, что «справедливость потерпела поражение» в деле Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде (CAS) начинаются слушания по допинг-делу фигуристки. Они пройдут с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный. 

«С учетом значительной задержки – справедливость, похоже, потерпела поражение, поскольку спортсмены, включая саму Валиеву, российскую команду и другие команды, которые претендовали на медали, так и не были награждены.

Невозможно чем-то заменить то, что было потеряно спортсменами, которые сейчас держат в руках пустые коробки для медалей», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии

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55 комментариев

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Anisu
Не получили медали, потому Чжоу был чехоточным, к нему вопросы
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Vendetta4111323
Вообще вроде как для команд - хоккея или волейбола, если у кого-то одного допинг, то дисквал только у него, а остальных медали не лишают.
Другой вопрос, что за вычетом 20 баллов Камилы, у нас совсем проседает сумма, будет ли ее вычитать

И вообще, вот Кондратюк и МГ для меня абсолютно заслуженные оч, затащили по королевски, Марк так и вовсе добыл 2 и 3 место при таком прессинге, просто вау. Спотыкающийся Кацалапов, проигравший амерам КТ и ПТ- ну такое.

Несправедливо лишать их медалей. Наказана в первую очередь должна быть замечательная лаборатория, так поздно объявившая результат. Любая замена у дев - хоть на Туктамвшеву, и все было бы ок.
+28
-4
+24
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Самая цитируемая и вообще недура
Я прям вижу всю команду USA, которая выстроилась у выхода CAS с протянутыми коробками и плакатами "отдайте нам золото, это наш единственный шанс".
+27
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Vendetta4111323
Чжоу , абсолютно проигравший Кондратюку, с учетом того, что их пара очевидно хуже МГ, а Чен грохнулась с ритта в КП, хочет золото) ну что сказать…

Все русские на допинге, ага. Безотносительно самих амеров, у которых куча ТИ и допингистов, такое огульное и общее обвинение атлетов, которые многократно проверялись и всегда были чистыми - просто позор.

И заявления о том, что нас не должно было быть на Играх, за гранью добра и зла.
+19
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Max Madov
Подарите им по пробирке Колина Пауэлла.
+17
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ecopromo
вы сначала со своим мутантом симоной байлз разберитесь потом лезьте с нотациями о справедливости, "исключительные" блин, мракобесы и русофобы
+14
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Olga.t
У Российской команды тоже пустые коробки.
+17
-7
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Delirium
Ответ несахар
Комментарий удален модератором
Про положительную допинг пробу, по странному стечению обстоятельств, стало известно сразу после командника. Пробы Валиевой на Евро и взятые перед играми были чистыми.
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Lapo Elkann
Пафос по отношению к своим и антигуманизм по отношению к другим.
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Светлана Менова
Справедливость - это когда принимается то решение, которое нужно американцам, да? 😉
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Лакс
Претензии следует предъявлять ИСУ и МОК, которые сразу же не захотели признавать результаты командника. И сделали это политики в спорте не выслушав своих же юристов.
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Лакс
давление на КАС нагнетается
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Yamaha555
Если бы не задержали пробу, все давно бы уже были с медалями. Где гарантии что в будущем они снова не провернут такую же штуку, найдут у кого нибудь что то запрещенное, будут скрывать это несколько месяцев, а затем после соревнований объявят.
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Лакс
Ответ ProstoVera
То есть надо было сначала наградить, а потом отобрать. И Валиеву с подозрением в допинге поставить на пьедестал, чтобы ей приятно было
Гимнастка Радукан получила медаль через три дня после положительной пробы на ОИ. И это не единственный случай.
Регламент ИСУ просто не позволял аннулировать результаты командника, и поэтому ответственность вначале взял на себя МОК, и потом вместе свалили это на КАС.
МОК и ИСУ опрометчиво понадеялись что пекинская панель КАС отстранит Камилу и их глупость прикроется этим решением.
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Владислава Крюкова
Ответ ProstoVera
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У тех же страдальцев по медалям из команды США была возможность получить медали ещё на ОИ. Решение об отмене церемонии было принято после консультаций с НОК США и выслушивания мнения членов команды США.
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Delirium
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Я прям вижу всю команду USA, которая выстроилась у выхода CAS с протянутыми коробками и плакатами "отдайте нам золото, это наш единственный шанс".
Так в этом и суть. Идет публичное давление на суд с целью получить незаслуженное золото.
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Лилли
"С учетом значительной задержки " пробирки шведской лабороторией - наверно хотел сказать он?
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Jasperr
Расскажите Чжоу и Тайгерту, что с Сочи 2014 за мужскую биатлонную эстафету финальное решение уже десять лет команды ждут! Крайний CAS по Устюгову был этим летом и скоро должно всё решиться, наверно... А тут какие-то полтора года всего, да это мгновение)))
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Alisher Buranov
Они, то бишь американцы всё поджигают и поджигают огонь 🔥🔥 в масло, а он чё то не горит совсем, может быть дрова намокли огонь 🤔🤔🤔
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ ProstoVera
А своих там не видите?
Вижу, конечно. Стоят скромно в сторонке, вместе с японцами. Ждут.
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ecopromo
Ответ ProstoVera
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так валиеву еще показательно начали унижать. конечно ее жалко, из за этого она провалила личку
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Георгий Рыженков
Ответ Olga.t
У Российской команды тоже пустые коробки.
Так он про это и сказал. Все спортсмены пострадали
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Иван Иванов
Ответ Vendetta4111323
Вообще вроде как для команд - хоккея или волейбола, если у кого-то одного допинг, то дисквал только у него, а остальных медали не лишают. Другой вопрос, что за вычетом 20 баллов Камилы, у нас совсем проседает сумма, будет ли ее вычитать И вообще, вот Кондратюк и МГ для меня абсолютно заслуженные оч, затащили по королевски, Марк так и вовсе добыл 2 и 3 место при таком прессинге, просто вау. Спотыкающийся Кацалапов, проигравший амерам КТ и ПТ- ну такое. Несправедливо лишать их медалей. Наказана в первую очередь должна быть замечательная лаборатория, так поздно объявившая результат. Любая замена у дев - хоть на Туктамвшеву, и все было бы ок.
Вот кому и зачем в Федре пришла "гениальная мысль" не использовать замены в команднике?
+6
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buturlinomo
Вот это давление накануне заседания!!! Это только наш Лакерник мямлит что то про право болтать ложь о наших фигуристов.
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olvl
Ответ Лакс
давление на КАС нагнетается
Безусловно. Камиле терпения, спокойствия и удачи.
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