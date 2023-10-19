Гран-при России. «Сердце Сибири». Коломенская и Фролов, Малеина и Самохин, Григорьева и Артющенко выступят с произвольными танцами
19 октября на этапе Гран-при России юниорские дуэты покажут произвольные танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
2-й этап
«Сердце Сибири»
Омск
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 10.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин
2. София Титанян – Владислав Глазунов
3. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков
4. Полина Неганова – Роман Федотов
Вторая разминка
5. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
6. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
7. Алиса Абдуллина – Егор Петров
8. София Загребаева – Вениамин Башуров
Третья разминка
9. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов
10. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
11. Елизавета Малеина – Матвей Самохин
12. Анна Коломенская – Артем Фролов
После ритм-танца
1. Анна Коломенская – Артем Фролов – 71,38
2. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 67,94
3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 67,25
4. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 62,45
5. София Загребаева – Вениамин Башуров – 59,63
6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 57,29
7. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 56,97
8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 49,75
9. Полина Неганова – Роман Федотов – 42,08
10. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков – 41,94
11. София Титанян – Владислав Глазунов – 40,68
12. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин – 34,12
Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница
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