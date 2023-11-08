Фетисов о Белоусовой и Протопопове: «В завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге»

Олег Протопопов завещал похоронить его с женой Людмилой Белоусовой в Петербурге.

Об этом сообщил друг семьи, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Протопопов ушел из жизни 31 октября в возрасте 91 года. Белоусова скончалась 6 лет назад.

«Я ищу контакты на данный момент. Последние пару лет у меня не получалось общаться.

Насколько мне известно, Людмилу кремировали и Олег Алексеевич держал ее у себя в доме. И я точно знаю, что в завещании было указано, чтобы их кремировали и похоронили в Санкт‑Петербурге.

Стараюсь понять, что происходит. Пока не получается. Возможно, получится через наше посольство в Швейцарии. Ищу, каким образом на это все можно повлиять.

Как только и если получится, то окажу содействие по похоронам в Санкт‑Петербурге, конечно. Сейчас пока не понимаю, где, что и как искать. Особенно в этой ситуации, международная обстановка все усложняет», – сказал Фетисов.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80