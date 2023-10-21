«Как тренер я недоволен. Как папа радуюсь 4-му месту». Алексей Тихонов о дочери на юниорском Гран-при России

Теги Алексей Тихонов сборная России пары женское катание Софья Титова Алиса Двоеглазова Виктория Морозова Мария Мазур Серия Гран-при России Сердце Сибири Полина Тихонова Фигурное катание

Чемпион мира Алексей Тихонов оценил выступление дочери в фигурном катании.

20 октября Полина Тихонова заняла четвертое место на этапе Гран‑при России среди юниоров в Омске, набрав 187,47 балла в сумме.

– Как тренер я недоволен, у меня есть множество вопросов, были допущены определенные ошибки, не огромные, но тем не менее. При том, что что‑то не получалось в произвольной программе, Полина думала головой и пыталась исправить что‑то.

Не откатала программы, как могла бы, проиграла в баллах сама себе. Для первого турнира Гран‑при такого высокого уровня было неплохо, в соревнованиях с более опытными – Двоеглазовой, Морозовой, Титовой, Мазур и другими девочками.

Дебют состоялся, она старалась, боролась, это хорошо. Как папа радуюсь ее четвертому месту, очень рад за нее.

– Как часто вы занимаетесь с ней?

– Каждый день. Она тренируется с одиночниками, а на вторую тренировку выходит на парную, допускают тренироваться к парам, потому что я там работаю. Мы с ее мамой постоянно с ней, каждый день, стараемся помочь ей хорошо научиться кататься на коньках, – сказал чемпион мира 2000 года в парном катании Алексей Тихонов.

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2 комментария

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N-fox
Да уж, Полину болтало всю произвольную. Взгляд все время опущен, смотрит на лед, спину сбрасывает, над прыжками работать и работать. То, что ее поставили на 4 место - благодаря фамилии. Хотя очень уважаю Алексея Тихонова, и как папу его понимаю)
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Адриана
Папа должен оставаться всегда папой, мама - мамой, а тренер - тренером. Совмещать очень трудно и вряд ли это нужно.
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