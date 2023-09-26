Гендиректор USADA о деле Валиевой: «С учетом значительной задержки – справедливость, похоже, потерпела поражение»

В USADA заявили, что «справедливость потерпела поражение» в деле Камилы Валиевой.

Сегодня в Спортивном арбитражном суде ( ) начинаются слушания по допинг-делу фигуристки. Они пройдут с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

«С учетом значительной задержки – справедливость, похоже, потерпела поражение, поскольку спортсмены, включая саму , российскую команду и другие команды, которые претендовали на медали, так и не были награждены.

Невозможно чем-то заменить то, что было потеряно спортсменами, которые сейчас держат в руках пустые коробки для медалей», – сказал генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) .

Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?

В ожидании суда по Валиевой американский фигурист психанул: обвинил наших в массовом допинге, а МОК и WADA – в бездействии