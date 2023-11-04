Олег Васильев о Протопопове: «После смерти Белоусовой он был потерянным. Провести всю жизнь с супругой и потерять ее в таком серьезном возрасте – тяжело»

Теги Катарина Гербольдт Олег Васильев пары Олег Протопопов Людмила Белоусова Фигурное катание

Олег Васильев рассказал, что виделся с Олегом Протопоповым несколько лет назад.

Двукратный олимпийский чемпион Протопопов умер 31 октября на 92-м году жизни. Его жена и партнерша Людмила Белоусова ушла из жизни в 2017-м.

«Мы встречались в Лейк-Плэсиде несколько лет назад, когда уже Люда ушла и Олег остался один.

Он, честно, был потерянным. Провести всю жизнь, всю осознанную жизнь, со своей супругой и партнершей и потерять ее в таком серьезном возрасте ему было тяжело», – сказал тренер и экс-фигурист Васильев в эфире «Матч ТВ».

«Довелось мне увидеть вживую, когда им было уже много лет. Я была в шоке в свои 8-10 лет, я тогда только начинала в парном катании.

Когда они стали делать их знаменитый тодес, для меня это был огромный шок, уважение и восхищение», – отметила бывшая фигуристка Катарина Гербольдт.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80

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