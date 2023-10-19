Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Морозова, Двоеглазова, Титова и Чичилимова покажут произвольные программы

20 октября на Гран-при России в Омске юниорки представят произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 9:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Ганина

2. София Буза

3. Ксения Вагина

4. Олеся Моисеева

5. Лидия Плескачева

Вторая разминка

6. Маргарита Бельских

7. Елизавета Лабутина

8. Валерия Зорина

9. Риана Кадырова

10. Софья Глаголевская

11. Мария Мазур

Третья разминка

12. Арина Пузанкова

13. Полина Тихонова

14. Екатерина Чичилимова

15. Софья Титова

16. Алиса Двоеглазова

17. Виктория Морозова

После короткой программы

1. Виктория Морозова – 70,73

2. Алиса Двоеглазова – 69,88

3. Софья Титова – 66,45

4. Екатерина Чичилимова – 64,90

5. Полина Тихонова – 63,69

6. Арина Пузанкова – 62,77

7. Мария Мазур – 61,42

8. Софья Глаголевская – 60,04

9. Риана Кадырова – 59,64

10. Валерия Зорина – 58,41

11. Елизавета Лабутина – 56,84...

13. Лидия Плескачева – 52,71

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница