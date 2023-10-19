Гран-при России. «Сердце Сибири». Коломенская и Фролов, Малеина и Самохин, Григорьева и Артющенко выступят с произвольными танцами

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19 октября на этапе Гран-при России юниорские дуэты покажут произвольные танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

2-й этап

«Сердце Сибири»

Омск

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 10.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин

2. София Титанян – Владислав Глазунов

3. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков

4. Полина Неганова – Роман Федотов

Вторая разминка

5. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

6. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

7. Алиса Абдуллина – Егор Петров

8. София Загребаева – Вениамин Башуров

Третья разминка

9. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

10. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

11. Елизавета Малеина – Матвей Самохин

12. Анна Коломенская – Артем Фролов

После ритм-танца

1. Анна Коломенская – Артем Фролов – 71,38

2. Елизавета Малеина – Матвей Самохин – 67,94

3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 67,25

4. Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов – 62,45

5. София Загребаева – Вениамин Башуров – 59,63

6. Алиса Абдуллина – Егор Петров – 57,29

7. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 56,97

8. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 49,75

9. Полина Неганова – Роман Федотов – 42,08

10. Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков – 41,94

11. София Титанян – Владислав Глазунов – 40,68

12. Ульяна Захарова – Михаил Печенкин – 34,12

Расписание второго этапа Гран-при России в Омске: там выступят Кондратюк, Петросян, Мишина и Галлямов, Косторная и Куница

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