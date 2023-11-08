Фетисов о Белоусовой и Протопопове: «В завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге»

Теги Вячеслав Фетисов пары сборная СССР Олег Протопопов Людмила Белоусова Матч ТВ Фигурное катание

Олег Протопопов завещал похоронить его с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге.

Об этом сообщил друг семьи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов. 

Протопопов ушел из жизни 31 октября в возрасте 91 года. Белоусова скончалась 6 лет назад. 

«Я ищу контакты на данный момент. Последние пару лет у меня не получалось общаться.

Насколько мне известно, Людмилу кремировали и Олег Алексеевич держал ее у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге.

Стараюсь понять, что происходит. Пока не получается. Возможно, получится через наше посольство в Швейцарии. Ищу, каким образом на это все можно повлиять.

Как только и если получится, то окажу содействие по похоронам в Санкт‑Петербурге, конечно. Сейчас пока не понимаю, где, что и как искать. Особенно в этой ситуации, международная обстановка все усложняет», – сказал Фетисов.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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1 комментарий

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Viks
Завещание надо исполнить. Если Фетисов поможет, то похвально.
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