«Как тренер я недоволен. Как папа радуюсь 4-му месту». Алексей Тихонов о дочери на юниорском Гран-при России

Чемпион мира Алексей Тихонов оценил выступление дочери в фигурном катании.

20 октября Полина Тихонова заняла четвертое место на этапе Гран‑при России среди юниоров в Омске, набрав 187,47 балла в сумме.

– Как тренер я недоволен, у меня есть множество вопросов, были допущены определенные ошибки, не огромные, но тем не менее. При том, что что‑то не получалось в произвольной программе, Полина думала головой и пыталась исправить что‑то.

Не откатала программы, как могла бы, проиграла в баллах сама себе. Для первого турнира Гран‑при такого высокого уровня было неплохо, в соревнованиях с более опытными – Двоеглазовой, Морозовой, Титовой, Мазур и другими девочками.

Дебют состоялся, она старалась, боролась, это хорошо. Как папа радуюсь ее четвертому месту, очень рад за нее.

– Как часто вы занимаетесь с ней?

– Каждый день. Она тренируется с одиночниками, а на вторую тренировку выходит на парную, допускают тренироваться к парам, потому что я там работаю. Мы с ее мамой постоянно с ней, каждый день, стараемся помочь ей хорошо научиться кататься на коньках, – сказал чемпион мира 2000 года в парном катании Алексей Тихонов.